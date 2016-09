Manifiesta wird zum Erfolg

Volles Zelt: In mehreren Diskussionsrunden stellten sich Vertreter der Partei der Arbeit (PVDA) den Fragen des Publikums Foto: Solidair/Karina Brys

Solidair rief, und 19.000 Menschen kamen. Das drei Tage dauernde Kulturfestival Manifiesta des marxistischen Monatsmagazins der »Partei der Arbeit« (PVDA) hatte am vergangenen Wochenende einiges zu bieten. Das Festivalgelände im flämischen Bredene bei Oostende liegt nur einen Steinwurf vom Nordseestrand entfernt, und mit dem baskischen Musiker Manu Chao, der Polit-Ska-Punkband Banda Bassotti aus Rom und der Asian Dub Foundation aus Großbritannien hatten die Veranstalter internationale Highlights im Programm. Als Hauptredner wurde auf der zentralen Kundgebung am Sonntag Peter Mertens, der Vorsitzende der ­PVDA, erwartet.

Mertens griff in seiner Rede die Politik der belgischen Regierung scharf an: »Wenn in diesem Land ein Notstand ausgerufen wird, dann ist es ein sozialer Notstand«, sagte er. Dieser betreffe Jugendliche und Kinder, die »mit einer leeren Brotdose in die Schule gehen, Familien, die eine bezahlbare Wohnung suchen, und alle, die von Hü nach Hott geschickt werden«.

Auch für die jüngsten Teilnehmer der »ManiFiesta« wurde ein vielfältiges Programm geboten Foto: Solidair/Luna Goiris

Die Regierung verwöhne die Vermögenden, diejenigen mit einem hohen Einkommen und die multinationalen Konzerne. Zum Beispiel den Baumaschinenhersteller Caterpillar der sein Werk schließt und so »einen Strich durch die Zukunft von 6.000 Familien macht«, obwohl er jedes Jahr Milliarden Euro Gewinn erwirtschafte und die Anlagen keineswegs hoffnungslos veraltet seien. Das Werk in Gosselies sei ein Paradestück »und die Fabrikhallen sind hypermodern«, so Mertens. Die Arbeiter schafften den Reichtum des Unternehmens und »werden heute auf die Straße geschmissen durch Menschen, die nichts produzieren. Durch große Teilhaber, die nie genug haben und immer mehr Dividenden fordern.«

Jahrelang habe der Konzern von der Infrastruktur in Belgien profitiert, vom Sozialsystem, vom belgischen Absatzmarkt und den Arbeitskräften, die in den Schulen des Landes ausgebildet würden. »Und wenn es drauf ankommt, zieht die Geschäftsführung den Stecker raus. Keine Mitbestimmung, keine Demokratie, nicht mal ein Gespräch. Einfach die Tür zu«, beschrieb der PVDA-Vorsitzende die Situation in Charleroi. »Wenn wir keinen Druck ausüben, wenn wir nicht mit heftigen Sanktionen drohen, wenn wir keinen Reichtum in Beschlag nehmen, dann kommen die Multis nicht mal an den Tisch, um zu reden.«

Kunst und Politik: Ein Spinnenmann posiert mit Festivalbesucherinnen für ein Bild Foto: Solidair/Karina Brys

Die Politik müsse endlich in das Zusammenleben investieren, anstatt alles von Wert kaputtzusparen. »Es ist höchste Zeit, eine Inventur des großen Geldes zu machen, ein Vermögenskataster, um endlich die Millionärssteuer einzuführen, auf die unsere Gesellschaft ein Recht hat«, kündigte Mertens eine neue Kampagne in dieser existenziellen Frage an. »Wir wollen atmen, wir wollen neue Investitionen, wir wollen das Kapital aktivieren mit einer Millionärssteuer. Das ist unsere Wahl und wir machen weiter.«

»Die Politiker lassen jeden länger arbeiten – außer sich selbst«, kritisierte Mertens. Während ständig über ein höheres Rentenalter spekuliert würde, dürften die Regierungsmitglieder schon mit 55 in Pension. »Für mehr als 4.200 Euro netto im Monat.« Die Abgeordneten der PVDA seien die einzigen in Belgien, die sich ein mittleres Arbeitnehmereinkommen auszahlen. Mertens forderte, das Rentenalter von derzeit 67 Jahren wieder abzusenken.

Diskutieren und Tanzen: Manu Chao, Banda Bassotti und zahlreiche andere Bands und Musiker animierten das Publikum zum Pogen Foto: Solidair/Raf Degeest

»Wir geben hier auf der Manifiesta das Versprechen, dass wir niemals schweigen werden. Dass wir dies nicht länger passieren lassen. Dass wir unsere Augen nicht vor dem sozialen Unrecht verschließen. Dass wir weiter streiten für eine Gesellschaft, in der zuerst die Menschen kommen anstatt Prozente und Dividenden«, sagte Mertens kämpferisch. Und die Botschaft der belgischen Marxisten erreicht die Belgier, wie Meinungsumfragen belegen. Wären jetzt in Belgien Wahlen, könnte die »Partei der Arbeit« auf zehn Sitze hoffen, acht mehr als im Moment.