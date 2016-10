Orbán reklamiert Sieg

Für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ist es egal, dass das von ihm forcierte Referendum formal ungültig ist (Budapest, 2.10.2016) Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Es war ein abgekartetes Spiel, zu dem der ungarische Premierminister Viktor Orbán die Stimmberechtigten am Sonntag gerufen hatte. In einem Referendum sollte das Wahlvolk darüber entscheiden, ob, wie es in dem Abstimmungstext hieß, »die Europäische Union auch ohne die Zustimmung des Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nichtungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann?« Das Ergebnis war – auch wegen des Boykottaufrufs der liberalen und sozialdemokratischen Oppositionsparteien – eindeutig: 98,3 Prozent der Wähler votierten mit Nein. Doch das Referendum ist formal ungültig, da nur 3,58 Millionen Ungarn und damit 40,4 Prozent der Berechtigten daran teilnahmen. Notwendig gewesen wären 50 Prozent.

Das Votum ist zwar rechtlich nicht bindend, doch erklärte Orbán am Montag vor dem Parlament in Budapest, »die Volksbefragung hat ihr Ziel erreicht«. Außerdem kündigte er an, »den Willen des Volkes in Form einer Verfassungsänderung ins Grundgesetz schreiben« zu wollen, wie der Pester Lloyd am Montag berichtete. Er kann dabei auf breite Teile der Bevölkerung und die faschistische Jobbik-Partei zählen.

Als Grund für das Referendum diente Orbán der Beschluss des EU-Ministerrats vom 22. September 2015. Gegen die Stimmen von Ungarn, Rumänien, Tschechiens und der Slowakei wurde damals festgelegt, dass jeder Mitgliedsstaat eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen muss. Für Ungarn beläuft die sich auf 1.294 Asylsuchende. Orbán nutzte die Entscheidung, um sich als Wahrer »nationaler Interessen« zu inszenieren – inklusive rassistischer Hetze gegen Flüchtlinge.

Unterdessen jubelte die liberale ungarische Opposition. Das Ergebnis des Referendums sei ein »Sieg der nüchternen Vernunft«. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, »das ist kein guter Tag für Herrn Orbán und kein so schlechter Tag für Ungarn und die EU«. Für Orbán handelt es sich indes um »eine Waffe«, die »auch in Brüssel ziemlich scharf sein wird«, wie er am Sonntag abend in Budapest verkündete.