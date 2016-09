Glückliche Braut. Georgiana schwebt im siebten Himmel: »Die Herzogin« Foto: ARTE France/Pathé Films/Nick Wall

La Traviata by Sofia Coppola & Valentino

Wenn sich der Modeschöpfer Valentino mit der US-Oscar-Preisträgerin Sofia Coppola zusammentut, um »La traviata« auf die Bühne des Teatro dell’Opera di Roma zu bringen, dann ist das – schaun mer mal.

Arte, Sa., 20.15

Idil Baydar als Jilet Ayse:Deutschland, wir müssen reden!

Jilet Ayse ist ein Albtraum. Die »Ghettobraut aus Berlin« ist mindestens so laut wie sie aussieht, trägt furchtbare Klamotten und hält Gleichberechtigung für überbewertet. Hinter der Kunstfigur steckt Idil Baydar, Tochter türkischer Einwanderer, Waldorfschülerin mit Abitur und Soziologiestudium. Das ist sehr gutes Kabarett.

3sat, Sa., 22.45

Die Blechtrommel

Ah, von wegen deutsch, geht es deutscher? An seinem dritten Geburtstag verweigert der 1924 in Danzig geborene Oskar Matzerath weiteres Wachstum und Teilnahme an der Welt der Erwachsenen. Auf seiner Blechtrommel artikuliert das ewige Kind seinen Protest gegen Nazis und Mitläufer, und erst nach Kriegsende fasst er den Beschluss, wieder zu wachsen, um mitzubestimmen. Der RBB sendet heute die »Director’s Cut«-Fassung. Mit David Bennent (Oskar Matzerath), Mario Adorf (Alfred Matzerath), Angela Winkler (Agnes Matzerath). D/F/PL/JUG 1979. Regie: Volker Schlöndorff

RBB, Sa., 23.50

Die Herzogin

England, 1774: Die 17jährige Georgiana wird den zweitmächtigsten Mann Englands heiraten und darf sich dann Herzogin von Devonshire nennen. Doch das vermeintliche Liebesglück ist nur von kurzer Dauer. Kostüm- und Lügendrama. Mit Keira Knightley (Georgiana), Ralph Fiennes (The Duke), Charlotte Rampling (Lady Spencer). GB/I/F/USA 2008. Regie: Saul Dibb.

Arte, So., 20.15

ZDF-History

Der Nürnberger Prozess

Beobachter wie Erich Kästner, Willy Brandt und Erika Mann begleiteten den Nürnberger Prozess, in dem vor 70 Jahren die Urteile gefällt wurden.

ZDF, So., 23.50

Der Auftragskiller – Zimmer 164

Ein Motel in der Nähe von Ciudad Juárez, einer Stadt im Norden des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua, Zimmer 164. Der Dokumentarfilmer Gianfranco Rosi und Autor Charles Bowden treffen sich hier mit einem ehemaligen Auftragskiller eines mexikanischen Drogenkartells. Ein Mann, der Hunderte von Menschen getötet hat, ein wahrer Experte im Foltern und Kidnappen. Und der – in einem früheren Leben – Polizist war. I 2010.

Arte, Mo., 23.30