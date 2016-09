Heutzutage ist das Internet ganz wichtig. Da wird viel Geld verdient. »Das Netz« ist auch ein Feld der Propaganda für die gute Sache, jedoch fällt Aufklärung nicht vom Himmel. Vor allem weil jede Menge Quatsch den Blick auf das Wesentliche verstellt. So oder so, auch Sozialisten kommen nicht drumherum, im Internet zu sagen, was die Welt im Inneren zusammenhält; zum Beispiel wer, wie und weshalb am Elend profitiert. Es ist keine Überraschung, dass sich die Jugendorganisation der gediegenen DKP, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, in einem Videoclip der Frage widmet, warum es Kriege gibt. Im Format von bewegten digitalen Schaubildern wird informiert und die Position deutlich gemacht. Klar, die SDAJ sagt nein zum Krieg. Alles richtig, alles gut und auf alle Fälle unterhaltsamer als der zigste Aufruf gegen Militarismus, Imperialismus und die Monopole. Wenn der lehrerhafte Ton noch einer Ansprache auf Augenhöhe weichen würde, dann würde vielleicht auch die Zahl der Zuseher wachsen. (rz)