Zwischen Wut und Resignation: Die Fans von Hull City haben genug von Klubeigentümer Assem Allam Foto: Reuters Staff/Reuters

Wenn man davon ausgeht, dass das Leid anderer den eigenen Schmerz zu lindern vermag, dürften HSV-Fans beim Blick auf den englischen Premier-League-Klub Hull City geradezu Euphorieschübe bekommen. Denn in Englands Nordosten herrscht ein beispielloses Chaos.

Der Schlamassel begann 2010 mit einem Eigentümerwechsel. Seitdem leitet der 77jährige gebürtige Ägypter Assem Allam den Klub. Der kam nach drei Jahren in Amt und Würden auf die Idee, den Namen des Vereins erst in Hull City Tigers, dann in Hull Tigers ändern zu wollen. Begründung: Er wolle damit die Attraktivität des Klubs für Investoren erhöhen. Dessen Fans liefen gegen diesen Geistesblitz Sturm, auch der englische Fußballverband FA (Football Association) lehnte die entsprechenden Anträge ab. Seit diesem Zeitpunkt will Allam den Verein unbedingt wieder loswerden. Doch Übernahmevorhaben durch andere Investoren scheiterten reihenweise, so dass man in Hull mittlerweile am Nullpunkt angekommen ist. Und das, obwohl dieses Jahr der Aufstieg in die Premier League gelang.

Erfolgstrainer Steve Bruce, der das Team innerhalb von vier Jahren zu zwei Aufstiegen und einmal ins FA-Cup-Finale führte, schmiss noch in der Saisonvorbereitung hin, da sein Drängen auf neue Spieler von Allam schlichtweg ignoriert wurde. Da auch der letzte Übernahmeversuch, durch einen chinesischen Investor, im Sande verlief, stellte der Besitzer vorübergehend die finanzielle Unterstützung für Transfers einfach ein. Mit schwerem Herzen verließ daraufhin Bruce den Verein. Die Anhänger waren ihm deshalb nicht mal böse, vielmehr herrschte resignierendes Verständnis vor. Als Ersatz übernahm bis heute interimsmäßig der vormalige Assistent Mike Phelan. Dieser ist um seine Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden, standen ihm zum Saisonauftakt doch nur 13 (!) fitte Spieler zur Verfügung. Neben Kapitän Michael Dawson fallen noch fünf weitere Fußballer längerfristig aus, der beste Spieler der letzten Saison und Schütze des entscheidenden Tores in der Relegation gegen Sheffield Wednesday, Mohamed Diamé, wurde an Newcastle United verkauft.

Während Phelan den Verbleib in der Premier League unter diesen Umständen zu einem mehr oder weniger aussichtslosen Unterfangen erklärte, behelfen sich seine Spieler mit typisch britischem Galgenhumor. Verteidiger Curtis Davies postete aus dem Trainingslager in Österreich unter der Überschrift »Hulls Kader 2016/17« ein Foto von sich und acht weiteren Teamkollegen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mittlerweile stießen zumindest noch fünf Neuzugänge zum Team. Für diese wurde allerdings nur die für den englischen Markt geringe Gesamtsumme von umgerechnet 20,5 Millionen Euro aufgebracht, deren Großteil mit 15,4 Millionen Euro auf die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Ryan Mason von Tottenham Hotspur entfiel.

In puncto Neubesetzung des Trainer­postens tut sich verständlicherweise wenig. Der favorisierte Kandidat, Wales Nationaltrainer Chris Coleman, winkte ab. Auch andere wollen sich dieses Himmelfahrtskommando nicht antun. Trotz der denkbar schlechten Ausgangsposition gewann Hull jedoch vollkommen überraschend das Auftaktmatch in der Premier League mit 2:1 gegen Meister Leicester City. Auch im zweiten Spiel siegte man 2:0 in Swansea.

Bahnt sich da etwa eine weiter unwahrscheinliche Erfolgsstory an? Aus der Sicht von Hull wohl leider nicht: In den folgenden vier Spielen schaffte die Mannschaft nur noch ein Unentschieden, verlor die restlichen Spiele teils deutlich. Die gute Nachricht lautet: Die bisherigen Niederlagen wurden gegen die Crème de la crème der Premier League erlitten, gegen Arsenal, Manchester United und Liverpool. Für einen Verbleib in der Liga besteht also noch Hoffnung. Sollte er gelingen, wäre er wohl eine fast noch größere Leistung als der Gewinn des Meistertitels durch Leicester City vergangene Saison.