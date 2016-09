Wollte mal nach den Rechten sehen: Bayerns Integrationsbeauftragter Martin Neumeyer (CSU, hier im November 2014 in Regensburg) Foto: Armin Weigel/dpa

Die bayerische SPD-Landtagsfraktion kritisierte kürzlich den Auftritt des CSU-Abgeordneten und Integra­tions­beauftragten Martin Neumeyer bei einem Sommerfest in München. Warum die Aufregung?

Veranstalter der Sommerfestes war ein Verein, der den rechtsextremistischen »Grauen Wölfen« zugerechnet wird. Der Verein, der sich »Türkisches Kulturzentrum Bizim Ocak e. V.« nennt, geht damit ganz offen um: Auf seiner Facebook-Seite finden sich massenhaft Bilder mit Symbolen türkischer Rechtsradikaler oder von Besuchern, die den faschistischen »Wolfsgruß«, ein Erkennungszeichen der »Grauen Wölfe«, zeigen. Durch die Berichterstattung im Vorfeld war Neumeyer bekannt, was das für ein Verein ist. Hingegangen ist er trotzdem. Deshalb habe ich eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, wie sie den Auftritt ihres Integrationsbeauftragten bei türkischen Rechtsradikalen bewertet.

Und wie war die Reaktion?

Darauf hat die Staatsregierung gar nicht geantwortet. Es gab lediglich eine Antwort auf eine weitere Teilfrage an den Verfassungsschutz über die Anbiederungsstrategien der »Grauen Wölfe«. Der zentralen Frage, wie die Staatsregierung zum Auftritt des direkt der Staatskanzlei zugeordneten Integrationsbeauftragten steht, ist man feige aus dem Weg gegangen.

Was könnte das über das CSU-Verständnis von Integration aussagen?

Für die CSU ist Integration vor allem ein Kampagnenthema, bei dem mit Pauschalisierungen und kernigen Sprüchen versucht wird, am deutschen rechten Rand zu fischen. Tatsächlich hat sie aber so gut wie keinen Plan, wie Integration besser gelingen kann. Statt – wie sie es zum Beispiel mit dem Bayerischen Integrationsgesetz versucht – alle Migranten unter Generalverdacht zu stellen, sollte sie vor allem die demokratischen Vereine und Verbände fördern und stärken.

Wer könnte das sein?

Wer will, kann diese Gesprächspartner finden. Es gibt gewerkschaftlich orientierte Gruppen, demokratisch und laizistisch orientierte Vereine, man findet Gesprächspartner bei den religiösen Minderheiten wie den Aleviten und unter nationalen Minderheiten wie den Kurden. Auch unter islamischen Gruppen findet man sie. Wer bereit ist, zu differenzieren und genau hinzuschauen, wird immer Gruppen und Vereinigungen finden, mit denen es sich zu reden lohnt.

Und mit wem findet die CSU zum Dialog?

Es geht der CSU eher um Präsenz und weniger um Dialog. Ein Dialog wäre es, wenn aus dem Kontakt mit Migrantenverbänden irgendwelche politischen Verbesserungen erwachsen würden. Der Integrationsbeauftragte ist überall und nirgends, spielt das freundliche Gesicht der Staatsregierung, aber unterscheidet offenbar nicht zwischen demokratisch und undemokratisch. Wenn man wirklich Integration verbessern will, dann darf man nicht solche Organisationen hofieren. Die »Grauen Wölfe« machen schon seit Jahrzehnten bei den hier lebenden Türken Propaganda für türkischen Nationalismus, Abgrenzung und gegen Integration. Die haben dieses Geschäft schon betrieben, als es noch gar keine Salafisten gab.

Die CSU möchte ja in Bayern ihre Variante von »Integration« in Gesetzesform gießen. Was stellt sie sich vor?

Also zum einen hat das Gesetz verhältnismäßig wenig mit Integration zu tun. Es werden überhaupt keine Angebote gemacht, die irgendwie Integration fördern würden. Das Gesetz baut zum einen ein Drohszenario gegenüber Migranten auf, wenn die sich nicht ordentlich integrieren – wobei der Begriff »Migranten« in diesem Fall auch noch die dritte Generation kennzeichnen soll. Zum anderen ist da der Begriff der »Leitkultur« drin, der übrigens nirgends definiert ist. Da hätten sich die Migranten dran zu halten. Das ist rechtlich mehr als problematisch. So etwas müsste definiert werden. Wenn man nicht weiß, woran man sich halten muss, ist so ein Gesetz eigentlich gar nicht möglich. Das Gesetz ist auch verfassungsrechtlich höchst problematisch. Da geht’s in erster Linie um propagandistische Zwecke. Die CSU fischt am rechten Rand nach Stimmen.

Ist der Begriff »Integration« aus antirassistischer Perspektive damit »verbrannt«?

Wie gesagt, das Gesetz hat mit Integration eigentlich nichts zu tun. Letztlich geht es da tatsächlich um Drohszenarien auf der einen Seite und Propaganda auf der anderen. Der Begriff wird zunehmend repressiv besetzt, aber verbrannt, denke ich, ist er nicht.

Was wäre eigentlich unter Integration zu verstehen?

Integration wäre eher ein Sich-in-der-Gesellschaft-bewegen-Können. Aber ich meine, es kommt nicht darauf an, den Begriff »Integration« zu gewinnen oder zu verlieren, sondern darauf, eine Politik zu machen, die Zugangsmöglichkeiten schafft für Leute, die zu uns kommen oder vor langer Zeit gekommen sind. Ob durch Wahlrechtsänderungen oder auch sprachliche Angebote oder durch Ausbau der Bildung. Wir haben ja nach wie vor das Problem, dass beispielsweise der Anteil an Gymnasiasten in Migrantenfami­lien mitunter bis in die dritte Generation viel zu gering ist. Es geht darum, dass man Chancen und Angebote schafft, die eine Teilhabe ermöglichen.