Die Haltung zum Krieg spaltete die Sozialdemokratie. 1916 beschimpfte der Parteivorsitzende Friedrich Ebert (3. Bank auf der rechten Seite, links) die parteiinternen linken Kritiker wie Rosa Luxemburg (4. von links, stehend) als »freche Halunken«. 1907 waren die verschiedenen Parteiflügel noch vereint – Besuch des SPD-Vorstands bei der Reichsparteischule in Berlin Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Die Spaltung der deutschen Sozialdemokratie interessiert, so scheint es, hundert Jahre später nicht einmal mehr die Historiker. Als sie 1916 Konturen annahm, fesselte der Vorgang die Aufmerksamkeit nicht nur der deutschen, sondern einer breiten europäischen Öffentlichkeit.

»Es stehen sich also gegenwärtig innerhalb der Partei zwei Parteien gegenüber. Die alte (Minderheit) mit den alten Parteigrundsätzen mit dem Ziele der Überwindung des Kapitalismus, die neue (Mehrheit) mit dem opportunistischen Prinzip des Reformismus und der Anpassung an den Kapitalismus. (…) Zwischen beiden Auffassungen und Lagern ist keine Verständigung und Überbrückung mehr möglich. Wozu diese Tatsache vertuschen, wozu die Augen vor ihr verschließen? (…) Man mag die Dinge drehen und betrachten, wie man will, es bleibt nur die Spaltung übrig, und ich halte dies für das konsequenteste, überhaupt das einzig mögliche Verfahren zur Beendigung des Konfliktes in der Partei.« Diese Sätze finden sich in einem Artikel des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Otto Rühle, den das SPD-Zentralorgan Vorwärts am 12. Januar 1916 druckte. Rühles Analyse erregte damals erhebliches, keineswegs wohlwollendes Aufsehen. Die »Einheit der Partei« war ein Pfeiler des Selbstverständnisses der Sozialdemokratie, und die rechte Mehrheit des Parteivorstandes hatte den Kampf gegen die linken »Parteizerrütter« seit dem Beginn des Krieges im August 1914 unter ebendieser Losung geführt. Auch für die Sprecher des alten »Parteizentrums« wie Hugo Haase war und blieb die »Einheit« der Partei die Richtschnur schlechthin. Die radikale Linke teilte Rühles Standpunkt ebenfalls mehrheitlich nicht: Die Gruppe Internationale, deren Vertreter (darunter Rühle) sich Neujahr 1916 in der Kanzlei Karl Liebknechts in der Berliner Chausseestraße unter konspirativen Bedingungen getroffen und ausgesprochen hatten, propagierte unter dem Einfluss Rosa Luxemburgs die »Zurückeroberung der Partei von unten auf«, wie es Ende März 1916 in einem der mit »Spartacus« gezeichneten »politischen Briefe« der Gruppe hieß.

Angst vor der Linken

Ein Vorgang, der sich an jenem 12. Januar 1916 zutrug, wirkt wie ein ironischer Kommentar zu Rühles Überlegungen: Karl Liebknecht, der das Präsidium des Reichstages am Vortag mit seinen »kleinen Anfragen« zum wiederholten Male aus der Fassung gebracht hatte, wurde mit der Begründung, »fortgesetzt gegen die Beschlüsse der Fraktion« gehandelt zu haben, aus der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion ausgeschlossen. Dahinter, so wird in der Rückschau deutlich, verbarg sich mehr als die auf Bestellung der bürgerlichen Mehrheit des Hauses durchgeführte Kaltstellung des prominentesten Kriegsgegners durch die »Sozialpatrioten«. Rühles Hoffnung war, dass die sozialdemokratische Linke – die »alte Partei« – den Bruch mit den Rechten organisiert und zu einem selbst gewählten Zeitpunkt vollziehen würde. Er unterstrich das, indem er unmittelbar nach Liebknechts Ausschluss ebenfalls aus der Fraktion austrat. Die von Rühle herbeigesehnte »Spaltung« wurde 1916 und 1917 aber aus der Gegenrichtung vorangetrieben. In den zwölf Monaten nach dem Ausschluss Liebknechts aus der Fraktion eskalierte ein immer rücksichtsloser geführter Feldzug der von den Rechten beherrschten »Instanzen« gegen die sozialdemokratische Linke, der im Rauswurf nicht nur der radikalen, sondern auch der zentristischen Opposition aus der Partei kulminierte.

Ein wesentliches Glied in dieser Kette war die SPD-Reichskonferenz, die vom 21. bis zum 23. September 1916 in Berlin tagte. Sie war auf Wunsch und Betreiben des Parteivorstandes zustande gekommen, der damit den letzten Versuch unternahm, die bedrohlich anwachsende Opposition – das »Geschwür«, wie sie der führende Rechte Eduard David in seinen Aufzeichnungen mit Vorliebe nannte – halbwegs statutengerecht und öffentlich in die Schranken zu weisen. Auf dieser Konferenz standen sich historisch zum letzten Mal in Deutschland sozialistische Revolutionäre und integrationsbeflissene Reformisten als Mitglieder der gleichen politischen Partei gegenüber. Dass die Trennung unvermeidlich war, versteht sich. Historiker, die sich mit der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung beschäftigen, haben sich jedoch lange schon angewöhnt, diese Geschichte von ihrem Ende her zu betrachten, und es gilt beinahe als Gemeinplatz, dass die SPD in ihrer politischen Substanz schon 1914 eine bürgerliche Arbeiterpartei war. Aus dieser Perspektive erscheint dann folgerichtig nicht die forcierte Rechtsentwicklung in den Kriegsjahren, sondern die Politik der Linken und zuletzt die Gründung der KPD als Loslösung »von der gemeinsamen Tradition der Vorkriegssozialdemokratie«, wie der Historiker Dieter Groh 1993 behauptete.

Schaut man aber genauer hin, dann fällt auf, dass bis zum Sommer 1916 noch keineswegs ausgemacht war, wer sich auf lange Sicht in der Partei durchsetzen, wer also wen vor die Tür setzen würde. Der reformistischen Rechten war durch die politische Abdankung des Parteizentrums im August 1914 unverhofft die Kontrolle über die Partei in den Schoß gefallen. Dass ihr Zugriff auf die Partei nicht vollständig gesichert war, wurde den Protagonisten dieser Strömung zur Jahreswende 1915/16 bewusst. Was würde geschehen, wenn die durch Belagerungszustand und Militärzensur im Augenblick demobilisierte und mundtot gemachte Linke wieder frei manövrieren konnte? Auf diese Möglichkeit baute – abgesehen von Rühle und einigen anderen, die die Sache für hoffnungslos hielten – die gesamte Opposition, und so erklärt sich auch das häufig kritisierte »Zögern« Rosa Luxemburgs, den organisatorischen Bruch mit der Partei zu vollziehen. Der Berliner Linke Georg Ledebour sprach für den größten Teil der heterogenen Opposition, als er, gegen die Rechte gewandt, auf der Reichskonferenz vom »nächsten Parteitag« träumte: »Die Abrechnung mit euch wird kommen. Wenn wir uns auf dem nächsten Parteitage wiedersehen, wird noch ganz anders mit euch geredet werden.«

Dieser Parteitag hat nie stattgefunden, und es war die sozialdemokratische Rechte, die dafür gesorgt hat. Der Versuch des Vorstandes, den Konflikt mit der Linken unter für ihn äußerst günstigen Rahmenbedingungen politisch zu entscheiden, scheiterte im September 1916. Danach wurde die Auseinandersetzung ausschließlich mit administrativen Zwangsmaßnahmen geführt und deshalb notwendig von der Seite gewonnen, die den Parteiapparat kontrollierte.

Atmosphäre des Hasses

Diese Phase der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung ist in vielerlei Hinsicht hochinteressant, aber bislang historiographisch nur unzureichend durchdrungen. Die Nachbarschaft des Epochenjahres 1917 mag für einen unvorteilhaften Halbschatten gesorgt haben. Die ausschlaggebenden Gründe für das fehlende Interesse dürften indes anderswo zu suchen sein. Eine Rolle spielt sicher, dass die Taten des Parteivorstandes und seiner Anhänger auch noch nach hundert Jahren einen so strengen Geruch verströmen, dass an ihnen noch die raffinierteste nachgeschobene Rechtfertigung sozialdemokratischer Historiker verzweifeln muss. Paul Frölich, 1916 ein führender Mann der Linken in Bremen, beschrieb die innerparteilichen Auseinandersetzungen jenes Jahres später als »von Niedertracht und Gemeinheit so angefüllt, wie ich es in den späteren heftigen Fraktionskämpfen nicht wieder erlebt habe«. Luise Zietz, die im März 1916 aus dem Parteivorstand ausschied, sprach nach dem Krieg von einer »Atmosphäre des Hasses«, die dort zuletzt geherrscht habe. Szenen wie die vom 24. März 1916, als prominente rechte Sozialdemokraten dem Parteivorsitzenden Hugo Haase im Plenum des Reichstages Beleidigungen wie »Dreckseele« (Philipp Scheidemann), »frecher Halunke« (Friedrich Ebert) und »Judenjunge« (Gustav Bauer) entgegenschrien, werden besser nicht zu breit diskutiert – die tausendseitige Ebert-Biographie Walter Mühlhausens von 2006 hat für so etwas überhaupt keine und für die übrigen Ränke des Jahres 1916 nur eine Seite lang Zeit; dem Leser bleibt der Eindruck, der angeblich »um Ausgleich« bemühte Protagonist sei an alledem nicht nennenswert beteiligt gewesen.

Die Sorge um dieses so restriktiv behandelte Geschichtsbild ist bis in die Gegenwart lebendig. Und, wie man an unerwarteter Stelle erfährt, nicht ohne Grund: Ein Beiträger eines 2013 im Parteiverlag der SPD herausgekommenen Sammelbandes zum 150jährigen Parteijubiläum stellt fest, dass man »im sozialdemokratischen Milieu der Gegenwart« vorwiegend einer »versteckten (!) Bewunderung für die innerparteiliche Opposition« der Kriegsjahre begegne. Noch immer nicht verstecken müssen sich die, die weiter behaupten, was in der klassischen Rechtfertigungsliteratur steht: Die Unterstützung der Kriegspolitik habe der Parteivorstand als Preis für innenpolitische Reformen verstanden; für diese »Demokratisierung« habe er während des Krieges aktiv gekämpft; die »Mehrheit« sei tatsächlich die Mehrheit gewesen; und für die Spaltung der Sozialdemokratie seien letzten Endes die »Disziplinbrüche« der Opposition verantwortlich gewesen.

Die Ideologie der Rechten

Die These, die Partei habe 1914 über ein auch nur einigermaßen durchdachtes Programm »demokratischer« Reformen verfügt und dasselbe zur Grundlage ihrer Kriegspolitik gemacht, ist eine ahistorische Konstruktion. Sie soll die sonst schwer zu rechtfertigende praktische Kollaboration mit dem kriegführenden Staat nachträglich legitimieren. Dabei wird unterschlagen, dass die »parlamentarisch-demokratische Regierungsform unter monarchischer Spitze«, die Eduard David im August 1914 im Gespräch mit Philipp Scheidemann als Ziel sozialdemokratischer Politik skizziert hatte, identisch mit dem vor 1917 nicht einmal im Ansatz mehrheitsfähigen Programm des rechten Randes der Partei war. Sie war also selbst Teil einer strategischen Neuorientierung, die in harten Auseinandersetzungen durchgesetzt werden musste. Zur politischen Linie der SPD wurde dieser Kurs, mit dem sogar das Ziel der Republik preisgegeben wurde, erst im Sommer 1917, als die Linke die Partei verlassen hatte und bürgerliche Liberale sowie die Zentrumspartei ebenfalls auf diese Position einschwenkten. Die »Demokratie« war den Vorkriegssozialdemokraten natürlich geläufig, stand in ihrem Sprachgebrauch aber für die sozialistische Zukunftsgesellschaft. Die exklusive Identifikation eines von allen Bezügen zur Eigentumsordnung gereinigten Demokratiebegriffs mit dem Parlamentarismus war in ihrer historisch wirksamen Form ein Produkt der sozialdemokratischen und liberalen Auseinandersetzung mit der russischen Oktoberrevolution; sie wurde von der deutschen Sozialdemokratie endgültig erst in der ideologischen Druckkammer des Kalten Krieges vollzogen.

Obwohl es frühe Vertreter dieser Ideologie in der SPD gab, wäre doch jeder Versuch, damit die Kriegspolitik zu rechtfertigen, zum Scheitern verurteilt gewesen, weil das einfach niemand verstanden hätte. Die dominierende sozialdemokratische Kriegsideologie nach 1914 wurde, insofern sie über die Formel »Verteidigungskrieg gegen den zaristischen Despotismus« hinausging, von anderen Leuten formuliert. Sie war ihrer Selbstetikettierung nach »sozialistisch«, ja »marxistisch«, ihre Vertreter waren Paul Lensch, Konrad Haenisch, Heinrich Cunow und der häufig übersehene August Winnig. Die wenigen, meist skizzenhaften Untersuchungen über diesen Kreis haben die irreführende Tendenz, die ersten drei zu einer »Gruppe« zusammenzufassen, der dann auch noch mit jenem bizarren Nominalismus, der in der deutschen Historikerzunft Pflicht ist, der »Marxismus« abgekauft wird. Lensch war bis 1913 Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung und seit 1912 Reichstagsabgeordneter, Haenisch war ebenfalls Journalist, Abgeordneter in Preußen und Leiter der Flugblattzentralstelle der SPD, Cunow war Redakteur beim Vorwärts und galt als theoretischer Kopf – Rosa Luxemburg hat ihn einmal den »einzig wirklich gebildeten Menschen in unserer Partei« genannt. Alle drei galten als Radikale. Alle drei liefen im Herbst 1914 zu den »Sozialpatrioten« über. Die persönlichen Beweggründe sind nicht geheimnisvoll; sie gingen, nach den üblichen »inneren Kämpfen«, einfach dahin, wo ihrer Meinung nach nun die Macht in der Partei lag. Bis 1917/18 produzierten sie weit verbreitete Broschüren und Aufsätze, wirkten aber vor allem über eine Leitartikelkorrespondenz unmittelbar in die sozialdemokratische Tages- und Gewerkschaftspresse hinein, die sie in einem bis heute unterschätzten Ausmaß prägten. Der zu den Kriegsgegnern gehörende Sozialdemokrat Heinrich Ströbel schätzte kurz nach dem Krieg ein, dass Lensch, Cunow und Haenisch »der Mehrheit neun Zehntel ihres theoretischen Rüstzeugs« geliefert hätten. Mit diesem Kreis trat zum ersten Mal in Deutschland ein intellektueller Typus auf, der bis in die Gegenwart hinein existiert: Leute, die sich mit »linken« Argumenten für die menschenfeindlichsten Staatszwecke ins Zeug legen. Für diese Sozialdemokraten war der Krieg der Hebel des Sozialismus, die »Weltrevolution«, ja der Sozialismus (»Kriegssozialismus«) selbst: »Die kapitalistische Produktionsweise, oder genauer gesagt, die Methode der kapitalistischen Aneignung, ist zusammengebrochen.« Eine deutsche Niederlage wäre »für die deutschen Arbeiter unendlich viel verhängnisvoller als für die preußischen Junker«. Selbstverständlich hat Deutschland das »Recht des historischen Fortschritts auf seiner Seite«, muss und wird also siegen usw., in hundert Varianten. Sozialismus war für Lensch in charakteristischer Neubelegung nun eine »systematisch und im Interesse der Gesamtheit durchorganisierte Gesellschaft«. In dieser Giftküche brodelte auch das Süppchen des »nationalen« Sozialismus und der »Volksgemeinschaft«. Dieses Schrifttum ruhte im Kern auf einer auf eine reine Rechtfertigungslehre heruntergebrachten (rechts)hegelianischen Geschichtsphilosophie: einfach alles, was geschah, war »notwendig« auf dem Wege zum Sozialismus. Dass diese Autoren ihre gnadenlose Parteilichkeit für die bestehenden Verhältnisse »marxistisch« kostümieren konnten, verdeutlicht die faulen Stellen des »orthodoxen« Marxismus der deutschen Vorkriegssozialdemokratie. Haenisch schrieb im Februar 1915 nicht ganz zu Unrecht, er sei nur »konsequent den Weg zu Ende gegangen (…), den Genosse Kautsky uns gewiesen hat«.

Mehrheit oder Minderheit?

Schon 1916 wurde heftig über die Frage diskutiert, welcher der streitenden Parteiflügel die Mehrheit der Mitglieder hinter sich habe. In der historischen Literatur selbst der kritischen Richtung wird oft mit einer erstaunlichen Gleichgültigkeit gegen das vorliegenden Material von der »kleinen Minderheit« der Kriegsgegner gesprochen, was den Sachverhalt mindestens verzerrt. Selbst in der Reichstagsfraktion, die zweifelsohne deutlich weiter rechts stand als die Gesamtpartei, waren die Verhältnisse im zweiten Kriegsjahr längst nicht mehr so eindeutig. Bei der Abstimmung über die fünfte Kriegskreditvorlage am 21. Dezember 1915 votierten bei der Probeabstimmung der sozialdemokratischen Fraktion 66 Abgeordnete mit Ja, 44 mit Nein (von den 44 stimmten 20 auch im Plenum mit Nein). In der Presse der Opposition kursierte danach eine von einem sozialdemokratischen Funktionär angefertigte Aufstellung, die zeigt, wie viele Mitglieder (nach dem Stand vom März 1913) und Wähler (auf Basis der Reichstagswahl vom Januar 1912) die beiden Lager repräsentierten. Die 44 standen demnach für 365.674 Mitglieder und 1,38 Millionen Wähler, die 66 für 366.375 Mitglieder und 1,37 Millionen Wähler. Diese Parität der Mitglieder und Wähler löst sich eindeutig zugunsten der Opposition auf, wenn man in Rechnung stellt, dass das Abstimmungsverhalten einer ganzen Reihe Abgeordneter der Fraktionsmehrheit 1916 von Delegiertenkonferenzen der jeweiligen Wahlkreisorganisationen ausdrücklich missbilligt wurde, darunter die von Ebert (Elberfeld-Barmen) und Scheidemann (Solingen).

Die Rechte befand sich 1916 also nicht in der Offensive, sondern in der Defensive. Diese Position hatte sich die Opposition erarbeitet, obwohl die Parteipresse überwiegend in der Hand der »Mehrheit« und die Zeitungen der »Minderheit« einer strengen Militärzensur unterworfen waren, die jede freie Aussprache außerhalb der Parlamente unmöglich machte. Es verwundert daher nicht, dass es zum Eklat kam, als Haase am 24. März 1916 im Reichstag bei der Abstimmung über den Notetat erstmals für sich das Recht in Anspruch nahm, das ablehnende Votum der Minderheit mit einer Rede – die natürlich durch die Presse der Opposition verbreitet worden wäre – zu begründen. Im Vorwärts hieß es danach: »Die Mehrheit nahm sofort gegen Haases Absicht Stellung in Auftritten und Wutausbrüchen, die jeder Beschreibung spotten. (…) Als Haase fest blieb und schließlich das Wort nahm, kam die Erregung zunächst in Zurufen, bald aber in einem ohrenbetäubenden Chorus des Protestes und der Demonstration zum Ausdruck. Das Haus, längst auf die Gewitterstimmung aufmerksam geworden, ergriff sofort Partei im Bruderkriege zugunsten der Mehrheit, deren Haltung durch lungenkräftige Ermunterung, Heiterkeit, Geschrei und Händeklatschen lebhaft stützend.« Was sich hier austobte, war eigentlich eine Panik. Zuletzt stimmten einige Sozialdemokraten mit den bürgerlichen Parteien dafür, dem Redner das Wort zu entziehen. Anschließend flogen die Führer der Opposition aus der Fraktion. Am folgenden Tag zwang die Vorstandsmehrheit Haase, den Parteivorsitz niederzulegen. Am 27. März ließ sich der SPD-Vorstand vom eilig einberufenen Parteiausschuss das Mandat zu verschärften Maßnahmen gegen die Opposition erteilen.

Säuberung« der Partei

Die Idee zur Einberufung einer Reichskonferenz, eines im Organisationsstatut der Partei nicht vorgesehenen Gremiums, entstand im Juli 1916, als der Vorstand seine Position für ausreichend konsolidiert hielt. Die Rechte hätte nun gerne einen Parteitag einberufen, den die Opposition unter den durch Zensur und Belagerungszustand geschaffenen Bedingungen, die dem Vorstand natürlich sehr zusagten, hartnäckig ablehnte. Unter der von der Parteiführung zugestandenen Voraussetzung, dass die Konferenz lediglich einer Aussprache dienen, aber keine bindenden Beschlüsse fassen würde, stimmte die Opposition schließlich einer Teilnahme zu. Der Schlüssel für das Delegationsverfahren wurde so festgelegt, dass mitgliederschwache (und meist von rechten Funktionären kontrollierte) Wahlkreisorganisationen und Parteibezirke überproportional stark, mitgliederstarke dagegen unterrepräsentiert waren. Zusätzlich erhielten alle Angehörigen der Reichstagsfraktion und die meisten Mitglieder der bereits von Linken gesäuberten Führungsorgane der SPD automatisch Delegiertenrechte. Die Leitung der Tagung sollte allein beim Parteivorstand liegen. Dass die Opposition unter diesen Umständen an der Reichskonferenz überhaupt teilnahm, zeigt, dass sie die Skrupellosigkeit der Rechten immer noch unterschätzte.

Die Reichskonferenz trat am Morgen des 21. September 1916 mit 451 stimmberechtigten Teilnehmern im Saal der Budgetkommission des Reichstages zusammen. Der Vorstand wollte die Opposition zunächst nur in der Diskussion zu Wort kommen lassen und hatte lediglich zwei ausgedehnte Referate Eberts und Scheidemanns vorgesehen. Die Linke musste erst in einer hitzigen Geschäftsordnungsdebatte ein Korreferat für Haase am zweiten Sitzungstag erzwingen. Käte Duncker erhielt nach Haases mehr als dreistündiger Rede die Möglichkeit, eine halbe Stunde lang die Positionen der Spartakusgruppe darzulegen. Die einzige Abstimmung, an der die Opposition nach der Diskussion teilnahm, ermöglicht eine Einschätzung der Mehrheitsverhältnisse: Haase und Ledebour stellten den Antrag, der Konferenz das Recht zur Beschlussfassung über politische Anträge und Resolutionen offiziell zu verwehren. Das wurde mit 276 gegen 169 Stimmen abgelehnt. Rechnet man die reinen Apparat- und Fraktionsvertreter heraus, dann hatte die Opposition damit trotz des ungünstigen Delegiertenschlüssels etwas weniger als die Hälfte der Mandate erhalten.

Ungeachtet seiner im Vorfeld gemachten Zusagen ließ der Vorstand am Ende der Konferenz das Einbringen von Anträgen zu, die die wesentlichen Punkte der Referate Scheidemanns und Eberts zur Abstimmung stellten. Die Opposition boykottierte alle diese Voten. Die rechte Mehrheit verabschiedete fast einstimmig ein von David eingebrachtes Manifest zur Friedensfrage, das den Krieg partei­offiziell zum deutschen Verteidigungskrieg erklärte und paradoxerweise den englischen und französischen Sozialisten vorwarf, in ihren Ländern die gleiche Position einzunehmen. Zwei weitere Anträge, die für die innerparteiliche Auseinandersetzung von Bedeutung waren, billigten ausdrücklich die Bewilligung der Kriegskredite und verurteilten umgekehrt das »Sondervorgehen eines Teils der Fraktion« bzw. die »Methoden und Formen, nach denen in zahlreichen, meist anonymen Flugschriften der Opposition der Kampf gegen die Mehrheitspolitik und ihre Vertreter geführt wird«.

Sie dienten in den folgenden Monaten als Unterlage für den nun ohne Rücksicht auf das Parteistatut mit Entlassungen, der Gründung von Sonderorganisationen, Ausschlüssen ganzer Wahlkreisorganisationen und der putschartigen Besetzung bislang oppositioneller Redaktionen mit linientreuen Redakteuren geführten Kampf gegen die sozialdemokratische Linke. Den Anfang machte der Parteivorstand kaum drei Wochen nach der Reichskonferenz beim Berliner Vorwärts.