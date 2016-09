Nicht heulen! Hacks-Fest in Berlin

»An den paar Stellen, wo die Kunst in der klassischen Wirtschaftslehre erscheint, erscheint sie als in der Zeit fehl und als Ausnahme. Für die Menschheit, anders als für die Wirtschaft, bildet die Kunst keine Ausnahme. Sie ist ein Gut, das, seit unsere Rasse besteht, erzeugt wird, immer auf dieselbe und also doch wahrscheinlich auf die richtige Weise.«

Peter Hacks, »Schöne Wirtschaft«

Essays, Kindergeschichten, Gedichte, mehr als 50 Theatertexte – unter etwas freundlicheren Umständen ließe sich ein Massenpublikum vom Werk des Peter Hacks (1928–2003) faszinieren und provozieren – Künstler, Wissenschaftler und Politiker eingeschlossen. Was da für Geistesschätze zu heben wären, wird ab morgen im Berliner Theater im Palais Unter den Linden deutlich. »Hacks und kein Ende!« ist das Fest überschrieben, die Anspielung auf Goethes Aufsatz »Shakespeare und kein Ende!« lag im Jahr des 400. Todestages von Shakespeare nahe.

Der Auftaktabend ist Cornelia »Cox« Habbema (1944–2016) gewidmet. Die enge Freundin von Hacks führte in den vergangenen Jahren das Habbema, die Bühne der Peter-Hacks-Gesellschaft in Berlin-Prenzlauer Berg. Gezeigt wird ihre dreiteilige Inszenierung von »Musen« für das DDR-Fernsehen aus dem Jahr 1981 mit Schauspielkunst von Karin Gregorek, Eberhard Esche und Wolfgang Hosfeld. Anschließend lesen Hosfeld und andere Teil vier, »Schmeckebier«, der damals aus fadenscheinigen Gründen unverfilmt blieb. Er spielt am Silvesterabend 1999 auf der Herrentoilette des DDR-Staatsrats. Nach der Lesung wird Karin Gregorek Auskunft geben über Stück, Produktion und Verfasser.

Am Samstag können Kinder in der TV-Aufzeichnung des Märchendramas »Armer Ritter« (DFF 1980) miterleben, wie einer wider Willen zum Helden wird. Zur Einstimmung auf die legendäre Produktion des Theaters Karl-Marx-Stadt lesen Jennipher und Carmen-Maja Antoni aus Hacks’ unverwüstlichem »Turmverlies« sieben Geschichten von Henriette und Onkel Titus. Abends kommt dann Hacks’ Komödie »Der Maler des Königs« erstmals in Berlin auf eine Bühne. Das Stück erschien 1991 als Teil einer veritablen »Trilogie des Kapitalismus« neben »Fafner, die Bisam-Maus« und der Aristophanes-Bearbeitung »Der Geldgott«. Hauptfigur ist der Rokoko-Maler François Boucher, dessen erotisches Gemälde »Odaliske« einst den König schwer beeindruckte (»Donner, was für ein Arsch!« ruft Ludwig XV. bei Hacks aus dem Off). Jahrzehnte später ist Boucher beim neuen König aus der Mode gekommen, greint arm und einsam vor sich hin. Wieviel Kultur ein Staat braucht, um zu blühen, fragt die Inszenierung von Olaf Brühl mit Annekathrin Bürger und anderen. Da die Ausplünderung der DDR längst abgeschlossen ist, mag das anachronistisch erscheinen, doch Hacks schreibt in »Ödipus Königsmörder« über Voltaire, was heute für ihn geltend zu machen wäre: »Der Dichter macht gute Miene beim Zugrundegehn, er schreibt seine Tagalpträume mit großem Anstand nieder. Der Umgang mit dem Grässlichen ist so gepflegt, dass Fühllose die Romane für Humoresken halten und Roheit sie zur Unterhaltung liest. Es ist kaum möglich, die Niedrigkeit heutiger literarischer Urteile zu unterbieten. Man liebt heute doch nichts so sehr wie heulendes Elend. Voltaires Elend wird für kein Elend genommen, weil er unterlässt zu heulen.« Solche Bemerkungen werden in der Konsumkultur nicht viel Interesse wecken, präzise konstatierte Hacks: »Das Theater der Gegenwart versagt vor aller Klassik.« Das »Unzeitgemäße« seiner Komödie ist eben ihr Zeitgemäßes.

Warum Hacks heute so geliebt, gehasst und weithin ignoriert wird, diskutieren am Sonntag vor der Nachmittagsvorstellung der Boucher-Komödie Weggefährtinnen und Erbverwalter wie Gisela Steineckert, Helga Matthus, Jens Mehrle, Jürgen Kuttner, Wiglaf Droste und einige mehr (dazu Danny Dziuk am Klavier). Das übervolle Podium ist gleichzeitig »Dr. Seltsams 300. Wochenschau«. Wie der Moderator es in den Griff bekommen wird, bleibt abzuwarten. (jW)