Niederländisches Königspaar vor dem Parlamentssitz Binnenhof in Den Haag am 20. September Foto: Remko De Waal/EPA/dpa-Bildfunk

Am dritten Dienstag im September ist in den Niederlanden »Prinsjesdag«. Dann fahren König Willem-Alexander und seine Gattin in der »goldenen Kutsche« von ihrem Sitz, dem Paleis Noordeinde, durch Den Haag ins Regierungsviertel zum Binnenhof. Im dortigen Rittersaal warten die Abgeordneten der Ersten (Senat) und Zweiten Kammer der Generalstaaten (Parlament) auf die Thronrede. In der verkündet das Staatsoberhaupt die politischen Vorhaben für die nächsten zwölf Monate und eröffnet das neue Parlamentsjahr.

Der Prinzentag ist eine der wichtigsten Zeremonien in der parlamentarischen Monarchie und wird natürlich live im Fernsehen übertragen. Er läuft immer nach demselben Muster ab, dieses Jahr gab es aber eine kleine Veränderung: Das Königspaar musste auf die goldene Kutsche verzichten, weil sie gerade restauriert wird. Zum ersten Mal seit 1903 stieg der Monarch deshalb auf die gläserne Ersatzkutsche um.

Kaum jemanden stört es, dass der König in der Thronrede nicht seine eigenen Pläne vorstellt, sondern die der amtierenden Regierung. Das Manuskript haben die Minister verfasst. Willem-Alexander hat auf den Inhalt keinen Einfluss. Im Anschluss an die Rede stellen die Minister ihren Haushalt im Detail vor. Es hört sich angesichts des imperialen Pomps ein wenig banal an, aber eine Frage interessiert die Niederländer an diesem Tag immer besonders: Wie sieht es im nächsten Jahr mit den Beiträgen zur Krankenversicherung aus? Diesmal hatte die zuständige Gesundheitsministerin Edith Schippers keine guten Nachrichten: 3,50 Euro mehr im Monat müsse jeder Erwachsene berappen. Eine Schätzung, denn genau kann die Regierung das nicht sagen. Die einzelnen Krankenkassen legen die Beiträge selbst fest, es herrscht der freie Markt.

DSW ist traditionell der erste Versicherer, der im Herbst mit seinen Zahlen an die Öffentlichkeit geht. Meistens gibt er als Trendsetter damit bereits die Richtung vor, in die sich auch die Beiträge der anderen Anbieter entwickeln werden. Deshalb war die Aufregung groß, als DSW eine Woche später ankündigte, die Beiträge ab Januar 2017 um fast zehn Prozent zu erhöhen, das wären für das Basispaket 108 Euro im Monat und pro Erwachsenen 9,25 Euro mehr als bislang. Es ist schon einige Jahre her, dass die Niederländer mit einem solchen Anstieg konfrontiert waren. Das Unternehmen aus Schiedam rechtfertigt das auf seiner Internetseite mit höheren Kosten für teure Medikamente, deren Verbreitung deutlich zugenommen habe. Außerdem verschlinge die Zuhausebetreuung von Senioren viel Geld.

Die Opposition zweifelt nun die Kompetenz von Gesundheitsministerin Schippers, einer Parteifreundin des liberal-konservativen Ministerpräsidenten Mark Rutte, vehement an: Wie konnte sie mit ihrer Prognose am Prinsjesdag nur so sehr danebenliegen? »DSW zeigt, dass der von der Regierung vorhergesagte Beitrag rosarot, wenn nicht sogar irreführend ist«, twitterte die Abgeordnete der Sozialistischen Partei (SP) Renske Leijten. Zwischen der Regierung und den Krankenversicherern schwelt schon lange ein Streit darüber, ob letztere nicht besser mit ihrem Geld umgehen sollten. Ministerin Schippers hält die Krankenkassen für zu reich, deshalb müssten sie erst einmal an ihre Reserven gehen.

Nach der großen Gesundheitsreform von Januar 2006 ist jeder Einwohner des Landes über 18 Jahren verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Private Kassen konkurrieren um die Kunden. Sie dürfen verschiedene Pakete anbieten, darunter muss aber eines sein, das die gesetzlich vorgesehene Basisversorgung beinhaltet. Der Umfang dieser Grundversorgung ist um einiges geringer als in Deutschland. Zusatzleistungen kosten extra. Kinder bis 18 Jahre sind freigestellt, ihre Behandlung wird vom Staat bezahlt. Wer unter 27.000 Euro im Jahr verdient, erhält staatliche Unterstützung, maximal knapp tausend Euro.

385 Euro muss jeder Erwachsene im Jahr beim Basispaket als Eigenleistung aufbringen, erst darüber greift die Krankenversicherung. Dieser Betrag ist in den vergangenen fünf Jahren um satte 165 Euro gestiegen. Der Besuch beim Hausarzt ist davon ebenso ausgenommen wie die Zuhauseversorgung, Krankenhausaufenthalte allerdings nicht. Wer den Selbstanteil auf eigenen Wunsch erhöht, zahlt weniger Beitrag an das Versicherungsunternehmen.

Die SP will die Abschaffung des Eigenrisikos zum zentralen Wahlkampfthema für die Parlamentswahlen im nächsten März machen. »Es ist höchste Zeit, dass wir die enorme Macht der Krankenkassen brechen«, heißt es auf der Homepage der Partei kämpferisch. Die Basisversorgung müsse wieder vom Staat mit einem nationalen Krankenfonds übernommen werden. »Eine Organisation ist viel billiger als viele unterschiedliche Krankenkassen«, ist Leijten sich sicher.

Drei Milliarden Euro würde das kosten. Das Geld soll je zur Hälfte durch die Abschaffung der Krankenkassen und der unnötigen Bürokratie hereinkommen. Außerdem wollen die Sozialisten die exorbitanten Gewinne der Pharmaindustrie um 750 Millionen Euro beschneiden. Fraglich ist, ob die SP mit diesem wichtigen sozialen Thema in der auch in den Niederlanden nationalistisch aufgeheizten Stimmung zu den Wählern durchdringen kann.