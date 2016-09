Fremdenlegionär auf der Strandpromenade von Nizza (18.7.2016) Foto: Eric Gaillard/Reuters

Als Reaktion auf den Anschlag vom 14. Juli in Nizza mit 86 Toten und Hunderten Verletzten setzte in Frankreich eine innere Mobilmachung bis dahin nicht gekannten Ausmaßes ein. Nach Plänen von Innenminister Cazeneuve wird derzeit eine 100.000 Angehörige zählende zivile Reservearmee aus »patriotischen Bürgern« zur Terrorabwehr an der Heimatfront aufgestellt. Völlig wertfrei wird in dem Feature über die zweiwöchige Ausbildung berichtet, die die Aspiranten durchlaufen. Über Auswahlkriterien oder deren Qualifikation erfährt man allerdings nichts. Bei der Abschlussprüfung stehen »Verkehrskontrolle und Verhaftung« auf dem Programm, den Umgang mit Feuerwaffen lernen die Bewerber an einem einzigen Tag, »sechzig Schuss für jeden«. Diejenigen, die die Schnellausbildung erfolgreich durchlaufen haben, dürfen sofort bewaffnet an der Seite von Gendarmen patrouillieren – und dabei über Leben und Tod entscheiden. Umfassender Ausnahmezustand: Der Abschied vom Rechtsstaat wird auch hierorts nicht beklagt. (shu)