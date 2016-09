Kurswechsel bei der Rente?

DGB-Chef Reiner Hoffmann am Dienstag auf der Rentenkonferenz des Gewerkschaftsbundes Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In einem Punkt waren sich alle Teilnehmer der Tagung am Dienstag in Berlin einig: Um allen Bürgern einen Lebensabend in Würde zu garantieren, muss nicht nur am Rentensystem etwas getan werden. Notwendig seien dafür anständige Löhne, die Zurückdrängung von Minijobs und prekärer Beschäftigung sowie eine wirksame Bekämpfung des Missbrauchs von Werkverträgen und Leiharbeit, betonte Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Der DGB hatte im Rahmen seiner vor zwei Wochen gestarteten Rentenkampagne (siehe dazu jW vom 7.9.) zu einer Konferenz geladen. Als Diskutanten waren Repräsentanten der im Bundestag vertretenen Parteien geladen, Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles steuerte ein Referat bei. In ihrer Eröffnungsrede erneuerte Buntenbach die DGB-Forderung nach Stabilisierung des Niveaus der gesetzlichen Rente auf dem gegenwärtigen Stand. Es liegt aktuell bei rund 48 Prozent des Nettoeinkommens – vorausgesetzt, der Bezieher hat 45 Jahre lang Beiträge gezahlt und bei Durchschnittslohn in Vollzeit gearbeitet. Vor 15 Jahren hatte es noch 53 Prozent betragen, und bis 2030 darf es nach geltender Gesetzeslage weiter auf 43 Prozent sinken.

Langfristig müsse die Rente wieder deutlich angehoben werden, stellte Buntenbach klar. Ein höheres Rentenniveau koste aber viel Geld, weshalb die Deutsche Rentenversicherung in die Lage versetzt werden müsse, ihre Rücklagen in Höhe von derzeit 35 Milliarden Euro zu einer »Demographiereserve« auszubauen, forderte sie. »Die Kosten des demographischen Wandels können nicht wegreformiert werden«, betonte Buntenbach. Zudem dürften der Rentenkasse nicht »ständig neue Leistungen aufgebürdet werden, für die eigentlich über Steuermittel alle herangezogen werden müss­ten«. So müssten zum Beispiel die jährlich knapp sieben Milliarden Euro für die Mütterrente für Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, aus Steuern finanziert werden. Weiter müsse die gesetzliche Rentenversicherung in Richtung einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut werden, in die auch Selbständige einzahlen.

Ministerin Nahles stimmte der Gewerkschafterin zu, dass, wer jahrzehntelang »malocht« habe, im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen sein dürfe. Mit Blick auf die gesetzlichen Ruhestandsbezüge sprach sie dennoch lediglich vage von einer »Haltelinie bei sinkendem Rentenniveau«, die man ziehen müsse. »Die Bäume können da aber nicht in den Himmel wachsen«, stellte sie zugleich klar. Schließlich kämen heute auf 100 Beschäftigte 35 Rentner, im Jahr 2040 aber bereits 57. Die Bundesregierung wolle die gesetzliche Rente zwar stärken. Das reiche aber nicht zur Verhinderung von Altersarmut aus. Daher setze sie sich für einen Ausbau der betrieblichen Vorsorge aus, die künftig auch kleine und mittlere Unternehmen umfassen müsse. Auch die 1,8 Millionen Menschen, die Renten wegen geminderter Erwerbsfähigkeit erhalten, müssten bessergestellt werden. Im November wolle sie ein Gesamtkonzept zur Rente vorlegen, kündigte die Ministerin an.

Auf der Podiumsdiskussion im Anschluss an Nahles’ Rede war es einzig Bernd Riexinger, Vorsitzender der Linkspartei, der sich dagegen wandte, Rentenkürzungen oder nur geringe Erhöhungen mit der Alterung der Gesellschaft zu rechtfertigen. Rentenfragen in Gesellschaften mit so hoher Produktivität wie in der Bundesrepublik seien »in hohem Maße Verteilungsfragen und keine Demographiefragen«, betonte er. Der Arbeitsministerin hielt er vor, die SPD habe als damalige Regierungspartei 2001 die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass immer weniger Menschen von ihrer gesetzlichen Rente leben können. Nahles hatte die damalige »Reform« in ihrer Rede zwar nicht direkt erwähnt, aber erklärt, zuvor sei die Bundesrepublik »Schlusslicht allgemein und vor allem bei der Frauenbeschäftigung« gewesen. Hier habe sich seither viel getan. Leider habe die Finanzkrise »manche Blütenträume obsolet« gemacht, was eine einträgliche ergänzende private Altersvorsorge betreffe.

Riexinger bekräftigte auf der Tagung die Forderung seiner Partei nach einem Rentenniveau von 53 Prozent und einer »solidarischen Rentenversicherung, in die alle einzahlen«. Weiter müsse die paritätische Finanzierung der Rentenbeiträge durch Beschäftigte und Unternehmer wiedereingeführt werden. Auch sie war im Rahmen der Gesetzesänderungen vor 15 Jahren abgeschafft worden. Seither sind die Beträge, die die Beschäftigten einzahlen müssen, um vier Prozent höher als jene, die die »Arbeitgeber« beisteuern. Außerdem müsse es eine »armutsfeste Mindestrente« in Höhe von 1.050 Euro geben, sagte der Linke-Chef. Denn Menschen mit einem Nettolohn von 1.200 Euro nütze es wenig, wenn das Rentenniveau angehoben werde. Sie seien trotzdem auf staatliche Grundsicherungsleistungen angewiesen.

DGB-Chef Reiner Hoffmann hatte bereits zu Beginn der Veranstaltung hervorgehoben, die etablierten Parteien könnten mit einer Stärkung der gesetzlichen Rente und damit ihrer »Glaubwürdigkeit« »viel gewinnen« und den Einfluss von Rechtspopulisten etwa aus den Kreisen der AfD zurückdrängen.