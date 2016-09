Zweifellos ein Balltretmagier: Rubén Capria (r.) Foto: Reuters Photographer/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! Vorgestern guckte der Subkontinent bis hoch nach Miami »La llave del gol« auf Fox Sports. Lothar Matthäus promotete da im Rahmen der »Legends Tour 2016« das Produkt Bundesliga. Die Sendung läuft jeden Montag zwischen 21 und 22 Uhr. Als Analytiker gehören die ehemaligen Cracks Diego »Gambeta« (Trickser) Latorre (Boca Juniors) und Rubén »Mago« Capria (Estudiantes, Racing) zum Inventar. Sie machen die Show so lehrreich wie eine »Sendung mit der Maus« plus Peter Lustig (selig die Zeiten, als Westdeutschland noch die »Sesamstraße« kopierte, sich aber schon vom Amischrott emanzipierte – danach kam nichts mehr, nur noch rechte Hippies). Capria wird in Argentinien übrigens nicht »Mago« genannt, weil man ihn als Balltretmagier verehrt (der er zweifellos war), sondern weil er am 6. Jänner Geburtstag hat, dem Ehrentag der Heiligen Drei Könige. Die Kinder lieben diesen Tag im Silberland. Da gibt’s die meisten Geschenke!

Das von Raúl Taquini geleitete einstündige Gespräch am Montag war herzallerliebst. Zunächst stellte Matthäus die Bedeutung von Ramón Díaz als ehemaligem Angreifer von Inter Mailand heraus. »Ohne Ramón wären wir niemals Meister geworden! Er war ein absolutes As!« Argentinien horchte auf, denn Díaz, Star der U-19-WM in Japan 1979, ist der größte noch lebende Feind von Diego Armando Maradona, auch wenn immer mal wieder geraunt wird, die beiden hätten sich »versöhnt«. Vergessen sie das, die Eitelkeit ist dafür zu groß. Nachdem Matthäus behauptet hatte, der FC Bayern München werde ohne Probleme die aktuelle Champions League gewinnen, nahm er Kurs auf sein vierjähriges Gastarbeiterspiel bei Inter Mailand. »Das war damals die Klub-WM, sie wurde ausschließlich in Italien ausgetragen.«

Als Taquini fragte: »Kann man sagen, dass unser Programm ›Der Schlüssel zum Tor‹ heißt?« log Mat­thäus: »Your german is wonderful!« Dann wurden Matthäus’ beste Tore gezeigt. Alles Freistöße. Der Meistermacherstoß gegen das Napoli von Maradona (durch die Mauer), ein Aufsetzer mit dem FCB von Beckenbauer gegen S04 und schließlich dieses Wahnsinnstor gegen Marokko aus 35 Metern. Da fehlte natürlich noch eins, und Capria monierte das auch. Bei der WM 1990 war Matthäus über das halbe Feld gesprintet und hatte die Kugel eingelocht wie Maradona vier Jahre zuvor gegen die Briten. Der Unterschied war, dass Matthäus niemand im Weg stand. Die Jugoslawen spielten wie 2006 die Serben beim 0:6 in Gelsenkirchen gegen Argentinien. Alles verkauft. Aber das Tor und das Turnier machten Matthäus unwiderruflich zum Weltstar, für mich jedenfalls.

Für uns Argentinier war die Frage natürlich, warum er vor zehn Jahren nicht Trainer des argentinischen Racing Club geworden war. »Von meiner Seite aus war alles klar«, sagte Matthäus. »Das Ding war, dass ich wegen schlechter Erfahrungen eine Anzahlung forderte. Da bewegte sich gar nichts. Und so habe ich meinen Flug storniert.«

Desweiteren erklärte er, es sei immer sein Traum gewesen sei, für Real Madrid zu spielen, das damals aber zu arm gewesen sei. Welcher Spieler heute in seine Fußstapfen trete, gab Matthäus ohne Zögern bekannt: »Renato Sanches«. Der 19jährige ist mit Portugal Europameister geworden und kickt beim FC Bayern.