Schielt schon nach Berlin: André Poggenburg, AfD-Fraktionschef im Magdeburger Landtag Foto: Jens Wolf/dpa

Die »Alternative für Deutschland« (AfD) ist inzwischen in zehn der 16 deutschen Landtage eingezogen – teils mit hohen zweistelligen Ergebnissen. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im März dieses Jahres gelang der Partei mit 24 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis. Sie wurde zur Oppositionsführerin. Die meisten der 25 AfD-Abgeordneten haben allerdings kaum parteipolitische Erfahrung. Drei besaßen früher ein CDU-Parteibuch, einer war bei der SPD, ein anderer bei der DKP. Die Führungsfigur des Landesverbandes ist André Poggenburg, der sich selbst euphemistisch als Vertreter des »nationalkonservativen Flügels« bezeichnet und zum Thüringer Chefideologen Björn Höcke ein vertrauensvolles Verhältnis pflegt.

Die parlamentarische Arbeit der AfD ist bislang bescheiden. Bis Mitte Juli waren die Anträge der Fraktion an einer Hand abzählbar. Danach ging das Parlament in die Sommerpause. Ihr erster Antrag, den sogenannten Asylkompromiss der Bundesregierung zu unterstützen, und Marokko, Tunesien, sowie Algerien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, hatte Entsetzen ausgelöst. Nicht, weil es sich bei der Landesregierung um ein Bollwerk zur Verteidigung von Refugee-Rechten handelt, sondern weil in der Begründung des Antrags vornehmlich auf »Asylmissbrauch« und Kriminalität verwiesen wurde.

Im April wurde der 53jährige Daniel Rausch, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die vermeintliche »Frühsexualisierung« in Kitas und Schulen zu verhindern, zu einem der zwei Landtagsvizepräsidenten gewählt. Wulf Gallert (Die Linke) gelang das erst im zweiten Wahlgang. Zahlreiche CDU-Mitglieder müssen für den rechten Politikneuling, aber gegen Gallert gestimmt haben. Rausch ist inzwischen von seinem Posten zurückgetreten – aus privaten Gründen, wie es heißt. Bei der Neuwahl am 1. September ist der als Ersatz nominierte 68jährige Willi Mittelstädt durchgefallen.

Erst im Juli wurde der AfD-Abgeordnete Volker Olenicak als einer von fünf Vertretern in den Parlamentarischen Kontrollausschuss gewählt, der die Arbeit des Verfassungsschutzes überwachen soll. Olenicak werden Verbindungen zu den sogenannten Reichsbürgern nachgesagt. Gewählt wurde er vermutlich auch mit Stimmen der CDU-Frak­tion. Dass CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff die Zusammenarbeit mit der AfD noch vor der Landtagswahl kategorisch ausgeschlossen hat, scheint Teile seiner Fraktion nicht zu interessieren.

Die Magdeburger AfD-Fraktion ist kein monolithischer Block. Manch einer stößt sich an Poggenburgs Alleinherrschaftsanspruch, andere an seinen Versuchen, die Partei weiter nach rechts zu öffnen.

In einem vom parlamentarischen Geschäftsführer Daniel Roi initiierten Brandbrief »Ruf der Vernunft aus Sachsen-Anhalt« kritisieren die Kreischefs und 15 der 25 Landtagsabgeordneten die Landesspitze. Auslöser war die Forderung des Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider nach einer Kooperation mit der seit kurzem vom Bundesverfassungsschutz beobachteten »Identitären Bewegung«. Poggenburg ist nicht unter den Unterzeichnern zu finden. Sein derzeit wohl größter parteiinterner Konkurrent Roi hatte ihn überhaupt nicht gefragt – ein Affront.

Unmut gegenüber Poggenburg ist auch fraktionsintern laut geworden. Nach Angaben der Mitteldeutschen Zeitung hätten sich in einer geheimen Abstimmung zwölf der 25 Abgeordneten unzufrieden mit seiner Führung im Landtag gezeigt. Beklagt wurde eine Ämterhäufung und eine merkliche Überlastung. Auf dem Landesparteitag im Mai wurde Poggenburg noch mit deutlicher Mehrheit erneut zum Landeschef gewählt, wobei er ursprünglich angekündigt hatte, für den Posten nicht erneut zu kandidieren. Einige Parteimitglieder warfen ihm Wortbruch vor. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sich die Flügelkämpfe innerhalb der AfD in Sachsen-Anhalt zuspitzen. Den rechten Hegemoniekampfs wird Poggenburg wohl bald von Berlin aus führen. Über seine Zukunft ließ er wissen, dass seine Chancen auf ein Bundestagsmandat kommendes Jahr gut stünden.