Rotlicht: Bündnis 90/Die Grünen

Joseph Fischers Turnschuhe als Museumsexponat. Der Wandel, den die Grünen mit ihrer Regierungsbeteiligung in Hessen 1985 auslösten, war aber nur äußerlich. Heute sind sie längst eine ganz normale bürgerliche Partei Foto: Oliver Stratmann/dpa/lhe

Die Grünen gelten als die »erfolgreichste Neugründung einer Partei in der Geschichte der Bundesrepublik«. Als wen oder was man sie darüber hinaus verstehen sollte, daran scheiden sich allerdings die Geister. Als neue »postmaterialistische« Partei jenseits aller Lager sehen sie sich vor allem gern selbst. Als »Eingenerationenpartei« sähe sie die Konkurrenz von der FDP gern in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, und als zweite »Partei der Besserverdienenden« neben der FDP wird sie von sozialdemokratischen Parteienforschern bezeichnet.

1980 aus verschiedenen Strömungen der »neuen Linken« hervorgegangen, zogen die Grünen 1983 mit einem ökologisch-pazifistischen Grundsatzprogramm, in das auch sozialistische Forderungen Eingang gefunden hatten, als »Antipartei« in den Bundestag ein. 1985 waren sie in Hessen an der ersten Landesregierung beteiligt. Mit Turnschuhen und Strickzeug stellten ihre Abgeordneten, meist von einkommensschwachen, jungen Akademikern gewählt, nicht nur die Kleiderordnung in den Parlamenten auf die Probe. Als die Partei 1990 den Einzug in den Bundestag verpasste, kam es zu hitzigen Debatten und zahlreichen Austritten, vor allem von Vertretern der Linken, der sogenannten »Fundis«. In der Folge orientierten sich die Grünen unter dem größeren Einfluss der »Realos« immer mehr an dem, was sie nicht mehr ändern zu können glaubten oder wollten. Nach der Fusion mit »Bündnis 90«, einem Zusammenschluss verschiedener DDR-Oppositionsgruppen, der seit 1990 mit acht Abgeordneten im Bundestag vertreten war und in ihren Namen einging, zog die Partei 1994 wieder in den Bundestag ein. 1998 reichten Wahlergebnis und programmatische Flexibilität schließlich für eine Regierungsbeteiligung. Gemeinsam mit der SPD beschlossen die Grünen den ersten deutschen Angriffskrieg nach 1945 und betrieben mit der Agenda 2010 den radikalen Rückbau des Sozialstaats. Das offenkundig obsolete Grundsatzprogramm von 1980 wurde 2002 folgerichtig durch ein neues ersetzt, in dem vor allem viel von »Nachhaltigkeit« die Rede ist. In den letzten Jahren wollen Beobachter wieder eine Entwicklung nach links erkennen. Dessen ungeachtet setzt die Partei in Baden-Württemberg unter Führung des ehemaligen K-Grupplers Winfried Kretschmann als Ministerpräsident einer »grün-schwarzen« Landesregierung den Marsch in die Spätzle-und-Mercedes-Bürgerlichkeit fort.

Obwohl die Entwicklung der Grünen von zahlreichen Konflikten begleitet war, gelang es der Partei, ihre Wählerschaft über all die Jahre zu halten und neben den inzwischen sehr viel besser verdienenden Akademikern der ersten Generation immer wieder junge Wähler aus dem Bildungsbürgertum zu mobilisieren. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis der Grünen, die man vor allem als Klassenpartei begreifen muss. Als solche versammelt sie das sogenannte »neue Kleinbürgertum«. Anders als dessen auf den Aufstieg in das Unternehmertum schielender Gegenpart, der bis heute eher FDP wählt, sieht diese Klassenfraktion ihre Aufgabe vor allem in der Selbstverständigung, Verwaltung und Modernisierung der Gesellschaft als Ganzes (anders als die FDP sind die Wähler der Grünen dafür zum Beispiel auch höheren Steuerbelastungen gegenüber aufgeschlossen; aus diesen Mitteln werden schließlich nicht wenige von ihnen bezahlt). Dieser Anspruch war in der Bundesrepublik bis in die 90er Jahre noch auf erbitterte Gegenwehr gestoßen – eine wichtige Triebkraft der Radikalisierung der neuen sozialen Bewegungen. Seit diese Abwehr an Schärfe verloren hat, konnten die Grünen unter dem Schlagwort »Nachhaltigkeit« Anschluss an die Staatsraison der Bundesrepublik finden – mit allen Konsequenzen. Dass auch den Grünen und ihren Wählern allem »Postmaterialismus« zum Trotz das Hemd nun mal näher ist als die Jacke, wirft für die Zukunft der Partei allerdings Fragen auf. Wie es sich auf ihre politische Ausrichtung auswirkt, wenn in der Zukunft die ökonomische Basis des neuen Kleinbürgertums durch die Entwertung seiner Bildungstitel weiter erodiert, ist keinesfalls ausgemacht.