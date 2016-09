Königliche ­Langeweile

Prösterchen – die reichen Clubs werden noch reicher. Das ist der Kern der CL-Reformen, die sich Bayerns Vorstandschef Rummenigge (hier auf einem ­älteren Oktoberfest) mitausgedacht hat Foto: Alexander Hassenstein/Reuters

Die UEFA-Champions-League, der prestigeträchtigste Wettbewerb des Profifußballs, ist ambivalent: Einerseits setzt sie sportliche Maßstäbe, andererseits sorgt ihr Vergütungssystem für ein brutrales finanzielles Ungleichgewicht im europäischen Vereinsfußball. Die European Club Association (der Zusammenschluss der 14 größten europäischen Vereine; kurz ECA) hat nun Ende August unter Leitung ihres Vorsitzenden, dem Vorstandschef des FC Bayern München Karl-Heinz Rummenigge, fast handstreichartig Reformen der Königsklasse durchgesetzt. Sie bewirken, kurz gesagt, dass ab der Saison 2018/19 die reichen Clubs noch reicher werden.

Gewährleistet wird dies durch einen neuen Verteilungsschlüssel der Ausschüttung von UEFA-Geldern, der künftig neben den sportlichen Erfolgen der zurückliegenden fünf Jahre auch vormals errungene Europacup-Siege berücksichtigt. Die UEFA veröffentlichte am Beispiel der vergangenen Champions-League-Saison bereits eine Hochrechnung, was dies zukünftig in Zahlen bedeutet: Der letztjährige Sieger Real Madrid würde seine Einnahmen nach dem neuen Schlüssel mit 135,503 Millionen Euro etwa verdoppeln, während beispielsweise Maccabi Tel Aviv, zuletzt in der Gruppenphase gescheitert, nur auf 19,576 Millionen käme. Zusätzlich erhalten die vier führenden Nationen der UEFA–Fünfjahreswertung (derzeit Spanien, Deutschland, England und Italien) vier garantierte Startplätze. Dem Fünften und Sechsten bleiben je zwei fixe Plätze, von den Ligen auf den Rängen sieben bis zehn qualifiziert sich nur der Meister direkt. Konkret bedeutet das: Nur mehr zehn Landesmeister der 55 UEFA-Mitgliedsverbände würden sich direkt für die Königsklasse qualifizieren. Zur Erinnerung: Der Wettbewerb hieß früher einmal Europapokal der Landesmeister.

Diese Reformen bedeuten zwar nicht, dass der Fußball – wie der Kicker so pathetisch schrieb – seine Seele verkauft. Wenn man es denn so formulieren will, ist das bereits viel früher geschehen. Doch sind die Änderung der endgültige Kniefall der UEFA vor den ECA-Vereinen, die unter Rummenigge des öfteren mit der Gründung einer UEFA-unabhängigen Superliga kokettiert hatten. Vor allem Rummenigges früherer, fast missionarischer Einsatz für den Papiertiger Financial Fairplay ist in diesem Zusammenhang als bloße Heuchelei zu bewerten.

Manchen erscheinen die Folgen der Champions-League-Reform wenig dramatisch. So schrieb die Süddeutsche Zeitung, die Reformen würden schlussendlich finanziell den kleineren Teilnehmern der Königsklasse ebenfalls zugute kommen, da ja zukünftig auch an diese mehr Geld fließt. Grundsätzlich kein falscher Gedanke, aber er greift zu kurz. Denn das Gesamtkonstrukt Champions League ist die Ursache tiefgreifender Probleme im europäischen Vereinsfußball.

Durch die Champions-League–Einnahmen haben sich in ganz Europa »tote Ligen« entwickelt. Das bedeutet konkret, dass in vielen Ländern aufgrund der massiven finanziellen Ungleichheiten die Meister de facto bereits vor der Saison feststehen; ein echter Wettbewerb ist nicht mehr gegeben. Die Vereine, die regelmäßig an der Königsklasse teilnehmen, generieren hierdurch höhere Einnahmen als ihre nationalen Konkurrenten, da in den kleineren Ligen meist nur ein Club direkt startberechtigt oder zur Qualifikation zugelassen ist. Dies hat einen klaren Wettbewerbsvorteil zur Folge, denn wie der Professor für Sport Management Stefan Szymanski in seinem hervorragenden Buch »Money and Football« nachgewiesen hat, ist die Finanzkraft eines Vereins mittlerweile der alles entscheidende Faktor für langfristigen sportlichen Erfolg.

Bestes Beispiel hierfür sind die Schweizer Super League und ihr regelmäßiger Vertreter in der Champions League, der FC Basel. Mit elf Titeln seit 2000 und sieben Meisterschaften in Folge haben die Basler den heimischen Fußball fest im Griff. Als erster und einziger Schweizer Verein konnte der FC obendrein die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro knacken – und liegt damit meilenweit vor der Konkurrenz. Laut transfermarkt.de beläuft sich der derzeitige Marktwert des Teams auf nahezu den doppelten Wert des Kaders des ärgsten Verfolgers Young Boys Bern. Eine bezeichnende Anekdote über den Schweizer Fußball war im österreichischen Fußballmagazin Ballesterer zu lesen: Mit dem FC Zürich stieg in der vorigen Saison einer der großen Schweizer Traditionsvereine aus der Super League ab. Dessen Fans waren darüber aber gar nicht besonders traurig, herrscht in der zweiten Liga doch immerhin so etwas wie Wettbewerb.

Allerdings ist nicht nur in den kleinen Ligen von Spannung und Konkurrenz nicht mehr viel übrig. Es genügt, einen Blick nach Italien, Frankreich oder Deutschland zu werfen, wo durch die Serienmeister Juventus Turin, Paris St. Germain und Bayern München seit Jahren im Kampf um den Titel die Langweile regiert. In Spanien sind es mit Real und Atletico Madrid, sowie dem FC Barcelona mittlerweile immerhin drei Vereine, die regelmäßig die Meisterschaft unter sich ausmachen.

Man muss keinen besonderen Hang zum Kulturpessimismus haben, um zu prognostizieren, dass sich an diesen Verhältnissen so schnell nichts ändern lassen wird. Aus unternehmerischer Sicht sind die Maßnahmen der großen Vereine auch nachzuvollziehen. Doch könnten sie sich damit letztlich ihre eigene Grundlage entziehen. Denn der Fußball lebt von seiner Unberechenbarkeit.