»Eigenartige Bundesgenossen«

Überfülle Gefängnisse: Im Knast von San Quentin herrschen unhaltbare Zustände Foto: EPA/CALIFORNIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS/dpa-Bildfunk

Im Streik von US-Häftlingen gegen ihre Arbeits- und Haftbedingungen, der heute in die vierte Woche geht, überraschte eine Nachricht über unerwartete Verbündete, die sich auf die Seite der Gefangenen im Holman-Gefängnis im US-Bundesstaat Alabama geschlagen hätten: die Wärter der Anstalt. Seit Beginn des Streiks am 9. September in zeitweise bis zu 46 Anstalten mussten die Holman-Wärter die Arbeiten der Häftlinge in der bestreikten Kantine übernehmen. Am vergangenen Samstag machten die Beamten der Sechs-Uhr-Schicht jedoch damit Schluss und meldeten sich morgens krank. Das konnten Gefangene erst Tage später nach draußen übermitteln, woraufhin die Unterstützergruppe »Incarcerated Workers Organizing Committee« (IWOC) auf Twitter schrieb: »Der Anstaltsleiter schiebt nun selber den Servierwagen mit den Mahlzeiten.«

Die Bewegung »Free Alabama Movement« (FAM), die wie das IWOC den Streik unterstützt, meldete Mitte dieser Woche, Vollzugsbeamte hätten ihr gegenüber kundgetan, sie unterstützten friedliche Demonstrationen wegen der prekären Menschenrechtslage in Holman. Sie hätten sich mit einer Beschwerde wegen der Überbelegung der Anstalt an die Gefängnisbehörde gewandt und »die Notwendigkeit massenhafter Entlassungen von Insassen sowie von mehr Ausbildungs- und Resozialisierungsprogrammen« unterstrichen und dem Behördenleiter Jeff Dunn »Führungsschwäche« vorgeworfen.

Arbeiten in Kantinen, Wäschereien und Putzdiensten, ohne die der Alltagsbetrieb einer Anstalt zusammenbrechen würde, verrichten auch in den USA Insassen, während ihre zur Zwangsarbeit verpflichteten Mitgefangenen in Knastfabriken und Werkstätten Waren produzieren, im Straßenbau oder in der Landwirtschaft arbeiten. In Kalifornien bilden sie auch »Fire Brigades« zur Bekämpfung von Waldbränden. Als Lohn gibt es wenige Cent pro Stunde oder gar nichts, je nach Bundesstaat.

Im Holman-Gefängnis führte der zusätzliche Streik der Wärter– laut FAM »der erste in der Geschichte der Gefängnisbehörde Alabamas« – zu derart heftigen Störungen im Anstaltsalltag, dass die Behörde sich genötigt sah, Verwaltungsangestellte abzukommandieren, »um die Arbeit der Vollzugsbeamten zu übernehmen«. Der Vizechef der Gefängnisbehörde, Grantt Culliver, wurde nach Holman entsandt, »um Angestellte aus der Zweiganstalt Atmore abzustellen, damit wenigstens die Mahlzeiten serviert werden können«.

»Im Krieg hast du es manchmal mit eigenartigen Bundesgenossen zu tun«, erklärte FAM-Sprecher Kenneth Glasgow auf TakePart.com, einer Internetplattform für unabhängigen Journalismus. »Die Wärter verstehen die Beweggründe der Gefangenen, auch wenn sie selbst an dem Punkt sind, sich nicht mehr sicher zu fühlen«, sagte Glasgow. Er bezog sich auf einen Vorfall Anfang des Monats, als der Wärter Kenneth Bettis von einem Gefangenen erstochen wurde. Bettis musste ganz allein 200 Insassen beaufsichtigen, als es zu der »für eine völlig überbelegte Anstalt mit zu wenig Personal typischen Eskalation« kam. Nicht selten seien »17 Beamte für tausend Häftlinge verantwortlich«, berichtete Troy Hughes, Wärter im Limestone-Gefängnis im Norden Alabamas und mit den Zuständen in Holman bestens vertraut, gegenüber TakePart.com.

Die eintägige Arbeitsniederlegung der Wärter war laut TakePart.com nicht die erste, in der Forderungen von Häftlingen und ihren Bewachern sich kreuzten. Im texanischen Huntsville kämpft eine Gewerkschaft der Vollzugsbediensteten seit Jahren für den Abbau der Isolationshaft. »Die Ausschaltung sozialer Interaktion erzeugt das Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben«, erklärte dazu der zuständige Gewerkschaftsvorsitzende Lance Lowry. »In der Isolationshaft verlieren Menschen ihren Verstand«, und das mache die Situation »extrem gefährlich« für alle. Deshalb kämpfe die Gewerkschaft für »humanere Haftbedingungen, um auch die Arbeitsbedingungen der Wärter sicherer zu machen«. Den »Luxus« einer solchen Vertretung kennen seine Kollegen in Alabama nicht. Ihnen ist gewerkschaftliche Betätigung verboten. Deshalb gehe es ihnen ähnlich wie den Häftlingen, sagte Lowry. »Aber die einen wie die anderen werden sich auf die eine oder andere Weise organisieren – und das ist genau richtig.«