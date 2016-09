Notlager oder Schlossallee

Luxusapartment im »Medienfenster«-Wohnheim in Berlin Adlershof gibt es ab 460 Euro Kaltmiete Foto: Britta Pedersen/dpa-Bildfunk

Die studentische Wohnungsnot steuert auf ein neues Rekordniveau zu. Kurz vor Auftakt des Wintersemesters sind bundesweit noch unzählige junge Menschen ohne feste Bleibe. Einer Studie zufolge ist die Marktlage vielerorts so angespannt wie nie zuvor. Entsprechend »spitze« sind die Preise, die Hauseigentümer aufrufen. In Großstädten ist ein WG-Zimmer nicht mehr unter 400 Euro zu haben, und bezahlbare Wohnheimplätze sind trotz der in manchen Bundesländern vorgenommenen Neubaumaßnahmen Mangelware. Dagegen floriert das Geschäft mit überteuerten Edelapartments. Die Politik schaut dem Treiben zumeist tatenlos zu.

Aber nicht überall. Theresia Bauer (Grüne), Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, hat sich dieser Tage in Heidelberg mit einer Bäckertüte ablichten lassen, auf der »Studis suchen Zimmer« gedruckt steht. Mit ihrem Auftritt warb die Grünen-Politikerin für die namensgleiche Kampagne des örtlichen Studentenwerks, die Bürger zum Vermieten privaten Wohnraums animieren soll. Dabei muten die Zustände in der Stadt fast paradiesisch an. Den rund 35.000 Studierenden stehen in knapp 50 Häusern mehr als über 5.500 staatliche Wohnheimplätze zur Verfügung. An die erzielte Versorgungsquote von mehr als 16 Prozent reichen die allermeisten anderen großen Hochschulstandorte nicht einmal annähernd heran.

Frankfurt am Main oder Köln bringen es gerade einmal auf ungefähr sieben Prozent, während Bremen bei unter sechs und Berlin sogar nur knapp über fünf Prozent landet. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Aufstellung des Deutschen Studentenwerks (DSW), des Dachverbands der bundesweit 58 Studentenwerke. In der Vorwoche hat DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde wie schon so oft Alarm geschlagen. »Die Wohnungsmärkte in den Hochschulstädten sind überhitzt. Darauf zu hoffen, dass der Markt es allein wird richten können, wird nicht reichen. Die Studentenwerke brauchen staatliche Unterstützung.« Der Appell richtet sich auch an die Bundesregierung. »Wir brauchen analog zu den Hochschulpakten von Bund und Ländern einen Bund-Länder-Hochschulsozialpakt.«

Das DSW würdigte zwar »ausdrücklich« die Anstrengungen der beim Wohnheimbau aktiven Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen oder Nordrhein-Westfalen. Das reißt es aber nicht raus. 1995 gab es noch für 13 Prozent aller Hochschüler einen öffentlich geförderten Wohnheimplatz, in diesem Jahr beträgt die Quote 9,69 Prozent – ein historischer Tiefstand. Bei gleichbleibender Baufaulheit der Länder, anhaltend hohen Studierendenzahlen und einer unverändert verfehlten Wohnungspolitik wird die Situation mit jedem Jahr dramatischer. Beispiel Münster: Auch dort gibt es mit einer Unterbringungsquote von 15 Prozent vergleichsweise viele Heimplätze. Allerdings haben sich noch einmal 600 mehr Studienanfänger an den städtischen Hochschulen eingeschrieben als im Vorjahr. Um den Andrang zu bewältigen, will das lokale Studentenwerk laut Presseberichten bei Bedarf »20 Notunterkünfte« einrichten.

Mit der zum August in Kraft getretenen BAföG-Reform ist die Wohnpauschale für Geförderte um 26 Euro auf 250 Euro angehoben worden. Das Geld reicht, sofern man einen der raren Wohnheimplätze ergattert. Auf dem freien Immobilienmarkt taugt die Summe bloß zum »Wohnzuschuss«. Nach einer Erhebung des Moses-Mendelssohn-Instituts (MMI) im Auftrag der Berliner Immobiliengesellschaft GBI haben die Preise für studentisches Wohnen noch einmal massiv zugelegt. Die Forscher nehmen alljährlich sämtliche Hochschulstädte mit mehr als 5.000 Studierenden unter die Lupe und listen diese in einem »Ranking« nach dem sogenannten Anspannungsfaktor. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser in 52 von 91 untersuchten Fällen erhöht.

Ganz oben rangiert dabei abermals München mit 79 Punkten, gefolgt von Frankfurt am Main und Köln. Die Rhein-Metropole legte dabei um neun Punkte zu, soviel wie keine andere Stadt. Ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft kostet hier im Schnitt 400 Euro, nach 385 im Vorjahr und 360 Euro im Jahr 2014. Der bundesweite Schnitt liegt bei 349 Euro. Besonders teuer wohnt es sich in Ingolstadt, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt am Main und München. In der bayerischen Landeshauptstadt werden für ein WG-Zimmer im Mittel 560 Euro fällig, nach 521 Euro 2015. Und es geht noch happiger. In einem der deutschlandweit aus dem Boden schießenden Privatwohnheime wie etwa der Youniq AG werden für ein Apartment bis zu 900 Euro verlangt – mit allem Drum und Dran, samt Fitnesslounge. Student gönnt sich ja sonst nichts.