»Bleibt in den Kasernen!«

Kräfteverhältnis Ost-West, mit Zeigestock und Karten präsentiert: Fritz Streletz während der »Saarbrücker Gespräche« im Juni 1989 Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-0607-044 / Fotograf:Rainer Mittelstädt

»Der Mann ist gut, wirklich gut.« So stand es am 9. Juni 1989 in der Süddeutschen Zeitung. Bundestagsabgeordnete der SPD, die wie ich Gast des damaligen Ministerpräsident Oskar Lafontaine der »Saarbrücker Gespräche« über Gemeinsamkeiten von SED und SPD in der Friedenspolitik waren, priesen einen Mann, der nach bundesdeutschen Gesetzen eigentlich ihr Feind hätte sein sollen. Gemeint war Fritz Streletz, Generaloberst der Nationalen Volksarmee der DDR und Stellvertreter von Verteidigungsminister Heinz Keßler, seit 1971 Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates der DDR und damit direkt Erich Honecker unterstellt.

Zum ersten Mal seit Bestehen der beiden deutschen Staaten war ein DDR-Offizier in Generalsuniform der NVA in die Bundesrepublik eingereist. Lafontaine hatte auch den Bundesverteidigungsminister (CDU) eingeladen. Doch der kniff. Ihm fehlte das Mandat, über das Streletz für die DDR und als Mitglied des Militärrates des Vereinten Oberkommandos des Warschauer Vertrages verfügte: die Militärdoktrinen der beiden Militärbündnisse zu vergleichen und daraus Schlussfolgerungen für die Abrüstung in der NVA und der Bundeswehr zu ziehen.

»Der Generaloberst«, so lobte die Süddeutsche, »hat den Anwesenden eine Lektion in ›Glasnost‹ gegeben. Vier große Karten hat er höchst eigenhändig entrollt […] . Und dann hat er mit dem Zeigestock der Klasse einen halbstündigen militärischen Vortrag darüber gehalten, wie die DDR das Kräfteverhältnis zwischen Ost und West sieht und welche Vorschläge zur Reduzierung der konventionellen Rüstung der Warschauer Pakt in Wien im Detail vorgelegt hat.« Egon Bahr war begeistert und lobte: »Wir haben einige erstklassige neue Angaben über militärische Dinge bekommen, die auch für die Leute auf der Hardthöhe von großem Interesse sein werden.« Der DDR-General wurde zur zentralen Figur beider Konferenztage.

Nicht einmal zwei Jahre vergingen, da wurde Streletz am 20. Mai 1991 in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet. 28 Monate saß er in Moabit in Untersuchungshaft. Der in Saarbrücken von hochrangigen bundesdeutschen Politikern Gelobte und von vielen BRD-Bürgern Gefeierte wurde für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis gesteckt. Ihm wurde Mitverantwortung für das DDR-Grenzregime vorgeworfen. Möglich wurde das nur, weil die Bundesrepublik ihre eigenen Regeln brach und das uralte Rückwirkungsverbot für DDR-Verantwortungsträger aufhob.

Streletz gehörte zu jenen Persönlichkeiten, die alles getan hatten, um im Herbst 1989 bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Als Sekretär oblag ihm auch die Vorbereitung von Befehlen für den Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates. Und der Befehl war eindeutig: Keine Gewalt, sofern die eigenen Sicherheitskräfte nicht angegriffen werden. Von ihm stammt eine wichtige Idee, die bürgerliche Medien unberechtigt Gorbatschow zuschreiben. Sie lautete kurz: »Bleibt in den Kasernen!« Der Absolvent der Generalstabsakademie der UdSSR und überzeugte Anhänger der Waffenbrüderschaft kannte die Ausbildungspläne der in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte gut. Er wusste, dass die Waffenbrüder im Oktober aus den Kasernen um Leipzig, Halle und Magdeburg zu ihren Herbstmanövern auf die Manöverplätze fahren. Sowjetische Panzer im Herbst ’89 auf den Straßen um Leipzig, wie leicht hätten Provokateure das ausnutzen können. Wir schlugen daher dem Oberkommando in Wünsdorf vor, dass ihre Einheiten in den Kasernen bleiben.

Geschichtsfälscher machen daraus, die DDR habe sowjetische Hilfe angefordert, Gorbatschow das abgelehnt und befohlen: »Bleibt in den Kasernen!« Weder der Oberbefehlshaber der Armeen des Warschauer Vertrages, Armeegeneral Lushew, noch der Chef der in der DDR stationierten sowjetischen Einheiten, Armeegeneral Snetkow, haben je einen solchen Befehl aus Moskau erhalten. Sie sind dem von Streletz unterbreiteten Vorschlag der DDR gefolgt. Zugleich haben sie erklärt, dem Freundschafts- und Beistandsvertrag mit der DDR auch im Herbst ’89 verpflichtet zu sein.

Streletz musste als junger Mann noch in den Krieg ziehen. Drei Jahre verbrachte er dafür in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Dort reifte sein Entschluss: Nie wieder Krieg. Um dazu persönlich beitragen zu können, trat er nach Rückkehr in die Heimat der Deutschen Volkspolizei und später den bewaffneten Kräften der DDR bei. Vierzig Jahre DDR bedeuteten für ihn auch den Weg vom einfachen Soldaten zum Generaloberst und langjährigen Chef des Hauptstabes der NVA. Zu seiner Lebensbilanz gehört: Er diente in der bisher einzigen deutschen Armee, die nie einen Krieg geführt hat.

Heute wird der Mann, der »wirklich gut« ist, 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!