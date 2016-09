Es gibt in der SPD Theoretiker, die kennen ein Geheimnis: Die »sich gegenwärtig abzeichnende technisch-kapitalistische Entwicklung« ist »menschengemacht und entsprechend auch von Menschen gestaltbar« Foto: Reuters Photographer/Reuters

Wer nicht will, dass die digitale Wirtschaft von mächtigen privaten Monopolkonzernen beherrscht wird, »der muss über öffentliche Infrastruktur und öffentliche Güter reden«. Was die Grundwertekommission der SPD im September 2015 zur »Herausforderung der 4. industriellen Revolution« veröffentlicht hat, ist auch rund ein Jahr später noch kaum bekannt. Dabei hebt sich das Strategiepapier schon insofern positiv vom neoliberalen Mainstream ab, als die Autoren noch daran zu glauben scheinen, dass sich die Wirklichkeit politisch verändern lässt. Die »sich gegenwärtig abzeichnende technisch-kapitalistische Entwicklung« sei »menschengemacht und entsprechend auch von Menschen gestaltbar«. Vorsichtig wird sogar die Eigentumsfrage gestellt.

Aber wie lauten die wichtigsten Überlegungen der 1973 von Willy Brandt einberufenen Grundwertekommission? Zentral ist die Einsicht, dass die digitale Sphäre neue Machtarchitekturen hervorbringt. Diese werden von denjenigen Unternehmen und politischen Institutionen dominiert, welche »über die meisten Daten, die besten Algorithmen und die leistungsstärksten Computer verfügen«. Hinter den immer größer werdenden Informationssammlungen stecke das Interesse an kapitalistischer Profitmaximierung und geheimdienstlicher Überwachung.

Wichtige europäische Datenleitungen befänden sich im Besitz britischer und US-amerikanischer Unternehmen, auf die wiederum von den Geheimdiensten der jeweiligen Länder zugegriffen werde. Die zunehmende Transparenz der Staatsbürger gehe mit einem Verlust an Privatheit einher, der »zu einer unfreien Gesellschaft« führe. Das Interesse der Konzerne, »ihren Profit zu steigern und dafür immer mehr Daten zu nutzen, zu kombinieren und zu vermarkten«, müsse daher »eingehegt werden.« Doch wie soll das geschehen?

Offenbar sympathisieren die Verfasser mit dem Vorschlag, die bei der Nutzung von Internetdienstleistungen anfallenden Daten nicht privaten Unternehmen zu überlassen, sondern sie zu sozialisieren. Dieser Vorstoß stammt von dem Politikwissenschaftler Evgeny Morozov. »In seinem Entwurf würden Daten verschlüsselt in einer allgemein zugänglichen Datenbank lagern, der Handel mit ihnen wäre verboten«, so die Grundwertekommission.

Ein sozialdemokratischer Denkansatz, der bei der derzeitigen Parteiführung allerdings auf wenig Gegenliebe stößt. Mutmaßlicher Grund: Er ist ihr zu sozialdemokratisch! In der SPD-Zentrale werden heutzutage klassisch liberale Strategien bevorzugt. Und so muss es nicht überraschen, dass in Thorsten Schäfer-Gümbels Antwort auf Morozovs Vorschlag in einem Beitrag für die SPD-nahe Zeitschrift Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte (3/2015) von einer Sozialisierung von Daten nicht mehr die Rede ist.

Für den stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden steht nicht die Situation prekär beschäftigter Clickworker oder anderer Gruppen von Lohnarbeitern im Mittelpunkt seiner Überlegungen, sondern die Schaffung »aufgeklärter Bürgerinnen und Bürger« mittels besserer digitaler Bildung und Medienpädagogik. »Wir brauchen Bürger, die klar sagen: Mit mir nicht! Die den Unternehmen die kalte Schulter zeigen. Bürger, die selbst darüber entscheiden können, wer ihre Daten nutzt: der Anbieter mit dem besten Schutz«, so der SPD-Politiker. Die Aufgaben der Politik beschränken sich für ihn auf die Schaffung von Rahmenbedingungen für Bildung, ökonomischen Wettbewerb, die Förderung von Startups sowie besseren Datenschutz. Mit dieser Agenda würde Schäfer-Gümbel auch als FDP-Sprecher eine gute Figur machen.