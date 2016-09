Auf die Straße: Der Pfarrer Russell Bowman (Mitte) spricht ein öffentliches Gebet an dem Ort, wo Alfred Olando erschossen wurde (El Cajon, 27. September) Foto: Hayne Palmour IV/The San Diego Union-Tribune via AP

Während in den USA die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in Tulsa (Oklahoma) und Charlotte (North Carolina) andauern, ist das jüngste Opfer schießwütiger Staatsdiener im südkalifornischen Ort El Cajon zu beklagen. Die Schwester des 30jährigen Mannes aus dem Vorort San Die­gos hatte am Dienstag gegen 14 Uhr (Ortszeit) die Polizei angerufen und um Hilfe gebeten. Ihr Bruder habe psychische Probleme und sei gerade in einem »verwirrten« Zustand aus dem Haus gelaufen. Die beiden kurz darauf eintreffenden Beamten gaben später an, vor einem Einkaufszentrum einen Mann gesehen zu haben, »der auf eine dichtbefahrene Straße trat, ohne auf den Verkehr zu achten, und dabei nicht nur sich, sondern auch Autofahrer gefährdete«. Er habe »nicht auf Anweisungen reagiert, seine in den Hosentaschen steckenden Hände herauszunehmen und zu erheben«, es aber dann angeblich doch plötzlich getan und beide Hände so zusammengelegt, »als hielte er ein Objekt fest«. Dabei habe er »eine Haltung eingenommen, als wollte er schießen«.

Ohne zu überprüfen, ob der Mann vielleicht sein Handy auf sie richtete, um sie mit ihren gezückten Waffen zu filmen, beschoss der eine Beamte ihn mit seiner Taserwaffe, während sein Kollege gleichzeitig aus kurzer Distanz vier- oder fünfmal mit seinem Dienstrevolver auf den Mann feuerte, der zusammenbrach und regungslos liegenblieb. Polizeichef Jeff Davis, der diese Darstellung seiner Beamten auf einer Pressekonferenz wiedergab, räumte dabei ein, das erwähnte »Objekt« sei »keine Schusswaffe gewesen«. Laut einer Meldung des Senders CNN gaben die Ermittler bislang nicht bekannt, welcher Art das Objekt war.

In einem Handyvideo, das eine Passantin ins Internet stellte, ist die Schwester des Gewaltopfers zu sehen, wie sie fassungslos auf und ab läuft und immer wieder schreit: »Ich hab euch gerufen, um zu helfen, aber ihr habt meinen Bruder erschossen!« Erschreckend an diesen zwanzigminütigen Videoaufnahmen ist die Tatsache, dass sie dokumentieren, wie laufend neue Polizisten am Vorfallort eintreffen und die Schwester des Opfers auch wahrnehmen, sich aber niemand um die völlig verzweifelte Frau kümmert. Eine Passantin nimmt sie schließlich in den Arm und spendet Trost. Die Polizei versuchte dieses öffentlich kritisierte Verhalten, keinerlei Mitgefühl gezeigt zu haben, damit zu rechtfertigen, dass es für die Beamten »keine Bestätigung dafür« gegeben habe, »dass die Frau mit dem Opfer verwandt ist«.

Inzwischen hatte sich die Nachricht über die erneute brutale Gewalttat gegen einen unbewaffneten Afroamerikaner wie ein Lauffeuer im Ort verbreitet. Zahlreiche Einwohner versammelten sich vor der Absperrung, beschimpften die Polizisten und riefen »Black lives matter – schwarze Leben zählen«. Unwillkürlich dränge sich jedem Schwarzen auf, er selbst könnte das Opfer gewesen sein, erklärte Caleb Quarles, einer der Demonstranten. »Das hätte einer meiner Freunde sein können, ja das hätte sogar meine Mutter sein können!«

Unter dem Eindruck des nun auch in ihrem Bezirk wachsenden Protests gegen Rassismus und Polizeigewalt teilte die Polizei von San Diego noch am Dienstag abend mit, »das Subjekt« sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, dort jedoch seinen Verletzungen erlegen. »Als normale Verfahrensweise der Polizeibehörde« seien die beiden Beamten bis zum Abschluss der Ermittlungen vom Dienst suspendiert worden. Ihre Namen wurden nicht genannt.

Das sogenannte Subjekt hingegen blieb nicht anonym. Am Mittwoch gab der britische Telegraph seinen Namen mit Alfred Olango an. Er reiht sich nun ein in eine schier endlose Reihe von Opfern der Polizeigewalt in den USA. Nach einem Bericht des britischen Guardian sind im Jahr 2015 mindestens 1.146 US-Bürger von den auf den Schutz der Bevölkerung vereidigten Polizeibeamten getötet worden. Davon waren 306 afroamerikanische Frauen, Männer, Jugendliche und sogar Kinder. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres waren es nach einer Statistik der Washington Post 706 Menschen, die durch die Hand von Polizisten ums Leben gekommen sind. 23 Prozent davon Schwarze, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung bei nur 13 Prozent liegt.