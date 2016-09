Schon lange im Visier der ägyptischen Staatsorgane: Der Menschenrechtler Hossam Baghat nach einer Gerichtsverhandlung am 20. April Foto: Tahsin Bakr/EPA/dpa-Bildfunk

Ägyptens Justiz knöpft sich zum wiederholten Mal regierungskritische Menschenrechtsorganisationen vor. Ein Kairoer Strafgericht bestätigte am Samstag Reisesperren gegen fünf Menschenrechtler und erklärte das Einfrieren ihrer Bankkonten für rechtens. Betroffen sind unter anderem das Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Hossam Bahgat, der Gründer und ehemalige Chef der Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), sowie Gamal Eid vom Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI).

Es blieb zunächst unklar, ob die Finanzmittel von EIPR und ANHRI als Teil des Vermögens der betroffenen Aktivisten betrachtet werden, da die Namen der beiden Einrichtungen von den Richtern nicht explizit erwähnt wurden.

Die Umstände der erlassenen Maßnahmen sind verfassungsrechtlich fragwürdig. Eid und Bahgat erfuhren von den gegen sie verhängten Reisesperren erst am Kairoer Flughafen, als sie das Land auf dem Weg zu Veranstaltungen im Ausland verlassen wollten – ein klarer Verstoß gegen die ägyptische Verfassung, erklärte das CIHRS unter Verweis auf Artikel 54 und 62 der Verfassung noch am selben Tag. Die beiden Verfassungsartikel schreiben vor, dass betroffene Personen schriftlich über eine Reisesperre informiert werden müssen. Diese kann zudem nur für eine festgelegte Zeitspanne verhängt werden. Eid und Bahgat – wie auch Dutzende andere Aktivisten und Wissenschaftler – wurden jedoch nach eigenen Angaben nicht schriftlich benachrichtigt.

Der Fall löste bei Menschenrechtsaktivisten im Land, aber auch seitens internationaler Organisationen wie Amnesty International einen Aufschrei der Entrüstung aus – zählen die betroffenen Einrichtungen doch zu den wichtigsten regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen im Land. Der Richterspruch erging im Rahmen des erst im März 2016 neu aufgerollten »Falles 173« aus dem Jahr 2011. Am Ende jenes Jahres hatten Sicherheitskräfte die Räumlichkeiten von 17 ausländischen Nichtregierungsorganisationen (NGO) durchsucht. Auch das Kairoer Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) wurde damals durchsucht und geschlossen. Insgesamt 43 Menschen wurden im Juni 2013 schuldig gesprochen, ohne gültige Lizenz im Land gearbeitet zu haben und unerlaubt Finanzmittel aus dem Ausland angenommen zu haben. Das Urteil: fünf Jahre Haft. Die Bundesregierung setzt sich seither für eine Neueröffnung des KAS-Büros ein – bislang jedoch vergeblich.

Derzeit umfasst der noch immer nicht abgeschlossene Fall strafrechtliche Ermittlungen gegen 17 Menschenrechtler von zwölf Organisationen. Im Zuge der Ermittlungen seien mindestens 17 Personen von den Sicherheitsbehörden einbestellt und verhört worden. Angestellte der Zentralbank sowie lokaler Banken seien außerdem zu Kontobewegungen der Organisationen befragt worden, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme betroffener Gruppen. Bislang sei zwar keine formelle Anklage erhoben worden, ein Anrufen der Strafgerichte sei jedoch nur eine Frage der Zeit, erklärte das CIHRS.

Konkret werden den Beschuldigten Verstöße gegen das Strafgesetzbuch vorgeworfen. Paragraph 78, der erst 2014 von Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi verschärft worden war, verbietet das Annehmen ausländischer Finanzmittel, wenn deren Zweck darin besteht, »Handlungen zu verfolgen, die das nationale Interesse, den allgemeinen Frieden oder die nationale Unabhängigkeit und Einheit gefährden oder feindliche Handlungen gegenüber Ägypten zu begehen oder die Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden.« Die von Al-Sisi eingeführte Höchststrafe bei Verstößen gegen den vage formulierten Paragraphen: lebenslange Haft.

Die EIPR kündigte derweil an, trotz der laufenden Ermittlungen ihre Arbeit fortzusetzen. Auch das CIHRS gab bekannt, dass die unabhängige Menschenrechtsorganisation sich weiterhin für die Belange aller Ägypter einsetzen werde, denen Unrecht geschehe.