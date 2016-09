Während die Polizei »in alle Richtungen« ermittelt, hat ein offenkundig falsches Bekennerschreiben zu den Anschlägen auf die Fatih-Moschee und das Internationale Kongresszentrum in Dresden für Wirbel gesorgt. Am Mittwoch sagte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) im ZDF-»Morgenmagazin«, die Echtheit werde geprüft. Das Schreiben war am Dienstag nachmittag auf der Internetplattform »Linksunten Indymedia« veröffentlicht worden, wo jeder anonym Texte und Bilder einstellen kann. Autorenname: »Antifa Dresden«. Auf dem gleichnamigen Twitter-Account der Gruppe »Undogmatische Radikale Antifa Dresden« war wenig später zu lesen: »Lächerliches Faschopack versucht von sich abzulenken«. Andere Nutzer gingen von »bekloppten Trollen« aus. Ulbig erklärte, das Schreiben sei von Experten gesichert worden, bevor es von der Seite entfernt wurde. Der Screenshot auf der Internetseite der Dresdner Neuesten Nachrichten zeigt den Versuch, die für Rechte typische Auswahl der Anschlagsziele mit pseudolinken Argumenten gegen »israelfeindliche, faschistische und antisemitische Ideologie« zu begründen.

Der Sprengsatz vor der Moschee war am Montag kurz vor 22 Uhr explodiert, der vor dem Kongresszentrum um 22.19 Uhr. Verletzt wurde niemand. Am Dienstag morgen hatte Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar erklärt, es sei von einem fremdenfeindlichen Motiv auszugehen. Zudem vermutete er »eine Verbindung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der deutschen Einheit«. Die Anschläge werden vom Operativen Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei untersucht, die Generalstaatsanwaltschaft Dresden führt die Ermittlungen.

Die für die zentralen »Einheitsfeierlichkeiten« in Dresden geplanten Sicherheitsmaßnahmen wurden am Dienstag nachmittag vorgezogen. Gedacht wurde dabei ursprünglich an islamistische Anschläge. Um solche mit Fahrzeugen zu verhindern, blockieren 1.400 Betonsteine Zufahrtswege. Bereits am Wochenende werden täglich 250.000 Besucher erwartet. Am 3. Oktober selbst sollen 2.600 Polizisten im Einsatz sein, darunter ein Spezialkommando der sächsischen Polizei und Teile der Eliteeinheit GSG9.(jW)