Der Graben verläuft längst nicht mehr zwischen E- und U-Musik, nur zwischen guter und schlechter: Steve Reich Foto: EPA/PULITZER BOARD/ dpa - Bildfunk

Es ist wahrscheinlich keine besonders gute Idee, Musik mit psychoanalytischen Überlegungen erklären zu wollen. Allerdings wird eine Eigenart von Werken des US-amerikanischen Komponisten Steve Reich anschaulich, wenn er erzählt, was ihn zu seinem Stück »Different Trains« veranlasste: Die wohlhabenden Eltern des 1936 geborenen Komponisten hatten sich kurz nach seinem ersten Geburtstag getrennt. Als Kleinkind pendelte Reich deshalb, begleitet vom Kindermädchen, in Zügen zwischen New York und Los Angeles hin und her.

In seiner Musik wiederholen sich bei kaum mehr als eindimensionaler Harmonik endlos erscheinende rhythmische Muster, unmerklich wirkungsvoll belebt durch eingestreute minimale Änderungen der Struktur.

Der sich Ende der 70er Jahre auf seine jüdischen Wurzeln besinnende Komponist hat die biographische Motivation später durch eine zeithistorische ergänzt. Er stellte sich die Frage, was mit zahllosen gleichaltrigen, Anfang der 1940er Jahre in europäischen Zügen fahrenden jüdischen Kindern geschah. In die Musik von »Different Trains« eingearbeitet sind neben den rhythmischen Geräuschen fahrender Züge die Stimmen seines Kindermädchens Virginia, eines alten Pullman-Schaffners sowie dreier überlebender Kinder des Holocaust.

Bei Steve Reich, der am 3. Oktober seinen 80. Geburtstag feiern wird, kommt musikalisch einiges zusammen. Er brach als Jugendlicher den in seinen Kreisen üblichen Klavierunterricht nach kurzer Zeit ab, studierte Schlagzeug, kam mit afrikanischer und Gamelan-Musik in Berührung und war wie elektrisiert, als er 1961 hörte, wie John Coltrane in »Africa/Brass« geschlagene 17 Minuten harmonisch auf einem einzigen E improvisierte. »Ich liebte Bach, Strawinsky und Bebop«, sagt er rückblickend; Schönberg und Wagner Fehlanzeige.

Kein Wunder, dass Reich nicht nur auf Vertreter der jüngeren Neuen Musik, sondern auch auf HipHop, Techno oder Bands wie Radiohead einwirkte, nicht zu vergessen die aktuelle Filmmusik. »Wir leben mit einer neuen Generation von Musikern«, sagt er. »Sie haben eine klassische Ausbildung genossen und mögen Rockmusik.«

Ende August ist hierzulande nun die CD »Double Sextett / Radio Rewrite« erschienen. Reichs Musik klingt hier nicht mehr ganz so linear wie im Anfang. Es gibt sparsame tonartliche Veränderungen. In den langsamen Sätzen hört man in den parallel zu den zwei Klavieren besetzten Xylophonen sogar so etwas wie melodische Anklänge. Der alte Strawinskysche Bebop-Drive aber bleibt, eine Bachsche Anmut dazu, die aus der Klarheit kommt.

Die Trennung zwischen sogenannter Unterhaltungsmusik und Klassik wurde inzwischen auch beim verschnarchtesten Kulturradio abgeschafft. Der Graben verläuft zwischen guter und schlechter Musik. Reich ergänzt, dass es unter Musikern nicht einmal mehr den Unterschied zwischen geschriebener und nichtnotierter Musik gibt. Und die politische Musik? »Wenn die Musik erstklassig ist«, sagt er dazu, »wird sie leben, was immer sie mitzuteilen hat. Ist sie aber nicht gut, ist mir auch egal, was sie mitteilt. Dann schreiben Sie mir besser eine E-Mail, kommt bei mir besser an.«