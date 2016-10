Das ist doch schon alt! Seidl hält sich mit Urteilen zurück Foto: Ulrich Seidl Film Produktion

Während die Giraffe sich im Todeskampf windet, spürt man erstmals eine leichte Verunsicherung bei dem österreichischen Großwildjäger. Er scheint auf jene Frage zu kommen, die sich der Zuschauer des Films schon sehr viel länger stellt: Wozu? Und: Dürfen die das – moralisch, aber auch rechtlich? Der österreichische Filmemacher Ulrich Seidl, bekannt für semidokumentarische Spektakel wie»Hundstage« (2001) »Import Export« (2007) oder die »Paradies«-Trilogie (2012), hat für seinen am 3. September beim Festival in Venedig uraufgeführten Film »Safari« Deutsche und Österreicher bei ihren Jagdabenteuern in Afrika begleitet. In Südafrika und Namibia streifen diese Figuren tagelang durch die Savanne und erschießen der Trophäen wegen Zebras, Giraffen oder Antilopen.

Seidl hält sich, wie man das von ihm gewohnt ist, mit Urteilen sehr zurück, lässt die Protagonisten und deren Handlungen für sich selbst sprechen. Da gibt es eine österreichische Vater-Mutter-Tochter-Sohn-Familie – dem Habitus nach zu schließen gut betucht. Weiter ein deutsches Ehepaar, das eine Jagdfarm in Namibia betreibt. Schließlich ein österreichisches Paar, das bereits in Seidls letztem Film »Im Keller« (2014) auftauchte und den Filmemacher nach eigenem Bekunden auf die Idee zu dem neuen Werk brachte. Jagdszenen wechseln mit Interviewauszügen ab, in denen die Protagonisten ihr blutiges Hobby rechtfertigen – auch wenn sie behaupten, dies nicht zu tun: »Ich brauch’ mich nicht zu rechtfertigen«, erklärt etwa der Lodge-Betreiber mit Hang zu Rassentheorien. »Warum muss ich sagen, warum ich mal ein Tier töte?« Dem offensichtlich dennoch vorhandenen Bekenntnisdrang geben andere Interviewte bereitwillig nach. Jagd bedeute ja nicht, dass man »wahllos, ziellos irgendwelche Tiere erlegt«, erklärt etwa die Tochter der vierköpfigen Familie. Ihr Bruder gibt ihr recht: Tatsächlich erlöse man nur ältere, kranke oder verletzte Tiere, behauptet er. Anschließend wird gezeigt, wie er ein kerngesundes Zebra erschießt, weil dessen Fell ihm so gut gefällt.

»Safari« zeigt eine bizarr-archaische Welt aus der Perspektive der Jäger. Dies mag phasenweise zur unwillkürlichen Identifizierung mit den Protagonisten führen, die zwischen Büschen und Hochständen auf Pirsch sind. Seidl vertraut darauf, dass seine Bilder und die Statements seiner Figuren ausreichen, um diese Identifikation wieder zu brechen. Dank Blut und qualvoll verendenden Tieren funktioniert dies auch recht gut.

Der Film wirkt insgesamt weniger inszeniert als frühere Arbeiten Seidls – einzig die Dialoge des »Im Keller«-Pärchens entstammen mit einiger Sicherheit der Feder des Filmemachers. Die beiden scheinen vorwiegend aus dramaturgischen Gründen in den Film eingebaut worden zu sein, verkörpern sie doch den »proletarischen« Gegenpol zum offensichtlich aus besseren Verhältnissen kommenden sonstigen Personal. Fast hat es den Anschein, als wollte Seidl partout vermeiden, dass der Film als Anklage eines exklusiven Hobbys von Reichen verstanden wird. Mit Hilfe des klischeehaften Wiener Vorstadtpaars suggeriert er, dass auch ganz »normale« Menschen dem extravaganten und kostspieligen Vergnügen nachgehen.

Die in »Safari« präsentierte Welt der Großwildjagd dürfte den meisten Kinobesuchern fremd sein. Um so stärker fällt ins Gewicht, dass diese mit Fragen alleingelassen werden, die die Aktivitäten und Statements der Jägerinnen und Jäger zwangsläufig aufwerfen. Der Film öffnet die Tür zur Welt der Großwildjagd nur einen kleinen Spalt und lässt die Gelegenheit verstreichen, sie aufzustoßen. Das ist freilich Teil des ästhetischen Konzepts von Seidl. Schon immer blieben nach seinen Werken bei vielen Zuschauern große Fragezeichen.

»Ich zeige es so, wie ich es sehe«, erläutert Seidl seine Herangehensweise in den österreichischen Pressematerialien zu »Safari« und rechtfertigt damit insbesondere, dass Einheimische in dem Film nur als Statisten vorkommen und kein Wort sprechen dürfen. Ein solch positivistischer Zugang zum Dokumentarfilmen wäre im Regelfall zumindest merkwürdig – angesichts der Inszenierungen, für die Seidl berühmt wurde, wirkt die Phrase völlig daneben. Die einheimischen Jagdbegleiter und Tierverwerter machen ihre Arbeit und dürfen hin und wieder stumm in die Kamera blicken – was sie über das elitäre kolonialistische Vergnügen der weißen Europäer denken, erfahren wir nicht. Der Regisseur hat sie nicht danach gefragt. Letztlich untersucht er das Phänomen Großwildjagd gar nicht. Ihm geht es wie stets nur um skurrile oder so inszenierte Personen. Größere Zusammenhänge interessieren den Mann nicht.