Corbyn macht Hoffnung

Sie glauben an Jeremy Corbyn: Fans des FC Liverpool feiern den Labour-Chef während eines Spiels gegen Leicester City am 19. September in Anfield Foto: Reuters Staff / Reuters

Nur selten werden Politiker von Fußballfans im Stadion gefeiert. Am Samstag, den 24. September, widmete die Heimkurve des FC Liverpool dem gerade wiedergewählten Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn und dessen engstem Vertrauten und Schattenfinanzminister John Mc Donnell ein großes Transparent. »Uns eint mehr, als uns trennt« und die einfache Aussage »Hoffnung« waren darauf zu lesen.

Diese Episode ist beispielhaft für den Enthusiasmus, der durch den Wahlerfolg Corbyns unter vielen jungen Menschen und bei wachsenden Teilen der britischen Arbeiterbewegung ausgelöst wurde. 59 Prozent aller zahlenden Labour-Mitglieder haben für ihn gestimmt, 60 Prozent derjenigen, die über ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft an der Wahl teilgenommen haben, und 70 Prozent der hauptsächlich jugendlichen sogenannten Unterstützer, die sich nach Zahlung eines kleinen Geldbetrages an die Labour-Partei an der Wahl beteiligen konnten.

Jetzt ist die Mitgliedschaft der Labour-Partei auf mehr als 500.000 angewachsen. Laut Corbyn ist sie damit die mitgliederstärkste sozialdemokratische Kraft Europas. Doch auf dem am Mittwoch abend in Liverpool zu Ende gegangenen Parteitag wurde deutlich, dass Labour damit noch lange nicht zu einer sozialistischen Kraft geworden ist, auch wenn Corbyn in seiner gefeierten Abschlussrede am Mittwoch nachmittag den Aufbruch in den »Sozialismus des 21. Jahrhunderts« beschwor.

Denn die Mitgliedschaft hat seit den 1990er Jahren in der Labour-Partei nichts zu melden. Bereits Mitte der 1980er Jahre begann mit dem Rauswurf der Mitglieder der trotzkistischen »Militant Tendency« eine Säuberung der Partei von allen linken Strömungen und Einzelpersonen. Das Gewicht der Gewerkschaften wurde über Jahrzehnte hinweg auf ein kaum mehr wahrnehmbares Niveau beschnitten, die Transportarbeitergewerkschaft RMT für ihre Opposition gegen den vom damaligen Parteichef Anthony Blair unterstützten Irak-Krieg Anfang 2014 ausgeschlossen.

Für einfache Mitglieder bietet ein Labour-Parteitag heutzutage keine Möglichkeiten zur Gestaltung und Mitsprache: Eingebrachte Anträge können jederzeit von der Antragskommission abgewiesen werden. Überhaupt werden auf der Konferenz nur acht vorher festzulegende Themengebiete debattiert. Beschlussvorlagen werden zu diesem Zweck bis zur völligen Verunstaltung gebündelt. Angenommene Anträge werden an ein sogenanntes Policy Forum verwiesen, welches sich seit zwei Jahren nicht getroffen hat. Die Parlamentsfraktion ist an Parteitagsbeschlüsse nicht gebunden.

In der Parlamentsfraktion haben Corbyns Gegner die Mehrheit. Sie nutzten den am Mittwoch zu Ende gegangenen Kongress in Liverpool, um ihren Widerstand gegen einen Linksruck der Partei zu koordinieren. Dazu fasste der Parteivorstand hinter verschlossener Tür eine Reihe von Beschlüssen. Die von Anhängern neoliberaler Politik kontrollierten walisischen und schottischen Regionalsektionen der Labour-Partei bekommen zukünftig je einen zusätzlichen Sitz in dem Gremium. Damit soll eine rechte Mehrheit im Parteivorstand konsolidiert werden.

Zusätzlich wurde beschlossen, Labour-Stadträten die Verabschiedung »illegaler Haushalte« zu verbieten. Damit wird jenen Kommunalpolitikern der Rücken gestärkt, die lokale Einsparungen für ein unverzichtbares Mittel ihrer Politik halten. Dazu gehört auch die Großstadt Manchester. Hier droht der von Labour kontrollierte Stadtrat derzeit jedem fünften Beschäftigten der örtlichen Berufsfeuerwehr mit der Kündigung, um Einsparungen durchzudrücken.

Ungeachtet dessen werden die parteiinternen Gegner Corbyns nichts unversucht lassen, um den ungeliebten Vorsitzenden loszuwerden. Am 24. September veröffentlichte das Onlineportal Huffington Post E-Mails des stellvertretenden Parteichefs Tom Watson, in denen dieser seine als »Project Anaconda« bezeichnete Strategie zur Beseitigung Corbyns vorstellte. Darin heißt es: »Das Projekt beinhaltet die Isolation und Schwächung von Jeremy Corbyn. Letztlich soll alles Leben aus seiner Führung herausgepresst werden. Jedes Zugeständnis, welches er macht, werden wir gegen ihn verwenden, um unseren Druck zu erhöhen.«