Sie organisieren am Wochenende mit verschiedenen Kreisverbänden der Linkspartei eine Antiatomkonferenz. Wer kommt?

Aus Luxemburg erwarten wir Vertreter und Referenten der Linkspartei Déi Lénk und auch einige Gäste aus Belgien. Außerdem kommen von der Partei Die Linke die Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko und Alexander Ulrich aus Aachen und Kaiserslautern, die saarländische Landtagsabgeordnete Dagmar Ensch-Engel und kommunale Mandatsträger. Uns geht es um grenzüberschreitende Vernetzung. Diese Konferenz soll den Anfang machen. In Zukunft wird es regelmäßige Treffen geben, an denen hoffentlich auch weitere Gruppen teilnehmen.

Die beiden AKW Cattenom und Tihange stehen, das eine in Frankreich, das andere in Belgien, nah der Grenzen zu Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden. Welche Rolle spielen die beiden Meiler in der Öffentlichkeit der deutschen Grenzregion?

Gegen das AKW Cattenom gibt es schon seit vielen Jahren immer wieder Proteste. Das Kraftwerk gilt als extrem störanfällig. Den sogenannten Stresstest, das heißt, die Überprüfung der Sicherheit nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima, hat es nach Auffassung der betroffenen Bundesländer und Luxemburgs nicht bestanden. Dennoch heißt es, dass das AKW bis 2046 weiterbetrieben werden soll. Offensichtlich sind die Reaktoraufsichtsbehörden zu eng mit den Betreibern verbandelt und unterstützen vor allem deren Profitinteressen. Aber immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Erst am vergangenen Montag hatte es einen Vorfall gegeben. Diesmal war es ein Fehlalarm, aber 2014 wurden zehn Arbeiter verstrahlt, 2013 brannte ein Transformator.

Ähnlich auch in Tihange. Dort hat es in letzter Zeit eine Reihe von Protesten gegeben. Der Druckbehälter des Reaktors 2 weist zahlreiche Haarrisse auf und musste daher im Sommer 2012 abgestellt worden. Erst ein Jahr später ging er wieder ans Netz, doch die gefährlichen Haarrisse gibt es immer noch. Eine wissenschaftliche Kommission stellte seinerzeit fest, dass die Wiederinbetriebnahme extrem fahrlässig sei. In dem Druckbehälter sind rund 2.000 kleine Risse von einem bis 2,4 Zentimeter Länge. Keiner weiß, wie sie entstanden sind. Die Betreiber rücken kein Vergleichsmaterial heraus, an dem die entsprechenden Untersuchungen vorgenommen werden könnten. Das Material, das sie für eine Überprüfung zur Verfügung gestellt hatten, war deutlich jünger als der Druckbehälter, war also noch nicht so lange der Strahlung ausgesetzt gewesen.

Wogegen richten sich die Proteste?

Es gibt nicht einmal internationale Staatsverträge, um die Menschen in den Grenzregionen im Katastrophenfall besser zu schützen. Genau dies hat der Kölner Stadtrat schon im Februar einstimmig gefordert. Erst vor ein paar Tagen, am 27. September, wurde in Belgien ein friedlicher Protest von Aachener Antiatomaktivisten gegen das AKW Tihange von der dortigen Polizei gewaltsam beendet. Das Land Rheinland-Pfalz prüft derzeit eine Klage gegen das AKW Cattenom. Außerdem haben im Juni belgische, deutsche und niederländische Landräte und Bürgermeister aus der Grenzregion eine Petition an Martin Schulz, den Präsidenten des EU-Parlaments, gerichtet, in der die sofortige Abschaltung beider AKW gefordert wird.

Was kann die Linkspartei der Grenzregion mit ihren Partnern in den Nachbarländern konkret gegen die AKW unternehmen?

Gemeinsam mit den vielen Engagierten und Initiativen in der Großregion SaarLorLux und der Euregio um Aachen, Eupen und Maastricht wollen wir eine Bewegung schaffen, über die sich die Atomkonzerne nicht länger hinwegsetzen können. Wir wollen so einen erheblich stärkeren Druck als bisher aufbauen, damit die gemeingefährlichen AKW so schnell wie möglich und ein für alle Mal abgeschaltet werden. Der Bau und Betrieb von Forschungsreaktoren und Atomkraftwerken muss verboten werden. Doch nicht nur die AKW selbst sind so gefährlich. Nach wie vor gibt es nirgendwo sichere Entsorgungs- und Lagerungsmöglichkeiten für den jetzt schon seit vielen Jahren massenweise anfallenden hochradioaktiven Abfall und die gebrauchten Brennelemente.