Blende 2016

Foto: Shahin Aakjær

Liebe Leserinnen und Leser, am 22. Oktober 2016 ist Blende-Tag, denn dann ist der Einsendeschluss für den jW-Fotowettbewerb.

Von Shahin Aakjær aus Dänemark erreichte uns schon dieses Bild: In Tadschikistan wäscht ein Bauer seine Kuh am frühen Morgen. Das Thema lautet: »Magie des Alltags«. Denn im Alltag lauern die Geheimnisse und Wunder, die man aber erst mal erkennen muss, weil man sich im Alltag ja meistens über gar nichts mehr wundert. »Kommst du mit in den Alltag«, haben Blumfeld früher gesungen und dabei gefordert: »Nieder mit den Umständen!«

Diese Parole passt auch gut zu den anderen beiden Themen des diesjährigen Wettbewerbs: »Gegen die Regeln. Unkonventionell/Ausbruch aus der Norm« und »Doppelt gesehen – Spiegelungen«. Man soll sich die Welt selber anschauen und nicht im Fernsehen oder im Internet, sonst kapiert man sie nicht richtig. In den Kneipen, in den Gärten, in den Kaufhäusern, auf den Straßen und in den Bahnhöfen oder in und vor den Fitnessstudios. Und die Kamera nicht vergessen!

Für die Leute, die noch nicht erwachsen sind, gibt es das Thema »Lebensgefühl Jugend 2016«. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber spannender als man meint, denn: Kein Erwachsener weiß doch, was die Jugend denkt und fühlt und will. Unser aller Oma wusste immer nur: »Jugend ist Trunkenheit ohne Alkohol«. Prösterchen und top, die Wette gilt!

