Nach der Überschwemmung kommt die Rechnung: Neuerlich hat die Stadt Frankfurt am Main die Gebühren für die Feuerwehr nach den Hochwassern der vergangenen Monate angehoben. Wessen Wohnung durch Naturereignisse wie Starkregen überschwemmt wird, erlebt danach noch mal sein blaues Wunder. Wie teuer kann es werden?

Das kommt darauf an, wie groß die Katastrophe ist. Eine ältere Dame im Frankfurter Stadtteil Enkheim hatte in den vergangenen Monaten nach einer Wasserkatastrophe in ihrem Wohnzimmer durch das Unwetter etwa 450 Euro für den Einsatz der Feuerwehr zahlen müssen. Die Stadt hat nun beschlossen, diese Kosten zu verdoppeln. Für eine 85jährige Rentnerin ist das viel Geld. Etwa 380 Keller waren dort insgesamt vollgelaufen. Die Kosten für die Einsätze beliefen sich jeweils auf Beträge zwischen 150 und 1.500 Euro.

Ist es möglich, für solche Fälle eine Versicherung abzuschließen?

Versicherungen von Elementarschäden gibt es erst seit ein paar Jahren. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft besaßen 2013 im Bundesdurchschnitt 35 Prozent der deutschen Haushalte eine solche für ihr Wohngebäude. Wer in Enkheim wohnt, hat dieses Jahr mit etwas Pech schon zweimal Hochwasser im Keller oder Wohnräumen gehabt. Die Versicherung sagt dann: Dies ist Risikogebiet, der Preis steigt.

Weshalb wurde Ihr Antrag abgelehnt, nach dem die Stadtverordnetenversammlung laut Hessischem Brand- und Katastrophenschutzgesetz beschließen möge, dass diese Hilfeleistungen in Notlagen künftig kostenfrei sind?

Eigentlich wäre zu erwarten, dass eine reiche Stadt wie die Mainmetropole für den Feuerwehreinsatz aufkommt, wenn ihre Bevölkerung in einer Notlage ist. Sie hatte im Jahr 2015 einen Überschuss von 175 Millionen Euro erwirtschaftet. Bei etwa 380 Wasserschäden fielen etwa 160.000 Euro an: Peanuts für die Stadt; einen einzelnen Bürger aber kann dies in den Ruin treiben. Die Frankfurter Stadtentwässerung sagt, es sei ein Jahrhundertregen gewesen. Die Kanäle seien jedoch nur für eine bestimmte Kapazität ausgelegt – weshalb es Rückstau gebe. Die Stadt steht also selber in der Verantwortung für das Problem. Die CDU beharrt aber, die Bevölkerung könne sich ja versichern.

Ein Jahrhundertregen – aber gleich zweimal in diesem Jahr …

Angesichts des Klimawandels gibt es zunehmend Unwetter. Auch weil die Stadt dagegen kaum etwas tut, steht sie in Mitverantwortung.

Im Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz heißt es: Tatsächlich sind Einsätze bei Lebensgefahr, Bränden und Katastrophen kostenfrei. Was wird unter Katastrophen verstanden, wenn Hochwasser offenbar nicht darunter fällt?

Von einem Katastrophenfall ist nur die Rede, wenn der Oberbürgermeister ihn ausruft: Etwa weil die Stadt das Problem mit eigenen Mitteln nicht in den Griff bekommt und Hilfe von Nachbargemeinden anfordert. Weil aber Feuerwehr und freiwillige Feuerwehr der Stadt es irgendwie hingekriegt haben, handelte es sich nicht um eine offizielle Katastrophe, wohl aber jeweils um eine persönliche. So ist das Gesetz. Zum Beispiel gilt auch: Stehen alle Bewohner vor einem Haus und sehen, wie ein Baum darauf fällt, müssen sie selber den Schaden zahlen. Ist noch jemand im Haus in Lebensgefahr, kostet es nichts. Gebührenpflichtig für den Einsatz ist entweder der Eigentümer oder der Nachbar, der möglicherweise die Feuerwehr gerufen hat. Kosten können deshalb auch dem Mieter in Rechnung gestellt werden. Das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz stellt es Gemeinden frei, für den Feuerwehreinsatz Gebühren zu erheben. Die CDU hat entschieden, sich an der Notlage der Bürger zu bereichern.

Gilt nun: Wer den Schaden hat, dem geht es zusätzlich an den Geldbeutel?

Wir werden versuchen, mit einem weiteren Antrag zumindest im Nachhinein für die Schadensfälle in Enkheim die Kostenerstattung für den Feuerwehreinsatz zu erreichen. Damit zum Schock über das Hochwasser im Wohnzimmer nicht noch der wegen dieser Rechnung kommt.