Protest vor Gericht in Phnom Penh: Eine Frau hält Bild mit angeklagter Aktivistin hoch Foto: Samrang Pring /Reuters

Landraub für »Projekte zur wirtschaftlichen Entwicklung« hat im modernen Kambodscha eine unrühmliche Tradition. Eines der prominentesten Beispiele sind die Auseinandersetzungen gegen die Verfüllung des Boeung-Kak-Sees in der Hauptstadt Phnom Penh im Jahre 2011 (siehe jW vom 10. Mai 2012). Für ihre Rolle bei einer damaligen Protestaktion wurden zu Wochenbeginn die Aktivistinnen Tep Vanny, Bo Chhorvy, Heng Mom and Kong Chantha zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Prozess und das Urteil riefen erneut scharfe Kritik hervor. Denn das gegen ihre Mandanten vorgelegte Beweismaterial sei äußerst dürftig, wie die Verteidiger vor Medienvertretern monierten. So stammten die Aufnahmen von angeblich damals verletzten Wachmännern aus dem Jahr 2016. Auch vorgelegte Videosequenzen von der Räumung würden nicht zeigen, dass die Angeklagten, wie ihnen vorgeworfen wird, mit Steinen und Wasserflaschen auf die Sicherheitskräfte geworfen hätten. »Die Beweislage der Anklage war äußerst schwach«, betonte Anwalt Ham Sunrith nach der Urteilsverkündung vor Reportern. Und Kong Chantha sagte, es seien nicht die Protestierenden, sondern die Sicherheitskräfte gewesen, die bei der Räumung der Protestveranstaltung vor dem Rathaus im November 2011 Gewalt angewendet hätten.

Der ganze Prozess kam zu diesem Zeitpunkt überraschend. Nach der damaligen Anzeige gegen das Quartett und den insgesamt 13 »Frauen vom Boeung Kak« wegen »Widerstands gegen Staatsbedienstete« hatte es fünf Jahre lang keine sichtbaren Zeichen für eine Weiterverfolgung gegeben. Die Vorwürfe schienen abgehakt und vergessen. Doch da die Gruppe der Aktivistinnen keine Ruhe gab und im August bei einer weiteren Aktion erneut auf das generelle Problem Landraub hinwies, wurden die damaligen Anschuldigungen wieder hervorgekramt. Während ihre Mitangeklagten vorläufig auf freiem Fuß bleiben, solange eine 30-Tages-Frist mit der Möglichkeit zur Berufung läuft, musste Tep Vanny wieder den Rückweg in ihre Gefängniszelle antreten. Gemeinsam mit ihrer Mitangeklagten Bov Sophea war sie erst am 23. August zu einer sechstägigen Haftstrafe verurteilt worden, die auf einer Protestaktion acht Tage zuvor zurückging. Das den Frauen zur Last gelegte Vergehen wurde im Gerichtssaal von »Aufwiegelung«, was mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden kann, lediglich auf »Beleidigung eines Offiziellen« reduziert. Doch während Sophea in Anrechnung der U-Haft sofort freikam, musste Vanny auch da schon im Gefängnis verbleiben, weil bei ihr noch eine weitere Anklage wegen Teilnahme an einer Protestaktion 2013 vor dem Haus von Premierminister Hun Sen aussteht.

»Die Festnahme der Anführer lässt das Problem nicht verschwinden. Der Boeung-Kak-See ist eine offene Wunde, und die Regierung hat versucht, die Blutung mit der Machete zu stoppen«, hatte Naly Pilorge, die Direktorin der Menschenrechtsvereinigung Licadho, schon im November 2011 kritisiert. Vorigen Mittwoch hatten Aktivisten, angeführt unter anderem von der erwähnten Bov Sophea, eine Petition an die Vertreter von Weltbank und Europäischer Union in Phnom Penh übergeben. Darin werden die Empfänger aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass der noch immer nicht restlos geklärte Landkonflikt gelöst wird, Tep Vanny freikommt und alle Anklagen in diesem Zusammenhang fallengelassen werden.

Mehrere hundert Familien hatten vor fünf Jahren bei der Planierung des Gebietes ihre Häuser, andere, die noch am Rande des damaligen Sees wohnten, ihre Existenzgrundlage verloren. Zuvor war ein Abschnitt des Seeufers Teil eines pulsierenden Stadtviertels mit kleinen Läden, Restaurants und Touristenunterkünften. Zugeschüttet wurde der See für die Baupläne einer südkoreanischen Firma, die beste Kontakte zur regierenden Volkspartei (CPP) unterhält.

Die Ereignisse um den Boeung-Kak-See sind nur ein Beispiel von vielen, dass die Rechte von Anwohnern, die nicht immer über juristisch belastbare Landtitel verfügen, zugunsten von Investoren missachtet werden. Nicht nur die Hauptstadt hat über die zurückliegenden Jahre einen immensen Bauboom erlebt. Gleiches lässt sich auch in der Küstenstadt Sihanoukville und in Siem Reap im Norden, der Provinzstadt in Sichtweite der weltberühmten Tempelanlagen von Angkor beobachten. Insbesondere die Boeung-Kak-Aktivisten gelten im Land als Vorbild dafür, wie Protestgruppen jahrelangen Einschüchterungsversuchen und Polizeigewalt widerstehen, sich nicht mundtot machen lassen.