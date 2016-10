Solidarität

Kundgebung am Montag an der Warschauer Brücke in Berlin Bild: Florian Boillot

Rund tausend Menschen haben am frühen Montag nachmittag im Berliner Stadtteil Friedrichshain gegen ein geplantes faktisches Verbot von Abtreibungen in Polen protestiert. Diese sollen dort nur noch dann möglich sein, wenn unmittelbar Lebensgefahr für die Schwangere besteht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Berlin solidarisierten sich auch mit zeitgleich stattfindenden Frauenstreiks in mehreren Städten des Nachbarlandes, zu denen unter dem Motto »Schwarzer Montag« aufgerufen worden war. Polnische Frauenrechtsgruppen schätzen, dass es jährlich bis zu 200.000 illegale und lebensgefährliche Abtreibungen im Land geben könne, sollte das repressive Gesetz Wirklichkeit werden. (ass)