Keine Steueramnestie

Tausende indonesische Gewerkschafter protestierten am Donnerstag in der Hauptstadt Jakarta mit einem Marsch zum Präsidentenpalast gegen die von der Regierung geplante Amnestie für reiche Steuerhinterzieher. »Wir Arbeiter haben unsere Steuern brav bezahlt, aber reichen Leuten und Unternehmen, die ihre Steuern hinterzogen haben, soll vergeben werden«, kritisierte Said Iqbal, Präsident des indonesischen Gewerkschaftsdachverbandes KSPI. Die Proteste gingen weiter, und es könne zu Streiks kommen, wenn die Regierung ihre Amnestiepläne weiterverfolge. (Reuters/jW)