Menschenrechtler und andere politische Aktivisten haben am Mittwoch in den Philippinen auf den Jahrestag der Verhängung des Kriegsrechts vor 44 Jahren hingewiesen. Sie erinnerten an die Verfolgung Oppositioneller unter dem von 1972 bis 1986 dauernden Regime des Diktators Ferdinand Marcos. Auf der Demonstration in der Hauptstadt Manila (Foto) wurde auch die Freilassung heutiger politischer Gefangener gefordert. Viele Teilnehmer forderten Medienberichten zufolge Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der verbotenen Kommunistischen Partei der Philippinen sowie ihrer Guerilla »Neue Volksarmee«. (dpa/jW)