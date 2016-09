»Für Deutschlands Unehre«

Die Aktionskünstler vor dem Corpus Delicti Foto: privat

Weil der Münchner Kriegsgegner und Aktionskünstler Wolfram Kastner mit seinem Kollegen Hans-Peter Berndl beharrlich versuchte, ein Kriegerdenkmal des Ersten Weltkriegs in ein Friedensmahnmal zu verwandeln, sollen sich beide demnächst wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe vor dem Amtsgericht München verantworten. Beide Angeklagte hatten Strafbefehle nicht akzeptiert – in Kastners Fall geht es um 45 Tagessätze in Höhe von 70 Euro. Eigentlich sollte hierüber schon am Freitag letzter Woche verhandelt werden, was aus organisatorischen Gründen verschoben wurde.

Kastner und Berndl hatten einige Buchstaben von dem Kriegerdenkmal auf dem Gelände des Bundeswehr-Verwaltungszentrums in der Dachauer Straße in München entfernt. Die Inschrift »Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehre« wies mit neuer Endung nun auf »… Deutschlands Unehre« hin. Die entfernten Lettern schickten sie mit der Bitte, »das unsägliche Kriegerdenkmal zu ergänzen oder zu verändern« an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, wie Kastner im Gespräch mit junge Welt erklärt. Vor der Aktion habe er bereits einen Brief an ihr Ministerium geschrieben, in dem er die Ergänzung des Denkmals um einen Text vorschlug, »der nicht das sinnlose und furchtbare Schlachten des Krieges« verherrliche, sondern die Toten betrauere und zum Frieden mahne. Das wurde abgelehnt.

Die Künstler entschieden sich deshalb, den »Ausdruck eines ideologischen nationalen Irrsinns und eines mörderischen Militarismus« selbst zu »korrigieren«. Als Antwort wurde das Denkmal schwarz verhüllt und Kastner erhielt ein Betretungsverbot für die öffentlichen Grünanlagen der Bundeswehr. Das ignorierte er. Mit Herrn Berndl habe er das Wort »Frieden« und nach dessen Entfernung »Trauer« auf die Verhüllung des Denkmals geschrieben, woraufhin wirksame Maßnahmen gegen eine weitere Veränderung getroffen worden seien. Die fehlenden Buchstaben wurden wieder eingesetzt.

»Das wirkt wie unverbesserlich sturer und bornierter Militarismus«, sagt Kastner. Also habe man in einer weiteren Kunstaktion eine eigene Tafel angebracht: »Die Toten mahnen uns, mit allen Kräften für Frieden zu sorgen und Kriege zu verhindern.«

Die Künstler verweisen auf den »unsäglichen Skandal, dass alljährlich von der Bundeswehr zum Volkstrauertag dort protzige Kränze abgelegt werden, die aus Steuergeldern finanziert werden«. Mit der Aktion bezogen sich die Künstler auf eine Rede des Heidelberger Mathematikprofessors Emil Julius Gumbel, der ebenfalls als Kriegsgegner aktiv war. 1924 hatte er während eines Vortrags bei der Deutschen Friedensgesellschaft zum zehnten Jahrestag des Kriegsbeginns vom »Felde der Unehre« gesprochen. Dafür war er zeitweise von der Universität Heidelberg suspendiert worden.