Abgeschrieben

Vier Bezirksverbände der Partei Die Linke in Berlin (Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf) haben eine Resolution für die zweite außerordentliche Tagung des fünften Landesparteitags am 30. September verabschiedet:

Wir stehen bei den Berlinerinnen und Berlinern im Wort. Schließlich haben wir in der Präambel unseres Wahlprogramms formuliert:

»Statt Personal abzubauen, werden wir den öffentlichen Dienst stärken, statt die öffentliche und die soziale Infrastruktur auszuhungern, werden wir investieren, statt öffentliche Daseinsvorsorge zu privatisieren, wollen wir rekommunalisieren – in der Energieversorgung, bei Wohnungen, im Verkehr. Wir wollen ein Ende prekärer Beschäftigung mindestens überall dort, wo die öffentliche Hand Verantwortung hat. Wir werden direkte Demokratie stärken und ausbauen und Bürgerbeteiligung fördern. Wir streiten für eine anderen Politik und eine Regierung, die dies alles zur Grundlage ihres Handelns macht. An einer Regierung, die Privatisierungen der Daseinsvorsorge oder Sozialabbau betreibt, deren Politik die Aufgabenerfüllung des öffentlichen Dienstes verschlechtert, werden wir uns nicht beteiligen.« (…)

Aus unserer Sicht verlangt ein solcher Politikwechsel ein milliardenschweres öffentliches Investitionsprogramm, unter anderem, um in den nächsten fünf Jahren mindestens 100.000 zusätzliche kommunale Sozialwohnungen, wenigstens 10.000 neue tariflich entlohnte Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich zu schaffen sowie Schulen zu sanieren und den Kitaausbau voranzutreiben. Für einen solchen Politikwechsel müssen die einst ausgegliederten Tochterfirmen wieder in die landeseigenen Unternehmen zurückgeführt und den dort Beschäftigten Tariflöhne gezahlt werden. Ein Politikwechsel muss dazu führen, dass Volks- und Bürgerbegehren erleichtert werden und die erfolgten Änderungen an der Volksgesetzgebung und am Volksgesetz zum Tempelhofer Feld zurückgenommen werden. Ein Politikwechsel bedeutet auch eine neue Verkehrspolitik, die den ÖPNV und die Fahrrad-Infrastruktur stärkt und den Weiterbau an der A 100 beendet. Für einen Politikwechsel müssen Flüchtlinge statt in Massenunterkünften dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Zudem muss sich die neue Regierung gegen die Handelspakte TTIP und CETA stellen, sich für das kommunale Wahlrecht für Nichtdeutsche, die in Berlin ihren Lebensmittelpunkt haben, einsetzen und dafür, Abschiebungen zu stoppen.

Wenn sich Die Linke an einer Regierung beteiligt, die keinen Politikwechsel bewirkt, laufen wir Gefahr, die soeben erst wieder zurückgewonnenen Wählerinnen und Wähler zu verlieren. Für den Fall, dass mit SPD und Grünen kein Politikwechsel zu machen ist, sollte Die Linke weiterhin aus der Opposition und im Verbund mit Bündnispartnerinnen und -partnern Druck für ein soziales, ökologisches und demokratisches Berlin machen.

Wir schlagen außerdem vor, dass auf einer Basiskonferenz über konkrete Chancen und Risiken einer Regierungsbeteiligung in Berlin diskutiert wird. Diese Basiskonferenz soll stattfinden, noch bevor ein ausverhandelter Koalitionsvertrag den Mitgliedern unserer Partei zur Abstimmung vorgelegt wird. Zu dieser Diskussion sollen neben unseren Mitgliedern auch Gewerkschaften, Sozialverbände, Mieterinitiativen und andere Bündnispartnerinnen und -partner eingeladen werden.