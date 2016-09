Linke-Bundestagsfraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch (November 2015 in Bad Saarow) Foto: Bernd Settnik/dpa-Bildfunk

Ursprünglich wollte Die Linke erst im Januar entscheiden, wer bei der Bundestagswahl in der ersten Reihe antritt. Doch bereits am Montag nachmittag haben die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht, sich als Spitzenduo ins Spiel gebracht. Ursprünglich sollte es anlässlich des Treffens der Landeschefs und des geschäftsführenden Bundesvorstands im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin um die Auswertung der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sowie Strategien für die Bundestagswahl gehen. »Plötzlich haben sich die beiden als alleinige Spitzenkandidaten empfohlen«, so ein Teilnehmer der Runde am Donnerstag gegenüber jW, der das Timing der Selbstnominierung des »Zweierteams« als »unerfreulich« bezeichnete.

Gegen eine mögliche Spitzenkandidatur Bartschs und Wagenknechts bei der Bundestagswahl 2017 formiert sich Widerstand. »Selbstkrönungen von Spitzenkandidaten sind weder gefragt noch zu diesem frühen Zeitpunkt hilfreich«, sagte Brandenburgs Linksparteichef Christian Görke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Auch die Thüringer Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow kritisierte: »Der Parteivorstand hat das Vorschlagsrecht bei der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl«. Am Ende liege die Entscheidung bei der Partei und nicht bei Einzelpersonen. Sie schlug vor, neben Wagenknecht die Parteivorsitzende Katja Kipping ins Rennen zu schicken. »Oder wir einigen uns auf das Viererteam aus Wagenknecht, Bartsch, Kipping und Riexinger«, sagte Henning-Wellsow den Funke-Zeitungen. Allerdings gilt das Verhältnis zwischen Wagenknecht und Kipping laut Aussagen von Mitgliedern des Parteivorstandes als schwierig. Außerdem machten die Fraktionschefs bereits klar, dass sie für ein Viererteam nicht zur Verfügung stünden.

Auch aus Hessen und Bayern kommt Kritik. Janine Wissler, Linke-Kofraktionschefin im hessischen Landtag, verwies ebenfalls auf das Vorschlagsrecht der Parteivorsitzenden. Der bayerische Linke-Chef Ates Gürpinar sagte, dass Inhalte Vorrang haben sollten. »Wir sollten erst über Themen reden – und dann die Personalentscheidungen fällen«, sagte er den Funke-Zeitungen. (AFP/jW)