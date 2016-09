Demo für faire Abfindungen

Öffentlichkeitswirksame Aktion der Usinger Zumtobel-Arbeiter am 16. September vor der Frankfurter Börse Foto: dpa/Arne Dedert

Im hessischen Usingen herrscht seit Monaten Unruhe. Denn das dortige Werk des österreichischen Leuchtenherstellers Zumtobel soll dichtgemacht werden – obwohl nach Angaben der IG Metall Gewinne von 15 Prozent erwirtschaftet wurden. Die 145 Beschäftigten sehen nach langwierigen Auseinandersetzungen mit der Konzernspitze keine Chance mehr auf Erhalt der Fabrik. Doch sie verlangen einen Sozialtarifvertrag mit fairen Abfindungen, Qualifizierung und einem Härtefallfonds. Dafür sind sie bereits am 1. September in einen unbefristeten Streik getreten.

Am Donnerstag demonstrierten rund 50 von ihnen vor dem hessischen Landtag und nahmen als Gäste an der Parlamentsdebatte teil. Denn im Plenum ging es auch um ihren Betrieb. In der Woche zuvor hatte die Unternehmensleitung mit Hilfe einer Hundertschaft der Polizei den Abtransport von Produkten und Materialien aus dem bestreikten Werk erzwungen. Betriebsrat, Gewerkschaft und die Linkspartei monieren, das Land habe hier gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen.

Der Konzern mit Produktionsstätten in Europa, Asien und Nordamerika hatte im April überraschend verkündet, die im Hochtaunus-Städtchen schließen zu wollen. Beschäftigte und IG Metall erarbeiteten daraufhin gemeinsam mit Beratern ein Alternativkonzept zur Fortführung des Betriebs. Tatsächlich fanden sich auch drei Kaufinteressenten. Im August hieß es von seiten des Managements, man befinde sich in den Verhandlungen mit dem Vorarlberger Unternehmer Thomas Lorünser auf der Zielgeraden. Doch am 30. August erklärte die Konzernspitze plötzlich, der Verkauf sei gescheitert.

Damit bestätigte sich für die Kollegen der Verdacht, dass die Schließung schon lange beschlossene Sache gewesen sei, und dass man die Verhandlungsbereitschaft nur vorgetäuscht habe, um die Auslieferung letzter Aufträge abzusichern. Bereits im vergangenen Jahr seien Parallelproduktionen in anderen Werken aufgebaut worden, angeblich, um Auftragsspitzen zu bewältigen, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall vom Donnerstag.

Die Werksleitung hatte die Kollegen mit Streikbeginn ausgesperrt – was rechtswidrig ist. Und an dem Tag, als die Mehrheit der Belegschaft am Konzernhauptsitz demonstrierte, rief die Unternehmensleitung die Polizei, um Teile abtransportieren zu können. (jW)