Es geht um Realismus

Es geht um einen Realismus, dessen Ziel die Neugestaltung der Wirklichkeit ist Foto: david baltzer / bildbuehne.de

Philipp Harpain ist der neue Leiter des Grips-Theaters. Er beginnt die Spielzeit mit dem Statement »In jedem steckt eine Stärke, die Respekt verdient« – und einem Stück für Kinder über Obdachlosigkeit: »Aus die Maus« von Georg Piller und Nadja Sieger. Sie haben es mit dem Ensemble aus der Improvisation heraus entwickelt. Es geht darin um eine Frau, die auf der Straße lebt und die nun in einem Theater übernachtet hat.

Zuerst gibt es eine Zaubervorführung. Ein Mann im Frack und mit einer Mäusemaske im Gesicht (Frederic Phung) führt kleine Rap-Kunststücke auf. In seinem Kostüm wirkt er witzig. Er wendet sich mehrfach an die Kinder in den ersten drei Reihen mit echten Fragen. Das hat es früher schon mal gegeben, aber lange nicht mehr im Grips. Dann sieht man eine schemenhafte Gestalt und hört es rascheln. Eine Frau mit wirren Haaren und ärgerlichem Gesichtsausdruck (Regine Seidler) tritt von der Seite hervor. Sie trägt mehrere Jacken übereinander, schiebt einen Rollator vor sich her, an dem viele, zu viele Sachen hängen, und sagt: »Ich habe kein Bett.« Der Mäusezauberer will sie vertreiben, sie stört seine Vorstellung.

Dann ist sie im Publikum und macht Zwischenrufe: etwa dass jeder einmal obdachlos werden könnte. Der Zauberer kommt aus dem Konzept. Seine Tricks, die eben noch leicht und lässig wirkten, versucht er jetzt zu wiederholen. Das wirkt gewollt. Er ist sichtlich genervt und unkonzentriert. Es wird klar: Das Blatt hat sich gewendet, und das Stück fängt jetzt erst richtig an.

Die Frau ohne Bett wird zur Hauptperson. Der Zauberer verschwindet durch die Eingangstür. Er steht nun draußen im Flur des Theaters und ruft um Hilfe, weil er die Frau aus seiner Show raushaben will. Die Frau, die »Kippe« heißt, ist jetzt auf der Bühne und entwickelt scheinbar zum Zeitvertreib ein eigenes Programm. Nach und nach fallen ihr Dinge ein, die das Publikum interessieren könnten. Sie ist dabei abwechselnd wütend und schüchtern, ängstlich und aufbrausend. Sie erzählt aus ihrem Leben ein paar Dinge, die stimmen könnten oder nicht. Schließlich taucht der Zauberer, den sie nur »Mäuschen« nennt, wieder auf, und es entspinnt sich ein Zwiegespräch.

Das alles ist nicht eine Minute langweilig. Oder moralisch. Oder besonders intellektuell. Nein, das ist die große alte Grips-Kunst, die man hier wieder einmal original auf der Bühne erleben kann. Phung und Seidler spielen sehr gut, aufeinander bezogen. Es geht um einen Realismus, dessen Ziel die Neugestaltung von Wirklichkeit ist. Nicht konfrontativ, sondern kooperativ, respektvoll aufeinander zugehend. Lernen erfolgt hier indirekt, durch Vorbilder, angeregt werden die Kinder durch Humor.

Um sich in ihre Klientel einzufühlen, wurden die Schauspieler vorher mit dem »Kältebus« in der Stadt herumgefahren, sie besuchten Notunterkünfte und Sozialeinrichtungen für Obdachlose – und zwar mit Kindern zusammen. Ausgangspunkt für das Stück »Aus die Maus« war die Geschichte einer Obdachlosen, der es gelungen war, sich über Monate im Podewil-Theater zu verstecken. An dem Ort, an dem das Stück nun auch aufgeführt wird.

»Mäuschen« erkennt, dass er in seinem Leben oft nur eine »graue Maus« war, während »Kippe« aus ihrer Kindheit viele Geschichten über sich selbst als widerständiges Subjekt erzählt. Am Ende ist der Zauberer überzeugt, dass die Obdachlose, die auch verletzt ist, Hilfe braucht. Er lädt sie ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Nach einem Zögern sagt sie ja, aber sie müsse erst ihre Sachen holen. Dann öffnet sich die Hinterwand des Theaters, und ein riesiges Sachenlager wird sichtbar. All diese Dinge kann sie unmöglich mitnehmen. Man merkt auch, das war gar nicht das, was die Frau wollte. In all ihren Sachen fühlt sie sich zu Hause, so ist das nun mal, und dann legt sie sich mit einer alten Lampe und einem kaputten Radio in einen leeren Einkaufswagen zum Ausruhen. Man merkt: Das ist alles nicht so einfach, gerade weil man da leicht reingeraten kann. Das Ende bleibt offen, aber »Mäuschen« und »Kippe« haben zusammen gelacht. Kippe hat die Kinder auch mehrmals durch ihren Humor amüsiert. Es ist klargeworden: Da ist ein Mensch! Den lohnt es sich anzuschauen.

Nächste Vorstellungen: 6.10., 7.10., 10.10., 10 Uhr und 8.10., 16 Uhr im Grips-Podewil