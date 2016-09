Unter verschärfter Beobachtung: Fortan stehen den Geheimdiensten der Schweiz mehr Möglichkeiten zur Ausforschung der Bevölkerung zur Verfügung (Überwachungskamera in Genf am 25. September) Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP

Vorratsdatenspeicherung, »Staats­trojaner«, Verwanzung von privaten Räumen und flächendeckende Kabelaufklärung: Diese und weitere Maßnahmen gestattet das neue Nachrichtendienstgesetz (NDG), über das am Sonntag in der Schweiz abgestimmt wurde. Mit 65,5 Prozent Jastimmen erhielt das Regelwerk die Unterstützung einer deutlichen Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer.

Zusätzlich zu den genannten neuen Befugnissen für die Nachrichtendienste des Landes soll die Schweiz nun auch Daten mit ausländischen Geheimdiensten austauschen können. Auch der Einsatz von V-Leuten soll verstärkt werden. Bis dato durften die Schweizer Nachrichtendienste verdächtige Personen oder Gruppen nur mit Hilfe öffentlich zugänglicher Informationen überwachen. Den bürgerlichen und rechten Parteien im Parlament reichte dies aber nicht mehr aus. Mit dem Argument, der erhöhten Terrorgefahr in Europa zu begegnen, brachte man deshalb in rasantem Tempo ein Gesetz auf den Weg, das den »neuen Bedrohungsformen modernere Mittel« entgegensetze, wie die rechtspopulistische SVP in einem am 21. Juni veröffentlichten Positionspapier schreibt.

Neben der SVP setzten sich vor allem die liberale FDP und die Christdemokraten von der CVP für eine Verschärfung der Gesetzgebung ein. Die Gegner der Vorlage, zu denen linke Parteien und Datenschützer zählten, warnten hingegen vor einer Erweiterung der Geheimdienstbefugnisse. Diese öffne Tür und Tor für Massenüberwachung und leiste der Herausbildung eines Schnüffelstaats Vorschub. Deshalb ergriffen die sozialdemokratischen »Jungsozialisten« (Juso) die Initiative und sammelten Unterschriften für ein Referendum. Somit konnte die Entscheidung über das Gesetz, das sonst nur im Parlament debattiert worden wäre, an die Wahlurnen gebracht werden. Unterstützt wurden die Jusos von den Sozialdemokraten, der Grünen Partei, den Kommunisten von der Partei der Arbeit und den Piraten.

»Während des Abstimmungskampfs wurde gepredigt, dass sich die Zahl der (auf der Grundlage des neuen Gesetzes, jW) überwachten Personen im tiefen zweistelligen Bereich befinden wird«, äußerte sich Juso-Präsidentin Tamara Funiciello gegenüber junge Welt am Dienstag über den Ausgang des Votums. »Jetzt gilt es, das einzuhalten. Wir werden ganz genau hinsehen.« Misstrauen gegenüber den Nachrichtendiensten scheint nicht unberechtigt: Schon mehrmals in der Vergangenheit waren die Schweizer Geheimdienste in Skandale verwickelt. So wurde Ende der 1980er Jahre bekannt, dass die Staatsschützer 900.000 Akten, im Schweizer Sprachgebrauch »Fichen«, über »Subversive« erstellt hatten. Dabei handelte es sich vor allem um Linke, Gewerkschafter, Atomkraftgegner und Pazifisten.

2010 kam es erneut zu einer Fichenaffäre. Die internen Kontrollen versagten, und bei den Nachrichtendiensten häuften sich 200.000 Akten an. Und 2012 kopierte ein ehemaliger Mitarbeiter des Nachrichtendiensts des Bundes über Tage hinweg eine gewaltige Menge an Daten auf eine persönliche Festplatte und spazierte damit nach Hause.

Auch der Informatiker Hernani Marques, Mitglied des Chaos-Computer-Clubs, lässt kein gutes Haar am Gesetz, gegen das er sich während des Abstimmungskampfs engagiert hatte: »Es geht hier um Datenhandel im großen Stil. Mit dem NDG wollen die Nachrichtendienste aufrüsten, um ein mächtigerer Player im Handel mit privaten Daten zu werden«, sagte er am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Besonders problematisch findet Marques, dass die Geheimdienste über die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten auch an Daten gelangen können, die sie nicht erheben dürften. »Gibt es Daten, die man wegen der Gesetzeslage von der eigenen Bevölkerung nicht ausspähen darf, dann handelt man diese Daten halt mit einem ausländischen Dienst, der nicht an die Bestimmungen gebunden ist.«

Nach der Annahme des Gesetzes muss nun der Bundesrat Verordnungen erlassen, um die Kontrolle der Geheimdienste sicherzustellen. Wie effektiv diese sein werden, ist fraglich: Die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste ist in der Vergangenheit immer wieder gescheitert, was in ausufernden Überwachungsmaßnahmen resultierte.