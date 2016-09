Jedes dritte Bier von einem Anbieter

Die Aktionäre des britischen Bierbrauers SAB Miller haben am Mittwoch mit großer Mehrheit grünes Licht für die mehr als 100 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme durch den Branchenprimus Anheuser-Busch Inbev gegeben. Da die Wettbewerbsbehörden den Megadeal der Braukonzerne bereits abgesegnet haben, ist damit der Weg für einen der bislang größten Unternehmenszusammenschlüsse frei. Die Zustimmung der Anteilseigner war zwar erwartet worden, galt aber nicht als sicher. Auch nach der letzten Aufstockung des Gebots hatte es weiter kritische Stimmen gegeben. Die Offerte war nachgebessert worden, weil das Anti-EU-Votum der Briten im Juni (»Brexit«) den Kurs des Pfundes deutlich gedrückt und damit das Gebot unattraktiver gemacht hatte. Auch die AB-Inbev-Aktionäre stimmten dem Kauf am Mittwoch zu.

Mit mehr als 95 Prozent sicherte sich SAB Miller eine komfortable Mehrheit der Aktionäre. Die beiden größten Anteilseigner, der Zigarettenproduzent Altria Group (Marlboro etc.) und die Unternehmerfamilie Santo Domingo, die zusammen etwa 40 Prozent der SAB-Miller-Aktien kontrollieren, hatten sich schon im Vorfeld für den Deal ausgesprochen.

Die Übernahme soll nun voraussichtlich am 10. Oktober abgeschlossen werden und damit etwa ein Jahr nach den ersten Annäherungsversuchen der Nummer eins beim Branchenzweiten. Kurze Zeit später wird Experten zufolge wohl der zugesagte Verkauf der SAB Miller gehörenden Marken in Zentral- und Osteuropa beginnen, deren Wert auf bis zu sieben Milliarden Euro geschätzt wird. Die EU-Kommission hatte den Zusammenschluss nur genehmigt, weil AB Inbev die fast vollständige Trennung vom Biergeschäft SAB Millers in Europa zugesagt hat.

Durch das Zusammengehen der beiden Firmen entsteht ein Riese, der weltweit fast jedes dritte Bier herstellt. Nach mehreren Namensänderungen will der Produzent von Beck’s, US-Budweiser und Corona den Namen Anheuser-Busch auch nach dem Zusammenschluss behalten, wie Konzernchef Carlos Brito ankündigte, der auch nach der Fusion an der Spitze stehen wird. Durch die Übernahme von SAB-Miller-Marken wie Peroni und Grolsch erhält der Branchenprimus mit Konzernsitz in Belgien Zugriff auf schnell wachsende Märkte in Afrika und Lateinamerika. (Reuters/jW)