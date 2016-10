On Air. Die nächsten Tage im Radio

Von Nervensystem bis Zwerchfell: Über das Lachen gibt es viel zu lernen. Foto: Adnan Abidi/Reuters

Es ist ein wichtiges Anliegen, die elektrische Gitarre als Instrument aus dem Kontext langhaariger Rockermachos und nervtötend perfektionistischem Sologetue zu lösen. Ein Musiker mit in dieser Hinsicht unbestreitbaren Verdiensten wird heute in der Sendung »Archive & augenzeugen: Oren Ambarchi – Mort Aux Vaches (Song Of Seperation)/Staalplaat« (Di., 14 Uhr, FSK) vorgestellt. Am Abend kommt zuerst die Hörspielfassung von Assaf Alassafs Literaturvorlage »Abu Jürgen« (SWR 2016; Ursendung Di., 19.20 Uhr, SWR 2), und danach hat man die Qual der Wahl zwischen dem »BeatTheater 2011 – Eine Hörcollage in zehn Formteilen von Wittmann/Zeitblom nach einem Exposé von Ferdinand Kriwet (1964)« (DKultur 2011; Di., 20 Uhr, DLF) von Christian Wittmann und Zeitblom und der Liveübertragung der Soundperformance von Anna Friz, Jeff Kolar und Kristen Roos im Rahmen des »EBU Tuesday« (Di., 20 Uhr, Radio Revolten Festival Radio) in Halle – das Einschalten lohnt die ganze Woche, man muss einfach etwas im Kalender stöbern.

Aus der Kooperation von öffentlich-rechtlichem Hörspiel und Studenten einer namhaften Schauspielschule ist Alexandru Weinberger-Baras »Der Mann mit der Zündholzschachtel« (Max Reinhardt Seminar/ORF 2016; Ursendung Di., 21 Uhr, ORF Ö1), nach Texten von Herta Müller, entstanden. Simon Dworaczeks im gleichen Rahmen produziertes »Sing doch mal!« (Max Reinhardt Seminar/ORF 2016; Ursendung Di., 21.30 Uhr, ORF Ö1) setzt sich mit der (post)therapeutischen Wirkung von Musik auf Stotterer auseinander.

Die SWR-Redakteurin Iris Drögekamp und der Musiker Thomas Weber legen mit »Kamogawa Delta Intoxication« (SWR/Goethe-Institut Kyoto 2016; Ursendung Di., 23 Uhr, SWR 2) das klangkünstlerische Destillat ihrer Stipendiatsreise nach Kyoto vor. Über ihrer Annäherung an den Inselstaat Japan steht das Motto »Sprachlosigkeit«. Naheliegend, wenn man mit einer fremden Sprache konfrontiert ist. Klänge des Flusses Kamo mischen sich in dem Stück mit Tierrufen, Alltagsgeräuschen aus der Stadt, und es entwickelt sich mit sachter instrumenteller Ergänzung und studiotechnischer Nachbearbeitung ein »akustisches Gewebe rhythmischer Differenzierungen und musikalischer Assoziationen«.

Was hat es mit dem Lachen auf sich? Den körperlichen Symptomen von Nervensystem bis Zwerchfell und den sensorischen Anlässen widmen sich Ragni Mack, Stefanie Polek und Clemens Böckmann in ihrem Feature »Über das Lachen« (Mi., 20 Uhr, FSK). 2014 stand er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, jetzt kommt Heinrich Steinfests Roman »Der Allesforscher« (NDR 2016; Ursendung Teil 1/2 Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) als Hörspiel ins Radio. Frisch aus Amsterdam kommt von der DJane Marcelle van Hoof die »Another Nice Mess Wundertüte« (Mi., 23 Uhr, FSK). Auf der gleichen Welle heißt’s am Tag darauf »Camera obscura goes Lesbisch-Schwule Filmtage Hamburg« (Do., 16 Uhr, FSK), ein Vorausblick auf das am 18. Oktober startende Festival.

Das ständige Schichten und Reißen der Erdkruste schlägt auch im Radio Wellen und zwar in Form von Hanna Hartmans Klangkunstarbeit »Fracture« (DKultur 2016; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur), während Hans Platzgumer im Krimi »Am Rand« (SWR 2016; Ursendung Fr., 22 Uhr, SWR 2 und Wdh. Sa., 21 Uhr, SWR 4 BW) das mörderische Potential des sich im Recht Wähnenden auslotet. Nicht verpassen sollte man zudem Christoph David Piorkowskis »Die Spur der Macht in uns allen – Eine lange Nacht über Michel Foucault« (Sa., 0 Uhr, DKultur und 23 Uhr, DLF).

Tobias Lehmkuhl erhellt ein unbekanntes Kapitel Musikgeschichte mit dem Feature »Irtijal heißt Improvisation – Die Erfindung des Free Jazz im Libanon« (SWR 2016; Ursendung So., 14 Uhr, SWR 2). Ein Must have ist natürlich Arno Schmidts »Seelandschaft mit Pocahontas« (HR/RBB 2010; So., 14 Uhr, HR 2 Kultur).