Nachwuchshoffnung des Tages: Julian Reichelt

Es sieht gar nicht gut aus um den Webauftritt der Bild. Der journalistisch aufgepimpte Annoncenträger musste im letzten Monat ein Minus von fast 30 Millionen Seitenzugriffen verkraften. Im Springer-Hochhaus herrscht verständlicherweise keine Sektlaune. Beim juvenilen Bild.de-Chefredakteur Julian Reichelt, den Kai Diekmann der Legende nach 2014 im hauseigenen Betriebskindergarten bei einem Fingerfarben-Malwettbewerb unter dem Motto »Der Russe – eine Gefahr für uns alle« entdeckt und steil befördert hat, liegen die Nerven blank.

Am Mittwoch hatte Reichelt dann eine Idee, um das Problem zu lösen. Die ultimative Idee, die Mutter aller Ideen. Wie wäre es denn, wenn es nur noch Bild.de gäbe – kämen die Leser dann nicht in Ermangelung anderer Medien ganz von selbst zurück? Für Reichelt wäre das nicht übel, er könnte – endlich mal wieder – positive Zahlen vermelden. Zwar hat Diekmann aus irgendeinem Grund einen Narren an dem Bengel gefressen, doch grenzenlos wird seine Geduld nicht sein. Ergebnisse müssen her.

Reichelts Plan: partielle Abschaffung der Pressefreiheit. »Es braucht eine Debatte darüber, ob RT Deutsch als Arm RUS (russischer; jW) Geheimdienste sich auf Pressefreiheit berufen kann«, postete Reichelt am Mittwoch auf Twitter.

Kann man die Pressefreiheit, die ja eigentlich gerade abweichende Meinungen schützen soll, denn so mir nichts, dir nichts entziehen? Oh ja, der enge Freund und gute Verbündete der BRD, der Herr Erdogan, macht es in der Türkei gerade vor.

Doch wer nach der Staatsmacht ruft, um Sandkasten, Schäufelchen und Förmchen ganz für sich zu haben, der hat seine Street credibility eben auch restlos verspielt. Was Wallraff nicht gelang, woran die 68er scheiterten – Reichelt könnte es schaffen: Das Bundes-Revolverblatt Bild in den Orkus schicken. Diekmann, halten Sie an ihm fest! Der Knabe hat Potential! (sc)