Das Wunder seiner Zeit

Das einzige existierende Porträt von Andreas Gryphius (geboren am 2. Oktober 1616, gestorben am 16. Juli 1664), dessen Sonette eindrücklich von der Grausamkeit des Dreißigjährigen Krieges zeugen (Stich von Philipp Kilian, 1628–1693, nach dem verschollenen Ölgemälde eines Unbekannten) Foto: Kupferstich Philipp Kilian (1628-1693)/ wikimedia.org/public domain

Im Jahr 1662 wurde Andreas Gryphius in die »Fruchtbringende Gesellschaft« – eine Akademie zur Förderung der »Hochdeutschen Sprache im schreiben un Reimen-dichten« – aufgenommen und erhielt dort den Beinamen »Der Unsterbliche«. Nichts zeigt deutlicher, welchen Ruhm Gryphius schon zu Lebzeiten genoss. Für den Schriftsteller Quirinus Kuhlmann (1651–1689) war er »das Wunder unser Zeit«.

»Was itzundt Athem holt / fält vnversehns dahin«, wusste allerdings schon der junge Gryphius. Rund anderthalb Jahre nach seiner Aufnahme in die Sprachgesellschaft war der »Unsterbliche« tot. Anders als prophezeit (»Gleich wie ein eitel Traum leicht auß der acht hinfält / (…) So muß auch vnser Nahm / Lob Ehr vnd Ruhm verschwinden«) erwies sich sein Dichterruhm aber wirklich als unsterblich.

Maßgeblichen Anteil daran hat eine Gedichtsammlung, die Gryphius als 21jähriger drucken ließ. Diese Publikation enthielt die ersten Fassungen der immer wieder gelesenen und interpretierten Sonette, die in kaum einer Anthologie zur Literatur des 17. Jahrhunderts fehlen und die im Schulunterricht meist allein die Literatur des Barock vertreten müssen: »Es ist alles eitell«, »Threnen in schwerer kranckheitt«, »Menschliches Elende«, »Threnen des Vatterlandes / Anno 1636«.

Vergänglichkeit und Nichtigkeit

Als Leitsatz der Sammlung kann der Titel des sechsten Sonetts gelten, und zugleich ist damit schon der Generalbass des dichterischen Schaffens von Gryphius gefunden: »Vanitas; Vanitatum, et omnia vanitas. / Es ist alles gātz eytel. Eccl. I. v. 2.« (Gryphius übersetzt den lateinischen Bibelspruch des Predigers Salomo aus dem Alten Testament mit »Eitelkeit«, gemeint ist damit Nichtigkeit oder Vergeblichkeit). Mit der Geste des objektive Wahrheit kündenden Sehers wird die Behauptung mehrfach durchdekliniert:

»Ich seh’ wohin ich seh / nur Eitelkeit auff Erden / Was dieser heute bawt / reist jener morgen ein / Wo jtzt die Städte stehn so herrlich / hoch vnd fein / Da wird in kurtzem gehen ein Hirt mit seinen Herden: Was jtzt so prächtig blüht / wird bald zutretten werden«

Eindringlich wird immer wieder die Vanitas, die Vergänglichkeit und Nichtigkeit des irdischen Daseins, beklagt, doch ohne dass Langeweile aufkommt. Im Gegenteil: Man hat oft die unmittelbare Wirkung der Sonette gepriesen, besonders in und nach Krisen- und Kriegszeiten. Johannes R. Becher, erster Kulturminister der DDR, bekannte, es habe ihn während der Nazizeit von den Vorbildern Hölderlin und ­Goethe weg zu Gryphius gezogen.

Als »Lebenshilfe unmittelbar nach Kriegsende« im einen bzw. als »Leitbild für die Überwindung der Folgen des Faschismus« im andern Fall, so der Germanist Eberhard Mannack, gaben 1949 sowohl die Parteigängerin der Nazis Ina Seidel in der BRD als auch 1953 der spätere Nationalpreisträger Günther Deicke in der DDR Sammlungen von Gedichten Gryphius’ heraus.

Der polnische Germanist Marian Szyrocki führte den jahrhundertelangen Erfolg der Gryphschen Lyrik auf die (auto-)biographische »Wahrhaftigkeit« zurück: »Man fühlt, daß bei Gryphius sein Denken und Fühlen, seine inneren Nöte und Zweifel mitklingen.« Szyrocki meinte, der spezifische Ton der Gedichte sei vor allem durch die Leidensjahre des jungen Gryphius geprägt gewesen.

Andreas Gryphius wurde am 2. Oktober 1616 im schlesischen Glogau als jüngster Sohn eines lutherischen Archidiakons (der zweite Prediger einer Gemeinde) geboren. Der Vater gehörte zur protestantischen Opposition gegen die katholischen Habsburger, die seit 1526 die schlesischen Herzogtümer beherrschten. Glogau war Teil des Königreichs Böhmens, wo der protestantische pfälzische Kurfürst Friedrich sich 1619 mit der Annahme der böhmischen Krone gegen den katholischen Kaiser in Wien gestellt hatte. In der Schlacht am Weißen Berg am 8. November 1620 gegen die Truppen des Kaisers verlor er nicht nur diese, sondern ebenfalls sein pfälzisches Herrschaftsgebiet. Auf seiner Flucht kam Friedrich im Januar 1621 auch durch Glogau und verhielt sich seinen Unterstützern gegenüber wie ein Räuber: Angeblich kostete dieses »Gifft« eines »falschen Freunds« (Gryphius) den Vater das Leben.

Zeuge der Gewalt

Obwohl Schlesien erst in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Kriegs flächendeckende Verwüstungen ertragen musste, war der kleine Gryphius seit 1622 wiederholt Zeuge von Gewalttätigkeiten und Plünderungen, die durchziehende Söldner verübten. Im Frühjahr 1628 starb seine Mutter, in zweiter Ehe verheiratet mit einem Lehrer der Glogauer Schule, 36jährig an der Schwindsucht. Zugleich erreichten die Rekatholisierungsbemühungen der Habsburger einen Höhepunkt: Nach einem provozierten Tumult besetzte im Herbst 1628 ein Regiment Dragoner die Stadt Glogau und erzwang die Konversion von angeblich rund 6.000 Bürgern. Wer standhaft blieb, wurde der Stadt verwiesen, so auch der Stiefvater von Andreas Gryphius. Dieser selbst musste wie alle Jungen unter 15 und alle Mädchen unter 13 zurückbleiben, und zwar mitsamt dem ihnen zustehenden elterlichen Erbe. Um das Seelenheil der Kinder ging es den Katholiken aber nicht: Nach Auslieferung des Erbes an die lokale Niederlassung des Jesuitenordens konnten die Jugendlichen ihren Eltern folgen.

Zwangsbekehrungen gehörten zu einer Zeit, da die Religion zum Kern der menschlichen Existenz zählte, mit zum Schlimmsten, was die Leute erleben konnten. Schlimmer »als der Todt«, schlimmer als »Fewr / Pest / Mord und« Schändung von »Jungfrawn« nannte Gryphius es, wenn »der Seelen-Schatz« einem »abgezwungen« werde. Die Menschen des 17. Jahrhunderts benutzten dafür auch das von Martin Luther geprägte Wort »Seelenmord«, das später von dem deutsch-amerikanischen Psychologen William G. Niederland wieder aufgegriffen wurde, um das sogenannte Überlebenden-Syndrom von Opfern des Holocaust zu bezeichnen.

Wie stark sogar ein freiwilliger Religionswechsel die Psyche eines damaligen Menschen belasten konnte, zeigt das Beispiel von Gryphius’ späterem Gönner, dem kaiserlichen Rat Georg von Schönborner. Dieser war auf Weisung des Kaisers und aus Karrieregründen zum Katholizismus übergetreten, wurde darüber aber gemütskrank; ab 1634 habe seine »Melancholie Hypochondriaca ihm bey mehlich alle Kräfte hinzunehmen und nach Art eines grausamen Tyrannen den matten Leib auszuhencken begönnen«, beobachtete Gryphius. Daran änderte auch das Ausscheiden aus dem Staatsdienst und die Rückkehr in die protestantische Kirche nichts mehr.

Die seit 1628 ins Exil gezwungenen protestantischen Böhmen und Schlesier kamen in dem damals ziemlich toleranten Polen unter. Viele siedelten sich in den grenznahen Städten Lissa (Lezno) oder Fraustadt (Wschowa) an. Hier lebten Polen, Deutsche und Tschechen; Lutheraner, Reformierte, Hussiten, Arianer, Katholiken und Juden friedlich zusammen. Verschont von den schweren Kriegshandlungen, die in den 1630er und 40ern Jahre Schlesien verwüsteten, erlebte die gemischte Gesellschaft Südwestpolens eine wirtschaftliche und geistige Blütezeit.

Student und Hauslehrer

Drei Jahre lang suchte der junge Gryphius nach einer guten Schule. Immer wieder machten ihm Kriegsereignisse einen Strich durch die Rechnung. Erst ab 1631 konnte er das Fraustädter Gymnasium besuchen. Hier fiel Gryphius durch seine gekonnten »Declamationes« und »Disputationes« auf. Der 17jährige Gymnasiast publizierte sogar ein 1.071 Verse umfassendes lateinisches Epos über den bethlehemitischen Kindermord durch Herodes.

1634 wechselte Gryphius an das Akademische Gymnasium im weltoffenen Danzig. Im Haus des Admirals der polnischen Flotte, Alexander von Seton, eines katholischen Schotten, der mit einer protestantischen Flämin verheiratet war und in den besten Kreisen verkehrte, nahm Gryphius eine Hauslehrerstelle an. Bei Peter Crüger, Professor für Mathematik und Poesie, lernte er das neue Weltbild von Kopernikus (1473–1543) und Galilei (1564–1642) kennen sowie die Poetik des Martin Opitz (1597–1639).

Opitz’ Projekt einer Erneuerung der deutschsprachigen Dichtkunst aus dem Geist des Humanismus beeindruckte Gryphius. Nun schrieb er auch deutsche Gedichte, u. a. die genannten Sonette, die er 1637 in Lissa drucken ließ, nachdem er 1636 eine Stelle als Hauslehrer bei dem bereits erwähnten Georg von Schönborner angetreten hatte. Dieser hatte als Pfalzgraf das Recht, Dichter zu krönen, Titel zu verleihen und Bürgerliche zu adeln. So geschah es mit Gryphius; dieser machte allerdings von seinem Adelsdiplom nie Gebrauch, sondern nur von den Titeln eines »Magister philosophiae« und »Poeta laureatus caesareus«.

Nach dem Tod seines Gönners begleitete der 21jährige Gryphius dessen Söhne an die Universität Leyden, damals eine der führenden Hochschulen Europas. Während Schönborners Söhne durch unakademisches Verhalten auffällig und relegiert wurden, studierte ihr ehemaliger Erzieher nicht nur allerlei Disziplinen, sondern gab auch private Kurse in Philosophie, Metaphysik, Mathematik, Geometrie, Geographie, Astronomie, Logik, Altertumskunde, Geschichte, Literatur und Anatomie. Außerdem publizierte er nicht weniger als fünf Gedichtsammlungen: vier deutsche und eine lateinische. Und 1638 lernte Gryphius in der eröffneten »Nederlandschen Schouwburg« auch die avancierte holländische Dramatik kennen.

Nach rund sechs Jahren in Leyden brach Gryphius als Begleiter eines pommerischen Edelmanns im Sommer 1644 zu einer Bildungsreise durch Frankreich und Italien auf, die ihn in Kontakt mit vielen Gelehrten brachte und ein weiteres Selbststudium in den besten Bibliotheken ermöglichte. Nicht zuletzt lernte er andere Varianten des europäischen Theaters kennen, die sein späteres Œuvre nachhaltig prägten: das Jesuitendrama, die zumeist in Prosa verfasste, repräsentative Commedia erudita, die Commedia dell’arte und die Oper.

Gryphius’ Bildungsreise führte ihn von 1644 bis 1647 von Leyden über Paris, Angers, Marseille, Florenz, Rom, Bologna, Venedig, Straßburg, Speyer, Frankfurt a. M., Köln, Amsterdam und Stettin zurück nach Fraustadt in Polen. Dort ließ er sich als Advokat nieder.

Syndicus der Landstände

Auf Grund seiner im Ausland geknüpften Verbindungen erreichten ihn drei Rufe an Universitäten in Heidelberg, Frankfurt/Oder und Uppsala, die er aber »umb gewissen Ursachen« ausschlug, wie sein zeitgenössischer Biograph Baltzer Siegmund von Stosch 1665 bemerkt. Vielleicht war es die religiöse Grundausrichtung der Universitäten (Heidelberg und Frankfurt waren calvinistisch), vielleicht waren es familiäre Gründe (Ende 1648 verlobte sich Gryphius mit der Tochter eines reichen Kaufmanns und Ratsherrn in Fraustadt), vielleicht wusste er auch schon von dem kommenden Angebot aus Glogau: Die Landstände des Fürstentums wählten ihn zu ihrem Syndicus, also zum juristischen Berater und diplomatischen Vertreter. Am 3. Mai 1650 trat er »dieses schwere Ampt« (Stosch) an.

Gut vierzehn Jahre vertrat er die Interessen der protestantischen Landstände gegen die absolutistischen Bestrebungen der katholischen Habsburger, unter anderem durch die Publikation einer Sammlung von lateinischen, deutsch- und tschechischsprachigen Dokumenten aus der Zeit von 1490 bis 1638 (»Glogauisches Fürstenthumbs Landes Privilegia«, 1653), die von großem politischen Wert in den Auseinandersetzungen mit dem Kaiser in Wien waren.

Der Dichtkunst blieb Gryphius auch treu. »Mitten seinem angekettelten und äusserstbelästigten Amte schrieb er die beweglichsten Trauer-Spiele und andre vortrefliche Gedichte« (Christian Stieff, 1737). Seit seinem Auslandsaufenthalt gab es darin neben der Vanitasklage einen neuen Ton und eine neue Philosophie (vermittelt vielleicht durch Descartes). Ein Beispiel ist das Sonett »Uberschrifft an dem Tempel der Sterbligkeit«, das erstmals im zweiten Band der »Sonnette« 1650 erschien. So lange der Mensch lebe, lebe er im Irrtum, heißt es anfänglich; erst der Tod mache »frey vom irren«. Doch führt dies nicht zu einer lebensfeindlichen Haltung:

»Ihr irr’t in dem jhr trawrt / jhr jrr’t in dem jhr lachet /

In dem jhr diß verhöhnt / vnd das für köstlich acht.

In dem jhr Freund als feind / vnd Feind als freunde sätzet /

In dem jhr Lust verwerfft / vnd weh für wollust schätzet«

Anders als Frömmler oder Pietisten propagierte Gryphius trotz seiner Überzeugung von der Nichtigkeit des irdischen Daseins keine Kopfhängerei. Es mag falsch leben, wer die Lust vergöttert; aber es lebt auch der falsch, der sie verteufelt.

Das Problem sind weniger menschliche Begierden, sondern der »Irrtum«, also die Unsicherheit menschlicher Erkenntnis. Dieser Skeptizismus verträgt sich nicht gut mit der Haltung des objektive Wahrheit kündenden Sehers. Besser verträgt er sich mit dem Drama, dessen dialogische Form sich gut für Darstellungen eignet, bei denen nicht von vornherein klar ist, wer recht hat und wer nicht.

Trauerspiele über Macht und Moral

Hier ist vor allem an Gryphius’ Trauerspielprojekt zu erinnern, das ihm seitens der Zeitgenossen den höchsten Ruhm eintrug. »Großgünstiger Leser. Jndem unser gantzes Vaterland sich nuhmehr in seine eigene Aschen verscharret / und in einen Schauplatz der Eitelkeit verwandelt; bin ich geflissen dir die Vergänglichkeit Menschlicher Sachen in gegenwertigem / und etlich folgenden Trauerspilen vorzustellen.« Hier wäre also wieder die Vanitasthematik. Doch gehen die Trauerspiele darin nicht auf. Gryphius interessierte vor allem die Politik bzw. das Verhältnis von Macht und Moral, Recht und Gewalt.

Dabei machte er es sich und seinem Publikum nicht leicht. Ein kurzer Vergleich zwischen seinem Erstling »Ein Fürsten-Mörderisches Trawer-Spiel / genant. Leo Armenius« (abgeschlossen 1646 in Straßburg, erstmals gedruckt 1650) mit dem Prätext »Leo Armenus seu Impietas Punita« (1645) des englischen Jesuiten Joseph Simon, den Gryphius in Rom kennenlernte, kann dies verdeutlichen.

Inhalt ist in beiden Stücken die Ermordung des byzantinischen Kaisers Leo V. an Weihnachten 820. Leo hatte sieben Jahre früher als General gegen seinen Vorgänger geputscht und diesen erwürgen lassen. Während seiner Regierungszeit machte er sich durch eine bilderstürmerische Politik in der Kirche viele Feinde. Sein eigener General Michael unternahm seinerseits einen Putsch und folgte ihm als Michael II. auf dem Thron von Byzanz.

Joseph Simon verstand den byzantinischen Bilderstreit vor dem Hintergrund des Gegensatzes zwischen dem bildfreundlichen Katholizismus und dem tendenziell (besonders in reformierter Ausprägung) bilderfeindlichen Protestantismus. Er feierte die Bestrafung des unfrommen Tyrannen Leo durch Michael, das Werkzeug Gottes.

Gryphius interessierte der Bilderstreit nicht, und schon dadurch wird die Sache kompliziert, denn jetzt unterscheiden sich die Putschisten Leo und Michael nicht mehr. Strukturell scheint es, als wolle uns Gryphius sagen, dass die Geschichte ein Kreislauf der Gewalt ist, wo kein Beteiligter mehr recht als der andere hat. Doch der Unterschied steckt im Detail: Leo unterliegt, weil er nicht auf seinen machtpolitisch klugen Ratgeber Nicander hört, sondern auf seine ihm christliche Skrupel beibringende Gattin; Michael siegt, weil er die letzte ihm sich bietende Chance entschlossen nutzt. Im Moment seines Todes wird der sühnende »Sünder« aber bereit für die göttliche Gnade, während sein Tyrannentum auf die Verschworenen übergeht. Etwas ratlos meinte Walter Benjamin im »Ursprung des deutschen Trauerspiels« (1928), nirgends mehr als in diesem Stück sei der Unterschied zwischen Tyrannendrama und Märtyrerhistorie »außer Kurs« gesetzt, und zwar »zum Nachteil einer deutlich konturierten sittlichen Erscheinung.«

Streiter für den Untertanengeist?

In der Linken erfreuten sich Gryphius’ Tragödien keiner großen Beliebtheit. Allzu sehr schienen sie vom Quietismus, also einer religiös begründeten Haltung politischer Passivität, imprägniert. Martin Luther sah die Freiheit des Christenmenschen allein in seiner inneren Gewissensfreiheit, während der äußerliche Mensch einer sakrosankten Obrigkeit unterworfen sei, gegen die kein Widerstand erlaubt sei. Die politisch Handelnden werden in den Stücken Gryphius’ angeprangert, während ihre passiven Gegenspieler, die die Gelegenheit der persönlichen Rettung, der Machtergreifung oder der Beseitigung eines Rivalen nicht wahrnehmen, seine Sympathie besaßen, stellte die polnische Germanistin Elida Maria Szarota kopfschüttelnd fest.

Gryphius schien damit dem bürgerlichen Untertanengeist schon vor seiner Zeit Ausdruck zu verleihen. Gewalt sollte als Mittel des politischen Kampfes geächtet werden, doch bedeutet das zugleich den Verzicht auf die Macht, wenn diese nicht anders als durch Gewalt zu retten oder einzurichten ist. Marian Szyrocki meinte daher 1963, die Trauerspiele seien schon zu ihrer Entstehungszeit »volks- und lebensfremd« gewesen und hätten »heute lediglich die Bedeutung interessanter literaturhistorischer Dokumente.« Dagegen wird Gryphius gerade dann interessant, wenn sich seine Texte eindeutigen Interpretationen verweigern wie im Fall des »Leo Armenius«.

Gryphius verabscheute Gewalttäter. Eine Äußerung wie: »lehnt Gewalt ab mit Gewalt«, die bei seinem ›Nachfolger‹, dem Dichter Daniel Caspar von Lohenstein (1635–1683), reflektiert wurde, stand bei Gryphius nie zur Debatte. Doch wer gegen eine gewaltsame Opposition votiert, steht nicht automatisch auf seiten der Herrschaft.

Persönlich opponierte er als strenggläubiger Lutheraner gegen die Rekatholisierungspolitik der Habsburger, doch scheute er sich nicht, die kulturellen Leistungen der eifrigsten Agenten dieser Politik, der Jesuiten, etwa durch Übersetzung sich und den Seinen anzueignen. Als konservativer Lutheraner bestritt Gryphius das Widerstandsrecht auch gegen eine ungerechte Obrigkeit, doch seine Texte tun das nicht unbedingt.

Lohenstein – der eher republikanisch inspirierte zweite große Dramatiker der schlesischen Schule – pries seinen ›Vorgänger‹ Gryphius als »Teutschen Sophocles«. Und vielleicht sollte man diesen Hinweis einmal nicht nur als rhetorisches Lob nehmen. Sophokles sei ein Meister des Dramas gewesen, weil der Dialog bei ihm so organisiert sei, »daß der Zuhörer fast immer auf der Seite dessen ist, der zuletzt gesprochen hat«, bemerkte Goethe einmal. Schaut man genauer hin, trifft dies auch bei Gryphius zu.

Zwar ergriff Gryphius mit seinem Stück »Ermordete Majestät. Oder Carolus Stuardus König von Groß Britanien« (1657, zweite Fassung 1663) Partei für die Monarchie. Der Konstanzer Germanist Albrecht Koschorke wies 2007 aber zu Recht darauf hin, dass das Drama die königstreue Tendenz seines Autors unterlaufe. Die Positionen der Königstreuen und der Revolutionäre höben sich durch »Reziprozität« auf. Beide Seiten berufen sich auf Gott, und: »Gott steht auf beiden Seiten«. Dies aber mache »die Fragen nach dem rechten Handeln unentscheidbar – selbst wenn die Sympathien des Autors ungleich verteilt sind«.

In dem Stück gibt es ein Gespräch des royalistischen schottischen Gesandten mit Cromwell, dem Chef der Revolutionsregierung. Selbst wenn es wahr sei, dass sich Carl wider göttliches Recht vergangen habe, habe nur Gott das Recht, einen Fürsten zu strafen, argumentiert der Gesandte. Genau so sei es, stimmt Cromwell zu: »GOtt führt sein Recht jtzt aus durch unterdrückter Waffen.« Obwohl beide annehmen, von demselben Gott zu sprechen, verrät ihr Wortgebrauch doch, worum es eigentlich geht. Der schottische Gesandte spricht von »der Printzen GOtt«, Cromwell dagegen von »der Vnterdruckten GOtt«. Gibt es aber zwei Götter, gibt es nicht ein göttliches Recht mehr, sondern nur noch das der jeweiligen Partei, die im Namen ihres Gottes handelt.

Nicht zu vereinnahmen

Natürlich war der Gott, an den Gryphius glaubte, nicht schizophren oder ein beliebiger Gott. Aber Gryphius nahm in seinen literarischen Texten das Problem ernst, dass Gottes Wille auch für Gläubige nicht eindeutig erkennbar ist. Krieg oder Terror im Namen Gottes war für Gryphius daher nicht zu rechtfertigen. Er wagte es, als Gläubiger die von Fundamentalisten jeglicher Couleur stets vermiedene Frage zu stellen: »Wie? (…) stellt des Höchsten Macht / Ein unerhörtes ändern an? / Hat sich sein Geist auff was bedacht / Das kein Gemütt ersinnen kan?«

Gryphius ist ein sperriger Autor, weil sich sein Werk einer ideologischen Vereinnahmung verweigert. Viele Texte von Gryphius leben von Ambivalenzen, um derentwillen es sich aber lohnt, noch heute die Anstrengung der Lektüre auf sich zu nehmen. Das gilt auch, wenn es nicht um Politik geht.

So propagiert »Cardenio und Celinde« (1657) nicht nur die »keusche / sitsame und doch inbrünstige« Liebe, sondern es zeigt sich hier auch ein überraschendes Verständnis für die durch Sexualität getriebene »rasende / tolle und verzweifflende« Liebe. Die Komik von »Absurda Comica. Oder Herr Peter Squentz« (1658) liegt auch darin, dass Gryphius gegen die Derbheiten der volkstümlichen Komödie Front macht, indem er eine derbe Komödie in volkstümlicher Manier schrieb. Die zweite Hochzeit des schlesischen Herzogs Georg III. von Brieg, auf der die Hoffnung vieler Protestanten in Schlesien ruhte, feierte Gryphius 1660 mit einem raffinierten Doppelstück namens »Verlibtes Gespenste / Gesang-Spil. Die gelibte Dornrose Schertz-Spill«, das höfische und bäuerliche Welt spiegelt und zuletzt in die reale Hochzeitsfeier überführt, worunter aber latent ein Trauerspiel lauert: »Wir spilen mit dem Tod; ich fürcht / er sey verhanden.«

Der Tod holte Gryphius während der Sitzung der Glogauer Landstände am 16. Juli 1664. Die Inschrift auf seinem Grabmal begann: »Diesen Mann, der zu den hervorstechendsten, glänzendsten Erscheinungen des Jahrhunderts zu zählen ist, wird auch die nachfolgende Zeit bewundern…«. Wohl wahr, und zu Recht.