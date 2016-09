Geflohen: Air-France-Personalchef Xavier Broseta (r.) und Vizedirektor Pierre Plissonnier am 5. Oktober 2015 Foto: AP Photo/Jacques Brinon

Dienstag, 27. September 11.35 Uhr in Bobigny: Vor dem Justizpalast der Stadt östlich von Paris wehen rote Fahnen und die Banner der Gewerkschaft CGT. Von einer Bühne erschallt Musik, dann überbringen Redner Botschaften von Solidaritätskomitees aus dem ganzen Land. Anlass der Veranstaltung zum »nationalen Tag der Mobilisierung für die Rechte der Gewerkschaften« ist ein Prozess gegen 15 frühere Mitarbeiter der Fluggesellschaft Air France, die im Inneren des Gerichtsgebäudes ihrer Verurteilung entgegensehen. Fünf von ihnen werden »gemeinsam begangener Gewalttaten« beschuldigt, die übrigen stehen wegen »gemeinsam begangener Sachbeschädigung« vor dem Richter.

Was war geschehen: Am 5. Oktober vergangenen Jahres hatte die Unternehmensführung von Air France zum »Comité Central d’entreprise (CCE)«, eine Veranstaltung ähnlich einer Gesamtbetriebsratsberatung, geladen. Doch das Eingangstor war versperrt. Über Nacht hatten die Konzernverantwortlichen den Zugangscode geändert und eigens Überwachungskameras installiert. Zusätzliches Sicherheitspersonal war angeheuert worden, das auf dem Podium neben dem Ausgang postiert worden war. Die Bosse wussten, was sie taten, und warum. Ihnen war klar: Die Botschaft, dass 2.900 Kolleginnen und Kollegen entlassen werden sollen, würde die Belegschaftsvertreter schockieren. In Verbindung mit dem versperrten Tor, das die angemeldete Versammlung verhindern sollte, eine gezielte Provokation (siehe jW vom 15. Oktober 2015.

Seit der Privatisierung der Air France 2004 sind die Bordbesatzungen um ein Drittel verringert worden. 2010 gingen 1.800 Angestellte »freiwillig«. Der Konzernplan »Transform« sah 2012 vor, die Produktivität um 20 Prozent zu steigern. Um das zu erreichen, wurden die Gehälter eingefroren, und es wurde beschlossen, 5.000 Arbeitsplätze ohne Kündigungen zu vernichten. »In Wahrheit sind seit ›Transform‹ scheibchenweise 10.000 Stellen gestrichen worden«, sagte Mehdi Kemoune, stellvertretender CGT-Generalsekretär in Bobigny. Der darauffolgende Plan »Perform 2020« hatte die Spannungen noch weiter verschärft. Ausgerechnet der Streik der angeblich privilegierten Piloten im September 2014 brachte den Umschwung: Flug- und Bodenpersonal sowie Piloten agierten nun gemeinsam.

An jenem 5. Oktober brach sich der Protest beim CCE Bahn und die Bilder gingen um die Welt: Die Topmanager Xavier Broseta (Arbeitsdirektor) und Pierre Plissonnier mussten die Flucht antreten. Ihre weißen Hemden gingen in Fetzen, als sie sich hinter einem Zaun vor aufgebrachten Air-France-Beschäftigten in Sicherheit brachten. Expräsident Nicolas Sarkozy, nach wie vor wichtiger politischer Dienstleister der französischen Oligarchie, erboste sich: »Wir können nicht akzeptieren, dass zwei Manager beinahe von Männern in Gewerkschaftsklamotten gelyncht werden.«

Die 15 Angeklagten von Bobigny gelten als Sündenböcke: für unternehmerische Fehlleistungen, beschäftigtenfeindliches Agieren der Air France und die gezielten Provokationen der Bosse am 5. Oktober. Sie sollen das Eingangstor geöffnet und den Protestierenden (die entsprechende Demonstration war genehmigt) Einlass verschafft haben. Laut Staatsanwalt ist ein Strafmaß von bis zu drei Jahren Gefängnis und 45.000 Euro Geldstrafe möglich. Air France selbst klagt zivil auf einen symbolischen Euro Schadensersatz und hat ihre Strafanzeige taktisch zurückgezogen – die Staatsmacht soll es richten.

»Ich weiß, was ich getan habe und was nicht«, sagt Vincent Martinez. Der mitangeklagte Exlagerist und frühere Betriebsrat bei Air France versucht immer noch, an die bürgerliche Klassenjustiz zu glauben – obwohl die Arbeitsministerin selbst seinen Kündigungsschutz als Betriebsrat aufgehoben hatte. Frankreichs Premierminister Manuel Valls beschimpfte am 8. Oktober 2015 ihn und seine Kameraden als »voyous«, Gauner, Straßenjungen, und forderte »exemplarische Strafen«.

»Die Wahrheit interessiert niemanden. Man will Verurteilungen«, glaubt Miriam Mhissen, die als Anwältin die CGT und die Mehrzahl der Angeklagten vertritt. Sie stellt die Gesetzestreue der Polizei in Frage, die »keinerlei Ermittlungen angestellt« habe. Die Anklage stütze sich allein auf die Fotos einer Überwachungskamera der Fluggesellschaft. Die Identifizierung der Angeklagten habe ebenfalls allein Air France vorgenommen. Übergriffe des Sicherheitspersonals seien trotz Kameras nicht dokumentiert. Mhissen plädiert dennoch auf Freispruch für alle. Sie betont gegenüber der Presse den manipulativen Charakter der angeführten Beweismittel. Das Urteil steht noch aus.

Vor Gericht müssen am 19. Oktober auch erneut die »acht von Goodyear«. Die Gewerkschafter um Mickael Wamen hatten beinahe acht Jahre lang, von 2007 bis 2014, die Schließung ihres Werks für Traktorenreifen in Amiens und die Verlagerung nach Osteuropa verhindert. Mit politischen und juristischen Mitteln, auf der Straße und vor Gericht zogen sie gegen eine Geschäftsleitung zu Felde, die jeden »sozialen Dialog« ablehnte.

Jetzt, da Leiharbeiter die Fabrik des US-Konzerns abmontieren, wird dem gewerkschaftlichen Verhandlungskomitee der Prozess gemacht. Angeklagt sind dessen Mitglieder wegen »Bossnappings«. Sie sollen eineinhalb Tage lang zwei Manager in ihrem Büro eingesperrt haben, um mit ihnen – beauftragt von der parallel tagenden Betriebsversammlung – über die Modalitäten der Schließung zu verhandeln. Die Gewerkschafter warten auf ihre Urteile. Die Manager, die »börsenkursbedingt« Arbeitsplätze vernichtet haben, obwohl das Werk gesund war, gelten als unbescholten.