Großspuriges liegt ihm oliver-stone-untypischerweise fern Foto: Jürgen Olczyk

Hat Oliver Stone jemals einen richtig guten Film gemacht? Auffällig an »Snowden« ist seine enorme Abhängigkeit von jenem Dokumentarfilm von und mit den Leuten, die wirklich dabei waren, in den zehn Tagen im Juni 2013 in einem Hotelzimmer in Hongkong, als Edward Snowden seiner Entscheidung, sein bis dahin mehr oder minder klandestines professionelles Wissen mit der Öffentlichkeit zu teilen, die entsprechenden Taten folgen ließ.

Die Rede ist natürlich von »Citizenfour« von Laura Poitras (USA, UK, BRD 2014). Die Beteiligten sind neben Snowden selbst (bei Stone gespielt von Joseph Gordon-Levitt, der überraschenderweise viel weniger smart aussieht als das Original) die Dokumentarfilmemacherin Laura Poitras (Melissa Leo) sowie die Journalisten Glenn Greenwald (Zachary Quinto) und Ewen MacAskill (Tom Wilkinson).

Stone nimmt diese Arbeit und baut eine einigermaßen öde Story drumherum, damit sein Film nicht bei einem schlichten Reenactment des Dokumentarmaterials hängenbleibt. Was in Stones Film an Fiktionalisierung dazukommt, hätte man sich in dieser Form sparen können. Mit Fiktionalisierung ist nicht gemeint, dass der mittlerweile einschlägig bekannte Snowden-Lebenslauf groß verändert würde. Wozu auch? Darum geht es nicht. Die Fiktionalisierung ist eine von der gewählten filmischen Form verursachte Zwangsläufigkeit. Sie betrifft die Form der Vermittlung der Tatsachen.

So hatte sich Snowden 2003 als Rekrut der US Army während eines Lehrgangs der Special Forces Ermüdungsbrüche an beiden Beinen zugezogen. Seine militärische Karriere war damit frühzeitig beendet. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass Stone diese Grundausbildung als ein müdes Selbstzitat aus seinem sadistischen Vietnamfilm »Platoon« (1986) präsentiert. Der Sadismus militärischer Grundausbildung soll damit keineswegs bezweifelt werden. Was aber vornehmlich vermittelt wird, ist lediglich der bedauernswerte Umstand, dass man sich einmal mehr mitten in einem dieser Oliver-Stone-Männer-mit-ihrer-prekären-Männlichkeit-Filme befindet. Und das ist alles andere als angenehm.

Ähnlich präsentiert sich auch Snowdens Ausbildungsweg bei der CIA. Dort hatte er sich, aus einer Soldatenfamilie stammend, ohne formalen Schulabschluss beworben. Er ist ein autodidaktisches Computergenie und auch sonst ziemlich helle. In Stones Film hat er zwei Mentoren/Ersatzväter. Einen offiziellen, »legitimen«, und einen inoffiziellen, illegitimen. Ersterer (gespielt von Rhys Ifans) ist Snowdens direkter Vorgesetzter. Ein Ausbilder, der seinem Schützling die Karrierewege öffnet. Er verkörpert in gewisser Weise die Institution selbst, und er ist ein »Realpolitiker«, das heißt, er verhält sich zynisch zur Welt überhaupt (»so läuft’s halt; kann man nicht ändern«). Der andere Mentor (gespielt von Nicolas Cage) ist gleichsam eine gescheiterte, ältere Version von Snowden, ein widerborstiges Techno-Genie, ein Querulant, den man ins Hinterzimmer abgeschoben hat. Aber auch der Querulant ist »Realpolitiker«, nur dass er sich weniger zur Welt überhaupt zynisch verhält, als vielmehr zu der Institution, die ihn aufs Abstellgleis geschoben hat (»so läuft’s halt; kann man nicht ändern«).

Diese beiden Mentoren werden als Gegensätze behandelt, obwohl sie lediglich zwei Aspekte desselben Prinzips repräsentieren: wie man sich – realpolitisch, zynisch – innerhalb der Institution außerhalb von ihr bewegt. Die fragliche Institution – der »Dienst« – ist legal oder quasi legal von dem Legalitätsprinzip ausgenommen, zu dessen Verteidigung sie angeblich eingerichtet ist. Genau an dieser Stelle bricht Snowden das implizite Stillhalteabkommen, das ihm die Karriere garantiert hat. Er besteht auf einem absoluten Legalitätsprinzip ohne implizite, supplementäre Ausnahmen und wird zu dessen Verteidigung zum »Whistleblower«.

Er ist sich auch völlig klar über die von ihm eingegangenen Risiken. Zur Verteidigung des Legalitätsprinzips bricht er selbst geltendes Recht – von Diebstahl über Hausfriedensbruch bis Hochverrat. Und in »Citizenfour« gibt es mehrere Diskussionen mit Anwälten, die offensichtlich machen, dass es im Rahmen der für Snowden bereitstehenden Rechtsprechung keinerlei Möglichkeit einer effektiven Verteidigung geben würde.

Snowden ist das Gegenteil einer typischen Oliver-Stone-Hybris-Figur (Jim Morrison, Alexander der Große). Großspuriges liegt ihm fern. Er redet lieber von Dingen, die die Leute tatsächlich gebrauchen können. Dass sein Handeln dabei von abstrakten Prinzipien bestimmt ist, wird in Stones Film nicht zuletzt von der Rahmenhandlung relativiert, in der es vornehmlich um Snowdens Beziehung zu seiner langjährigen Lebensgefährtin Lindsay Mills (Shailene Woodley, der Nachwuchsstar aus den »Divergent«-Filmen) geht.

Die spielt die genretypisch lahme (und implizit sexistische) Rolle des »guten Gewissens«, das von Stone auch noch regelmäßig eine rote Mütze aufgesetzt bekommt, damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen. Nicht einmal Snowdens Schlafzimmer bleibt verschont.

Snowdens Erkennungszeichen – sowohl Poitras als auch Greenwald haben das immer hervorgehoben, selbst Stone kommt nicht ohne aus – aber ist der »Rubik’s Cube«, gleichsam als Wappen von Geschick und Denkvermögen.