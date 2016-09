Endlich einmal wieder: BRD-Vizekanzler trifft am Mittwoch Russlands Präsidenten (hier bei einer vorherigen Visite 2015 nahe Moskau) Foto: EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/RIA NOVOSTI/KREMLIN/dpa-Bildfunk

Vizekanzler Sigmar Gabriel hat sich für eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. »Gemeinsam mit dem deutschen Außenminister setze ich darauf, dass die nach der Krim-Annexion verhängten Sanktionen auch schrittweise aufgehoben werden können«, sagte der SPD-Chef am Mittwoch vor Beginn seiner Reise nach Moskau. Die Beschränkungen für Handel, Finanzwirtschaft und einzelne Personen sollten in dem Maße beendet werden, in dem es Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens gebe.

Fazit: Es ist praktisch Wahlkampf in Deutschland. Da kann es schon zu gelegentlichen Anfällen von vernünftigem Reden bei Spitzenpolitikern kommen. Kostet ja nicht viel, außer böse Kommentare der »Qualitätsmedien«. Gabriel dürfte wissen, dass Washington, Brüssel, Warschau und auch seine Chefin jeglichen Versuch, dies demnächst in die Tat umzusetzen, verhindern würden. Deshalb warnte er vorsorglich vor zu hohen Erwartungen: Mit schnellen Ergebnissen sei nicht zu rechnen.

Der Vizekanzler sollte am Abend Präsident Wladimir Putin treffen. Nach russischen Angaben will auch der über die Sanktionen sprechen. Wenn es hier Fortschritte gebe, könne das die Entspannung zum Nutzen beider Seiten vorantreiben, sagte Gabriel. »Die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen haben ein großes Potential«, verkündete er eine bekannte Tatsache. Er halte in der Zukunft auch eine Freihandelspartnerschaft auf Augenhöhe zwischen EU und Russland für denkbar.

Nach dem Maidan-Putsch in der Ukraine 2014 und antirussischen Pogromen hatte Russlands Regierung ihre Interessen auf der nach einer »Schenkung« seit 1954 formell zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim gesichert. Sie organisierte ein Referendum, stellte nach positivem Votum die Krim unter russische Hoheit. Daraufhin hatten die Drahtzieher des Putsches, allen voran USA und EU, Sanktionen gegen Moskau verhängt. Dort reagierte man u. a. mit einem Embargo gegen Agrarprodukte aus dem Westen. (Reuters/jW)