Schon der Erste war total

Ingenieure des totalen Krieges und Auftraggeber der Chemieindustrie: Des Kaisers große »Feldwebelfresse«, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, und dessen Erster Generalquartiermeister Erich Ludendorff Foto: wikimedia commons

Heute vor hundert Jahren, am 30. September 1916, erstand uns WuMBA. WuMBA, das war das neue Instrument zum Großen Krieg. Sein Design wurde einen Monat zuvor, am 31. August 1916 in der Denkschrift, die bald Hindenburg-Programm heißen sollte, entworfen. Der Generalfeldmarschall Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg (– der übergab als Reichspräsident am 30. Januar 1933 Adolf Hitler die Macht) hatte zusammen mit seinem Stellvertreter, dem nun Ersten Generalquartiermeister Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff (der putschte am 9. November 1923 mit Hitler gegen die Weimarer Republik), am 29. August 1916 die Oberste Heeresleitung übernommen. Und von der aus übten sie gegen Kaiser Wilhelm II. und gegen den Reichstag nahezu diktatorische Gewalt aus und vertrieben 1917 den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg aus seinem Amt.

Zurück zu WuMBA. Das ist die dröhnende Abkürzung für Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt. Waffen – das steht zuallererst für die Kanonen des Stahlkönigs Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, den Kaiser Wilhelm II. und später Reichskanzler Adolf Hitler hoch schätzten. Munition, die lieferte die Interessengemeinschaft der deutschen Teerfarbenfabriken (später I.G. Farben), zu der sich die Chemiekonzerne Bayer, BASF und andere gerade erst am 18. August 1916 zusammengeschlossen hatten. BASF-Vorstand Carl Bosch hatte mit Hilfe der Ammoniaksynthese den Krieg gerettet. Deutschland hätte 1915 Frieden schließen müssen – mangels Munition. Der zu ihrer Herstellung nötige Chilesalpeter war wegen der britischen Blockade ausgegangen. Bosch aber entwickelte mit seinem Kollegen Fritz Haber ein Verfahren zur Herstellung von Ammoniak als Ersatz für Salpeter. Eigentlich wollte er so Dünger herstellen als Mittel zum Kampf gegen den Hunger der Welt. Nun rettete er den deutschen Krieg, indem er statt Dünger Munition produzierte. Bayer-Chef Carl Duisberg half dabei und ließ aus einem Abfallstoff dieser Produktion Giftgas zur Vervollkommnung des deutschen Krieges herstellen. »Hätte es die chemische Wissenschaft und Industrie«, bestätigte Duisberg am 4. März 1916 in einer Tischrede vor dem Düsseldorfer Industrie-Club, »in dem von jeher gewohnten Zusammenarbeiten nicht fertig gebracht, Salpeter und Salpetersäure auf synthetischem Wege technisch herzustellen und in genügender Menge zu machen, so hätten wir im Herbst vorigen Jahres auf die Knie fallen und um Frieden bitten müssen.«

Fresse, Kopf und Hirn

Jetzt, im September 1916, sollte der deutsche Krieg durch das vom WuMBA koordinierte neue Hindenburg-Programm zum totalen Krieg erblühen. Aber Hindenburg – wer war das eigentlich? Es war die große »Feldwebelfresse«, wie ihn Wilhelm Zwo in einem hellen Moment nannte. Die Schlacht von Tannenberg, die Hindenburg zum großen Weltkriegsheros machte, verbrachte er im Mittagsschlaf. Geführt hat den siegreichen Abwehrkampf gegen die russischen Heersäulen Hindenburgs Kopf, der Stellvertreter Ludendorff. Dessen Hirn aber wurde Oberstleutnant Max Bauer, dem die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität den Ehrendoktor der Philosophie verlieh, weil er mit Krupp eine massenmörderische Kanone, die »Dicke Bertha«, entwickelte. Auch der sehr nachhaltig wirkende Flammenwerfer gehört zu seinen Erfindungen. Dieses Genie hatte in enger Zusammenarbeit mit seinen Freunden aus der Wirtschaft den Hindenburg-Plan erarbeitet.

Am 10. September 1916 saßen im prächtigen Kaisersaal des Kriegsministeriums 39 Vertreter der deutschen Schwerindustrie und harrten der fetten Aufträge, die das noch in Gründung befindliche WuMBA versprach. Oberstleutnant Bauer überbrachte die Grüße der neuen Obersten Heeresleitung und appellierte an die Herren von der Großindustrie, sie mögen doch »die verlangte Leistung« liefern (sie hatten sie schon lange aufdringlich angeboten): »Machen Sie sich klar, dass das, was die Industrie zu schaffen hat, ebenso wichtig ist, wie das, was das Heer zu tun hat. Nur mit Ihrer Hilfe«, so sprach er auf dieser Geheimkonferenz, »können wir zum Sieg schreiten«. Es handele sich »um Sein oder Nichtsein«.

Vor dem Oberstleutnant sprach Adolf Wild von Hohenborn, der Kriegsminister, der das schon bald nicht mehr war, weil er es sich mit Hindenburg und der Kriegswirtschaft verdarb. Er zeigte sich schon gefügig und bat darum, dass zwischen der Industrie und seinem Ministerium wieder Eintracht herrsche. Es nützte ihm nichts. Bayer-Chef Duisberg attackierte den »heiligen Bürokratius« des Ministeriums. Das Hindenburg-Programm könne nicht, wie geplant, bis zum Frühjahr durchgeführt werden, wenn man bei drei, vier, fünf Stellen herumlaufen müsse und das Kriegsministerium darauf bestehe, »ein paar Pfennige Ersparnis herauszuholen«, statt neue Konstruktionen »reichlich zu subventionieren«.

Tiefste Geheimnisse

Unzufriedenheit mit dem Minister muss der Bayer-Chef schon geäußert haben, als er – wie auch Krupp – zwecks Audienz in den Salonzug stieg, mit dem Hindenburg, Ludendorff und Bauer von einem Frontbesuch kamen. Kaum wieder zu Hause, schickte der Geheime Regierungsrat Prof. Dr. Duisberg am 10. September aus Leverkusen seinem »liebe[n] Herr[n] Oberstleutnant« ein Schreiben, das in jede Anthologie großer deutscher Briefe des zwanzigsten Jahrhunderts gehört: »Es war zu lieb und nett von Ihnen, dass Sie mir bei der Durchfahrt des Extrazuges, mit dem Hindenburg und Ludendorff die Westfront besucht hatten, Gelegenheit gaben, nicht nur Sie wiederzusehen, sondern vor allem auch den Volksheros Hindenburg und den Moltke dieses Krieges, Ludendorff, persönlich kennen zu lernen.« Denn, so Duisberg, noch immer ganz aufgekratzt: »Der neunte im Neunten Monat 1916 war ein ereignisvoller Tag in meinem Leben, den ich sobald nicht vergessen werde«.

Er vergaß ihn nie. Fünfzehn Jahre später, am 23. Juni 1931, mahnte Duisberg bei der Hundertjahrfeier der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf: »Fortwährend ruft das deutsche Volk nach einem Führer, der es aus seiner unerträglichen Lage befreit. Kommt nun ein Mann, der bewiesen hat, dass er keine Hemmungen hat, und der gesonnen ist, den Geist der Frontgeneration in friedlicher Befreiungsarbeit einzusetzen und zu verwirklichen, so muss diesem Mann unbedingt Folge geleistet werden.« Mancher dachte, Duisberg spräche schon von Hitler, aber es war doch wohl noch der Reichspräsident Hindenburg, den er da meinte.

Aber nun weiter im erhellenden Brieftext von 1916 mit einem für Außenstehende mysteriösen Satz: »Es war ähnlich wie nach der Marne­schlacht im Spätherbst 1914, als Sie mit Major Michelis und Geheimrat Nernst nach Cöln bezw. Wahn kamen und als anschließend daran manche gemeinsame Anregungen und Versuche uns dahin führten, jeder nach seinem Teil und seiner Betätigung, einen mehr oder weniger kleinen oder grossen Einfluss auf den Verlauf dieses für die deutsche Nation so bedeutungsvollen und ihre ganze Existenz und den glänzenden Aufschwung seit der durch Einheit erstarkten Grösse bedrohenden Kriegs ausübten.«

Ein bisschen holprig formuliert, Duisberg wollte irgendwie nur sagen: Jeder muss was tun, um – das 1871 aus Krieg und Korruption zusammengebastelte – Deutschland zu schützen. Und Duisberg erinnerte seinen Oberstleutnant Bauer an das, was sie schon immer verband: »Auch damals war es Munitionsmangel, in weit bedrohlicherer Form wie heute, der uns zusammenführte und uns nicht nur menschlich näher brachte, sondern auch praktisch in die Speichen des Kriegsrades eingreifen ließ.«

Doch jeder Aktivität stand das Kriegsministerium entgegen (Krupp etwa durfte keinen Stahl mehr ins neutrale Ausland liefern – England wurde so reichlich unfair darin behindert, mit britischen Kanonen aus Kruppstahl auf deutsche Kanonen aus Kruppstahl zu schießen). Und so beschwerte sich auch Geheimrat Duisberg, wie schon Kollege Krupp, in seinem Brief an den Freund und Oberstleutnant Bauer über das Kriegsministerium: »(…) wir wurden gebremst, wenn wir uns weiter betätigen wollten, wir wurden verärgert und in die Schranken des bureaukratischen, geschäftsordnungsmäßigen Betriebes zurückgewiesen, wir wurden geschimpft und gescholten, wenn wir uns rührten und regten und aus dem gewohnten Gleise heraustraten. Anstelle dankbarer Anerkennung, wie wir sie erwarten konnten, und wie sie zeitweise auch gewährt wurde, trat die übliche, nie Lob, aber wohl Tadel zeigende Amtsmiene, trat Krittelei und Nörgelei und von der Reichstagsmehrheit gewünschte Knauserei.«

Besonders heilig waren Duisberg, aber nicht nur ihm, die Kriegsprofite. Dem in einem Schreiben des Kriegsministeriums geäußerten Begehren, die an Rüstungsaufträgen wild verdienende Industrie solle sich in die Bücher gucken lassen, begegnete er mit verständlicher Wut. Auf dieses Verlangen gebe es, schrieb er im Brief an Bauer, »keine Antwort als die von der gesamten Industrie beschlossene Ablehnung dieses Eindringens in die tiefsten Geheimnisse unserer Privatwirtschaft, um entweder die Schwachen, Ängstlichen und nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit Stehenden zu falschen Mitteilungen zu veranlassen oder den Tüchtigen, Starken und Aufrichtigen aus den Einzelheiten ihrer Preisaufstellung einen Strick zu drehen«.

Über eines aber war er hocherfreut, nämlich über die lukrativen Anforderungen, die Oberstleutnant Bauer in seinem – wie es bald hieß – »Hindenburg-Programm« stellte: »Es sind also gewaltige Aufgaben, vor die Sie die chemische Industrie stellen, und es gehören wirklich ganze Kerle dazu, um in der außerordentlich knappen Zeit das alles zu bewältigen. Das geht nur, wie ich Ihnen schon sagte, wenn ein Munitionsdiktator bestellt wird, dem aus jeder Industrie ein sachverständiger Berater zur Seite steht.«

Kein Hirsch für Hindenburg

Paul von Hindenburg wollte sich am 31. August, zwei Tage nach seiner Übernahme der Obersten Heeresleitung, im Großen Hauptquartier von den kriegerischen Strapazen der Menschenjagd bei edlem Waidwerk erholen. Er wollte, wie er seiner Gemahlin schrieb, »eigentlich einen Hirsch (14er) schießen«. Da wusste er noch nicht, dass er gleich den ersten Schritt zu dem tun würde, was bald nach ihm benannt werden würde. Eine schnell einberufene Konferenz seiner Leute hielt den Generalfeldmarschall von der Pirsch ab. Oberstleutnant Bauer hatte es eilig, denn Freund Duisberg klagte schon seit dem März, dass die Aufträge aus dem Kriegsministerium mit den mächtig ausgebauten Lieferkapazitäten der Industrie nicht Schritt hielten. Hindenburg hatte nun eine Eingabe zu unterzeichnen, die sofort an das Kriegsministerium ging und eine »Verdoppelung der jetzigen Munitionsanfertigung« forderte. Sie verlangte, weil »unsere Menschenvorräte beschränkt« sind, die »Zahl der Arbeiter durch Kriegsbeschädigte, Kriegsgefangene, Frauen und Minderjährige« zu erhöhen. Das war der erste Schritt zum Forderungskatalog vom 13. September, der ausgearbeitet von Oberstleutnant Bauer, gebilligt von Ludendorff und unterschrieben von Hindenburg, zwei Wochen später den Reichskanzler Bethmann Hollweg ereilte. Und schon bald »Hindenburg-Programm« hieß.

Dieser Forderungskatalog war ein Programm für den totalen Krieg. Präambel: »Die Fragen, wie 1. der Ersatz für das Feldheer gesichert bleibt und zugleich 2. die Kriegsindustrie – ohne Schädigung der Landwirtschaft – noch gesteigert werden kann, sind (…) überaus dringend und für den Ausgang des Krieges von entscheidender Bedeutung«. Und bitte: »ausgeschlossen, dass diese Fragen ohne einschneidende gesetzliche Maßnahmen erledigt werden können«.

Für so was gab’s damals die Ehrendoktorwürde: Die massenmörderische »Dicke Bertha«, hier ein Exemplar in Stellung vor Lüttich, entwickelt von Krupp und dem ausgezeichneten Oberstleutnant Max Bauer Foto: wikimedia commons

»Hebung der Volksgesundheit«

Zurückstellungen vom Kriegsdienst seien einzuschränken durch »Einstellung aller zur Zeit Untauglichen, die an heilbaren Krankheiten usw., z. B. Herzschwäche, Sportherz, allgemeine Körperschwäche usw. leiden, in besondere Abteilungen, die an geeigneten Orten einer Gesundungskur unterworfen werden. Es komme vor allem darauf an, die Großstadtjugend den gesundheitsschädigenden Einflüssen zu entziehen. Diese »Maßregel« – die in den Kriegsdienst führt – »hebt gleichzeitig die Volksgesundheit« ebenso wie die Erhöhung der »Lebensaltersgrenze« für die Wehr- bzw. Landsturmpflicht.

Nicht fehlen durfte die »energische staatliche Ausbildung der männlichen Jugend vom 16. Lebensjahr an für den Militärdienst«. Und die war nur möglich, wenn »dafür eine entsprechende Entlastung in sonstiger Arbeit (in Fabriken, Fortbildungs- und höheren Schulen usw.) eintritt«.

Kurz ein »Kriegsleistungsgesetz« musste her, auch wenn »innenpolitische Rücksichten« dagegen sprachen. »Der bittere Ernst der Lage zwingt aber dazu, und ich hoffe, dass bei einer sachlich ruhigen Aufklärung das Volk nicht zögern wird, die gewiß nicht gering einzuschätzenden Pflichten zu übernehmen.«

Dieses »Kriegsleistungsgesetz« sollte dazu verhelfen »a) Arbeiter aus fast stillstehenden Industriezweigen (Textilbranche usw.) zu verpflanzen; b) das Personal der gesamten Nichtkriegsindustrie (Warenhäuser usw.) einzuschränken und anders zu verwenden; c) die Arbeitskraft jedes einzelnen voll auszunutzen«.

Das »Kriegsleistungsgesetz« sei vor allem »auch ein Akt der Gerechtigkeit«. Denn: »Es ist namentlich in Anbetracht des allgemeinen Wahlrechts schreiend ungerecht, dass ein Teil der Männer (und zwar durchschnittlich die kräftigsten und für den Staat wertvollsten) Leib und Leben vor dem Feinde einsetzt und beruflich auf das schwerste geschädigt wird, während die andern in Sicherheit daheim sitzen und leider vielfach nur für ihren Gewinn arbeiten. Wenn auch bei einem großen Teil des Volkes höchste Opferwilligkeit herrscht, so sind andere Teile noch weit entfernt davon.«

Immerhin, mitten im Krieg konnte jeder Einzelne eine Art von Existenzberechtigung erwerben. Denn, so das Hindenburg-Programm: »Arbeit für das Allgemeinwohl ist jetzt Pflicht für alle und gibt keinen Anspruch auf besondere Rechte, sondern ist höchstens ein Grund für die Existenzberechtigung.«

Ob die allerdings für Frauen gelten könne, deren Männer an der Front kämpften und auch schon mal ihr Leben lassen müssten, das sei fraglich: »Es gibt ungezählte Tausende von kinderlosen Kriegerfrauen, die nur den Staat Geld kosten. Ebenso laufen Tausende Frauen und Mädchen herum, die nichts tun oder höchst unnützen Berufen nachgehen. Der Grundsatz ›Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen‹ ist in unserer jetzigen Lage mehr denn je berechtigt, auch den Frauen gegenüber.«

Das treffe natürlich auch auf Männer zu, die ihre Glieder im Krieg gelassen haben und jetzt nutzlos in der Heimat herumsitzen, also: »Zwangsweise, staatliche Ausbildung und Verwendung der Kriegsbeschädigten in der Kriegsindustrie und Landwirtschaft.« Diese »Maßregel« gegen die Kriegskrüppel sei zwar schon in geringem Umfange eingeleitet. Aber, so unterzeichnet Hindenburg: »sie bedarf zu ihrer erfolgreichen Durchführung des Zwanges«.

Zwangsstaat tut not und dazu gehört: »Schließung von Universitäten, Seminaren usw., soweit es das unabweisbare Bedürfnis der einzelnen Berufe (Ärzte) zuläßt. Im übrigen sind z. B. Studenten der Chemie und technischen Berufe in Fabriken usw. zu verwenden. Auch dies ist ein Gerechtigkeitsakt, da jetzt nicht wehrfähige Männer und Frauen den im Felde stehenden kämpfenden Studenten usw. den Rang ablaufen und in Zukunft die Stellen wegnehmen.«

Und Nachschub für den nächsten Krieg ist wichtig: »Es kommt schon jetzt im Interesse der Volksvermehrung darauf an, dafür zu sorgen, dass den zurückkehrenden jungen Männern die Gründung einer Familie möglichst erleichtert wird.« Noch Zweifel? Konnte es nicht geben. Unterzeichner Hindenburg: »Ich zweifle nicht, dass unser Volk, wenn ihm der Ernst der Lage klargemacht wird – und das muß geschehen –, sich willig fügt.« Logisch: »Täte es dies nicht, so wäre Deutschland nicht des Sieges wert« – eine Erfahrungsweisheit, die Adolf Hitler 1945 übernahm.

Willig fügt sich nur, wem der Mund gestopft ist: »Es ist zudem höchste Zeit, dass unberufenen Schreiern und Hetzern, ebenso wie der stellenweise herrschenden unwürdigen Gewinn- und Vergnügungssucht endlich das Handwerk gelegt wird, und das kann nur geschehen, wenn die berufenen Stellen energisch aufklärend und, soweit nötig, strafend durchgreifen.«

Nur fürs Vaterland

Aus all dem ergibt sich, ja, zwingend, der oberste Grundsatz des Hindenburg-Programms: »Das ganze deutsche Volk darf nur im Dienste des Vaterlandes leben«. Und: »Die nötigen Maßregeln sind sofort zu ergreifen«.

Dieses von Oberstleutnant Bauer, dem OHL-Agenten der Großindustrie, erarbeitete, von Ludendorff gebilligte und von Hindenburg unterzeichnete Programm war eine Anweisung für den totalen Krieg. Für die Aufhebung des Unterschieds von Front und Heimat, für die Geiselnahme des Zivilisten für den Krieg, für die Endverwertung der schon Kriegsgeschädigten und für die Vernichtung des Gegners im Äußeren wie im Inneren.

Das Hindenburg-Programm war zugleich der Entwurf für Ludendorffs Hauptwerk, das erst neunzehn Jahre später, 1935, erschien und dem Volksaufklärungsminister Joseph Goebbels acht Jahre später seine Sportpalastparole für den Endsieg bot: »Der totale Krieg«. Der moderne Krieg sei deshalb total, meint Ludendorff in seinem Lehrbuch, weil, richtig, »die gesamte Bevölkerung in den Krieg einbezogen wird«. Darum müssen für die »wirksame Koordination aller Mittel« die »Führung des Staates dem obersten Feldherrn unterstellt« und Kriegsgegner wie Juden, Katholiken und Sozialisten in Schutzhaft genommen werden, zumindest.

Aus dem von ihm selbst angerichteten totalen Krieg floh 1945 der gleichgesinnte Adolf Hitler, indem er sich die Kugel gab. Noch mehr Feigheit vor dem Feind zeigte Generalquartiermeister Erich Ludendorff: Er verkrümelte sich im November 1918 mit gefälschtem Pass (als Ernst Lindström), falschem Bart und blauer Brille nach Südschweden. Und erfand dann die Dolchstoßlegende, nach der die Heimat die Front im Stich gelassen hätte.

Für einen nächsten totalen Krieg hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit seinem »Notvorrat« (zwei Liter Wasser pro Tag) eine noch sehr bescheidene Anzahlung geleistet. Wir warten auf das volle De-Maizière-Programm.