Keine Wahlbenachrichtigungen

Zu jW vom 18. September: »Clanherrschaft und linkes Potential« (online)

Ich bin am Sonntag – trotz nicht erhaltener Wahlbenachrichtigungen im ganzen Haus – zur Wahl gegangen und habe mich anschließend noch im Bezirkswahlamt Berlin-Mitte darüber beschwert und darauf hingewiesen, dass das den Tatbestand der Wahlfälschung erfüllt, da ich nicht weiß, wie viele Häuser in der Erasmusstraße oder gar im Bezirk auch nicht benachrichtigt wurden. Statt dessen fanden wir vor dem Hauseingang ein Werbeschreiben der NPD vor mit der Aufforderung, sie finanziell zu unterstützen. Das zusammengenommen fand ich sehr befremdlich. Das Personal im Wahllokal wollte das alles nicht protokollieren und auch nicht das Wahlamt benachrichtigen – von Wahlbeobachtung hatte es auch noch nie etwas gehört –, sondern meinte, ich müsse das tun! (…)

Cornelia Praetorius, per E-Mail

Interessierte Bürger sind informiert

Zu jW vom 19. September: »Schlagt die Drachen tot!«

Am verregneten letzten Samstag fuhren auch Bürger mit verschiedenen politischen Ansichten aus unserem Landkreis (Saalfeld-Rudolstadt) mit einem von den Gewerkschaften gesponserten Bus (Dank dafür) nach Leipzig und reihten sich in den dortigen Protestmarsch gegen TTIP und CETA ein. Unserer lokalen Zeitung (Ost­thüringer Zeitung, OTZ) war es am Anfang ihrer Berichterstattung wichtig, die Teilnehmerzahl von bundesweit 320.000 Menschen in Frage zu stellen. Besser wären natürlich eine Million Demonstranten gewesen, denn die geplanten sogenannten Freihandelsabkommen werden – falls sie in Kraft treten – uns alle betreffen.

Dank Whistleblowern sind große Teile der ­Texte trotz aller Geheimhaltung bekannt. Es stimmt also nicht, wenn der US-Generalkonsul Scott R. Riedmann im Interview mit der OTZ behauptet: »Die Debatte basiert nicht auf Fakten, sondern auf Emotionen. Das ist das Problem. Wenn wir das umdrehen könnten, wenn wir nur über die Tatsachen reden würden, wäre die Mehrheit für das Abkommen.« Warum also die Geheimhaltung, wenn man das umdrehen kann? Es gibt doch schon genügend Freihandelsabkommen, bei denen der schwächere Partner stets über den Tisch gezogen wird – ein Beispiel ist NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Wer sind dort die Zahlmeister? Na, Mexiko und auch Kanada. Dies beklagten Kanadier und Mexikaner in einem vor längerer Zeit spät abends von der ARD gesendeten Beitrag zu Freihandelsabkommen. Interessierte Bürger sind also informiert, auch über Fakten. (…)

J. Powollik, per E-Mail

Lebensgefährlicher Chemiemüll

Zu jW vom 15. September: »Bayer schnappt sich Monsanto«

Bayer (bzw. zwischenzeitlich die Verbrecherbande IG Farben, zu der Bayer gehörte) beglückt die Menschheit doch immer wieder mit neuen Segnungen. Nachdem nach ersten Kaufgerüchten zunächst das Blaue vom Himmel herunterdementiert wurde, hat nun doch das Gesetz von der Akkumulation, Konzentration und Zentralisation des Kapitals zugeschlagen.

Sollten TTIP und CETA kommen, ist nun zu befürchten, dass Bayer bald mit seinen (Ex-Monsanto-) Niederlassungen jeden lebensgefährlichen Pharma- und Chemiemüll auf den europäischen und deutschen Markt klagen kann. Wobei Bayer auch vorher schon Niederlassungen in den USA und Kanada hatte.

Felix Stein, per E-Mail

Empörend

Zu jW vom 16. September: »Gastredner des Tages: Dalai-Lama«

Ich finde es empörend, wie eine weltweit hoch geachtete spirituelle Persönlichkeit in Eurer Kolumne niedergemacht wird! Immerhin gilt der Dalai Lama seit Jahrzehnten als angesehener Botschafter des Friedens. (…)

Savitri Braeucker, Berlin

Kein Zappa-Fan

Zu jW vom 8. September: »Vorschlag: Die jW-Programmtips«

Jimmy Carl Black ist leider am 1. November 2008 verstorben, war wohl kein Zappa-Fan, der den Artikel verfasst hat.

A. Biedermann, per E-Mail

Echte Opposition

Zu jW vom 16. September: »SPD bloß nicht erschrecken«

Nach der von Genossin Marianne Linke vorgenommenen Analyse des Wahlergebnisses in Mecklenburg-Vorpommern bedarf ihr Appell an alle Mitglieder der Partei Die Linke, die »angestrebte Geschlossenheit aufzubrechen«, eigentlich einer weiteren Überlegung: Wie soll denn nun eine echte Opposition gegen das kapitalistische System wirksam werden? Ist es an der Zeit, die Kostgänger beim bürgerlichen Staat zu isolieren? Eine wichtige Entscheidung reift für uns Sozialisten heran. Es gibt seit der Konterrevolution zwei kommunistische Parteien in Deutschland, die mit ihrer aktuellen Programmatik und Politik gegen die Militarisierung und Kriegspolitik, gegen Sozialkahlschlag und den Abbau demokratischer Rechte die Aufmerksamkeit der antikapitalistischen Öffentlichkeit verdienen. (…) »Veränderung beginnt mit Opposition«, so tönte es mal aus der Linkspartei. Das hat sich mit ihr nicht machen lassen. Mit der außerparlamentarischen Opposition also jetzt Ernst machen! (…)

Gerd Hommel, per E-Mail

Albanien hat sich selbst befreit

Zu jW vom 16. September: »Die jugoslawische Frage«

Der Rezension ist voll zuzustimmen. Bis auf eine Ungenauigkeit darin: Der Autor schreibt, dass die UdSSR und Jugoslawien die einzigen beiden Länder der Welt waren, die sich aus eigener Kraft vom Faschismus befreit hatten. Zur historischen Wahrheit gehört, dass sich auch Jugoslawiens Nachbarland Albanien durch die von Kommunisten geführte Nationale Befreiungsarmee (1944 70.000 Kämpfer stark – bei 1,1 Millionen Einwohnern) selbst befreien konnte.

Siegfried R. Krebs, Weimar