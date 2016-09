Reaktionen auf die Anschläge in Dresden

Eric Hattke, Vorsitzender von Atticus e. V., einem Verein, der sich für ein friedliches Miteinander in der Elbstadt einsetzt, erklärte am Dienstag anlässlich der jüngsten Anschläge in Dresden:

Die fremdenfeindliche Gewalt ist in Sachsen besonders hoch. Politik und Polizei müssen nun endlich entschiedener handeln, wollen sie Schlimmeres verhindern.

Die Aufklärungsquote bei fremdenfeindlicher Gewalt ist immer noch zu niedrig, das politische Einstehen gegen rassistisches Gedankengut nicht stark genug. Von einigen sächsischen Politikern, wie der CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina Kudla oder dem sächsischen Landtagspräsidenten Matthias Rößler, werden übertriebener Nationalismus oder Fremdenfeindlichkeit auch noch geschürt. Die Zivilgesellschaft wird in ihrem Engagement immer noch zu wenig unterstützt. Vor allem Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) muss nun konkrete Taten statt schöner Worte folgen lassen. Ein Einsehen eines Problems ist zwar der erste Schritt zur Verbesserung, darf aber bei weitem nicht der letzte sein.

Nicht zuletzt haben Vereinigungen wie Pegida oder die »Identitäre Bewegung« zu einer regelrechten Kultur des Hasses geführt.

Die Gefahreneinschätzung von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), der am Montag den Verfassungsschutzbericht 2015 vorstellte, kommentierte Hermann Schaus, Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

»Rechte Straftaten in Hessen haben um über 400 Prozent zugenommen. Wieder einmal brennt am Wochenende eine islamische Einrichtung. Über Nacht gab es in Dresden sogar zwei Bombenanschläge.«

Innenminister Beuth müsse nun erklären, wie er zu der merkwürdigen Auffassung komme, die Gewalt durch Flüchtlinge und Muslime und nicht die Gewalt gegen Flüchtlinge und Muslime sei das Hauptproblem, so Schaus.

»Es gibt seit langem rechten Terror in Deutschland. Nicht als abstrakte Bedrohung, sondern ganz real. Das führen der Brandanschlag vor einigen Tagen im hessischen Bebra – bei dem ein fremdenfeindliches Motiv zumindest naheliegend ist – und die zwei Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Internationale Congress Center (ICC) am Montag abend in Dresden in drastischer Weise vor Augen. Genau das sollte auch Hessens Innenminister endlich zur Kenntnis nehmen und handeln.«

Sevim Dagdelen, Beauftragte für Migration und Integration der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Dienstag anlässlich des Festakts zum zehnjährigen Bestehen der Deutschen Islamkonferenz:

Die Deutsche Islamkonferenz ist überflüssig. Es ist nicht Aufgabe des Staates, einen Dialog der Religionen zu organisieren, sondern die Rahmenbedingungen zu schaffen für ein gleichberechtigtes Zusammenleben unabhängig von sozialer, kultureller und religiöser Herkunft. Hier versagt die Bundesregierung anhaltend. Integration ist eine soziale, keine religiöse Frage – zumal die meisten Muslime in Deutschland säkularisiert sind. Mit der Islamkonferenz hofiert die Bundesregierung ausgerechnet reaktionäre islamistische Kräfte wie den von der Türkei aus gesteuerten Moscheeverband DITIB, statt liberale Muslime zu stärken.

Doch das eigentliche Problem liegt in einer Politik, die Ausgrenzung und Armut produziert.