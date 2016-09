EU: Militant, aber nicht im Gleichschritt

Vorbereitung zum Gruppenfoto: Verteidigungsminister der EU-Staaten und NATO-Vertreter am Dienstag in Bratislava Foto: Christian Bruna/EPA/dpa-Bildfunk

Wichtige Strippenzieher in der Europäischen Union wollen das Thema »gemeinsame Verteidigungspolitik« zum einigenden Band einer zerbröselnden Staatengemeinschaft machen. Und weil das Steuergeld fast überall knapp ist, planen Mitglieder der EU-Kommission und Vertreter von Staaten offenbar Finanzierungsvehikel, mit denen neue Schulden aufgenommen werden können.

Doch es gibt Streit. Während Deutschland, Frankreich und Italien am Dienstag bei einem Ministertreffen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava für »Gemeinschaftsprojekte« warben, sperren sich die Briten. London kündigte an, trotz des geplanten EU-Austritts gegen den Aufbau einer starken europäischen Verteidigungsunion ankämpfen zu wollen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihr französischer Kollege Jean-Yves Le Drian betonten, dass es nicht um eine europäische Armee, sondern um eine verstärkte Zusammenarbeit gehe. Diese sehe aber den Aufbau eines »ständigen Hauptquartiers« zur Steuerung von zivilen und militärischen EU-Einsätzen vor.

Wie beim angestrebten Einsatz der Bundeswehr im Inneren setzt die deutsche Ministerin auch hierbei auf kleine Schritte und »duale«, das heißt sowohl zivil als auch militärisch nutzbare, Projekte. Gemeinsam mit Le Drian schlägt sie deshalb unter anderem den Aufbau eines mobilen Militärkrankenhauses und einer Logistikdrehscheibe vor. Die EU sei in Krisenfällen zu langsam, sagte von der Leyen.

Ob diese Pläne Zukunft haben, wird sich spätestens beim nächsten EU-Verteidigungsministertreffen Mitte November zeigen. Bis dahin will die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach weiteren Diskussionen mit den Mitgliedsstaaten ein beschlussfähiges Konzept vorlegen. Zur Finanzierung solcher Unternehmungen hatte EU-Vize Jyrki Katainen erst kürzlich die Etablierung von »Europäischen Verteidigungsbonds« und die Gründung eines gemeinsamen Schatzamts vorgeschlagen – beides würde die Haushaltshoheit der Staaten umgehen. (dpa/jW)