Einheit auf zwei Gleisen

Am Freitag veröffentlichte der ver.di-Landesbezirk Berlin-Brandenburg zum 26. Jahrestag des Beitritts der DDR zur BRD am 3. Oktober 2016 eine Presseinformation unter dem Titel »Einheit vollenden«:

Am 3. Oktober 2016 jährt sich die Überwindung der Teilung Deutschlands zum 26. Mal. Leider ist der Zug der Einheit aber immer noch auf zwei Gleisen unterwegs. »Wir kritisieren, dass mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands immer noch Unterschiede im Sozialrecht und in den tariflichen Regelungen gemacht werden«, sagt Susanne Stumpenhusen, ver.di -Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg.

Gerade in Berlin und Brandenburg werden Unterschiede besonders deutlich wahrgenommen. Berlin und sein Umland wachsen mehr und mehr zusammen, Menschen wohnen im Umland und arbeiten in Berlin oder umgekehrt. Warum gibt es noch unterschiedliche Bemessungsgrenzen im Sozialversicherungsrecht, warum zweierlei Renten, je nachdem, ob jemand in Neukölln oder Treptow arbeitet?

In vielen Tarifauseinandersetzungen hat ver.di die Angleichung der Arbeitsbedingungen in Brandenburg und Ostberlin an das Westtarifrecht zur Forderung gemacht. Leider war immer wieder festzustellen, dass Arbeitgeber dazu nicht bereit waren oder die Angleichungsschritte so winzig gestalten wollen, dass noch die Enkelgeneration mit Unterschieden leben müsste.

»Mehr als 25 Jahre nach der Vereinigung hat dafür niemand mehr Verständnis. Aktuell fordert ver.di in der Leiharbeitsbranche gleiche Löhne in Ost und West, und im Einzelhandel muss der Arbeitgeberverband noch sein Versprechen aus dem letzten Jahr erfüllen, wenigstens beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Berlin und Brandenburg einen Angleichungsfahrplan mit uns festzulegen. Es wird höchste Eisenbahn!« so Susanne Stumpenhusen.

Pro Asyl forderte am Freitag den Stopp der Vorbereitungen von Abschiebungen nach Afghanistan:

Gestern veröffentlichte die britische Zeitung The Guardian geheime Pläne der EU, laut denen die Entwicklungshilfe als Druckmittel benutzt werden soll, um das kriegsgebeutelte Land dazu zu zwingen, 80.000 Afghanen zurückzunehmen. Pro Asyl hatte bereits Anfang des Jahres über die Erpresserstrategie aus Brüssel berichtet.

»Das ist eine glatte Erpressung der afghanischen Regierung. Abschiebungen nach Afghanistan sind verantwortungslos. Die Sicherheitslage dort ist desolat. Die Zahl der Toten und Anschläge steigt, Afghanistan ist alles andere als sicher. Über 1.600 Tote und mehr als 3.500 Verletzte unter der afghanischen Zivilbevölkerung im ersten Halbjahr 2016 sprechen eine deutliche Sprache«, so Pro-Asyl-Chef Günter Burkhardt.

Pro Asyl hat eine Protestaktion gegen Abschiebungen nach Afghanistan gestartet und fordert faire Asylverfahren sowie einen sicheren Aufenthaltsstatus für Afghanen. Im August ist die Schutzquote (Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz nach Genfer Flüchtlingskonvention, Subsidiärer Schutz oder Abschiebeverbot, jW) in Deutschland auf unter 50 Prozent eingebrochen, obwohl sich die Situation in Afghanistan in keiner Weise zum Besseren verändert hat. In Griechenland sitzen derweil Tausende Afghanen fest, ihnen droht ohne Prüfung der Schutzbedürftigkeit die Rücküberstellung in die Türkei.

Heute begehen wir den Tag des Flüchtlings. […] Hoffen wir, dass es bei den Verantwortlichen ankommt, denn es steht nicht weniger auf dem Spiel als das individuelle Recht auf Asyl in Europa.